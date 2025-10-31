El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cortes de Castilla y León en una imagen de archivo. Miriam Chacón/Ical
Castilla y León

Las Cortes aprueban la propuesta para declarar Bien de Interés Cultural la tradición de los mayos

El procurador socialista Martín Benito traslada su satisfacción por el respaldo unánime

El Norte

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:54

El portavoz socialista de Cultura, Turismo y Deporte en las Cortes de Castilla y León, José Ignacio Martín Benito, resaltó hoy su «gran satisfacción» ante el respaldo unánime de la Comisión de Cultura a la PNL socialista para que la tradición de los mayos en Castilla y León sea Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

Martín Benito, según informó el Grupo Socialista, defendió en la comisión parlamentaria celebrada esta mañana en las Cortes de Castilla y León, la iniciativa socialista para que una de las tradiciones populares extendida por España y muy arraigada en el medio rural de todas las provincias de Castilla y León como es la de poner, izar, plantar, pingar o levantar «el mayo», «pino» o «la viga», sea declarada Bien de Interés Cultural.

«El mayo es mucho más que una tradición popular. Es una seña de identidad, un símbolo de la comunidad que lo coloca y lo planta. Es un exponente del esfuerzo comunitario», defendió en su intervención parlamentaria, que documentó con la proyección de imágenes del levantamiento del mayo a lo largo de la historia en muchos lugares de las nueve provincias de Castilla y León.

Martín Benito destacó la aprobación por unanimidad de la propuesta socialista para la protección de una tradición muy arraigada que da sentido de permanencia, de identidad, extendida por la mayor parte de los pueblos de la nueve provincias de Castilla y León. «Es uno de los ritos, de las tradiciones más antiguas de esta tierra y da sentido a lo que es comunidad «, resaltó.

