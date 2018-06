Conectados por la música Exposiciones y teatro completan la Agenda cultural de este fin de semana ALFREDO GÓMEZ Viernes, 15 junio 2018, 11:17

La primera edición del festival musical Conexión Valladolid, que se celebrará en el recinto de la antigua Hípica los días 15 y 16 de junio, con Enrique Bunbury como destacada cabeza de cartel la primera jornada en el primer concierto de su gira española tras su exitoso paso por Estados Unidos y Latinoaméricana. The Libertines, Corizonas e Immaculate Fools forman parte de la programación del certamen, que se celebrará los días 15 y 16 de junio en la antigua Hípica.

Camarón

«Es muy difícil ofrecer algo nuevo sobre Camarón pero creo que lo hemos conseguido, porque el documental aporta una nueva mirada sobre él», asegura Alexis Morante (Algeciras, Cádiz, 1978), director de 'Camarón: flamenco y revolución'. Cines Broadway, los martes 19 y 26, a las 18:30 y 20:30

Flamenco

Fernando Pastor destaca que el viernes día 15, a las 19:30, en el Patio de las Palmeras de la Biblioteca Pública, actuará el fenomenal cantaor jerezano Juanillorro.

El sábado día 16, a las 20:30, en la Sala Borja tendrá lugar el espectáculo 'Canasteros'. Un espectáculo de baile flamenco preparado por el Centro Flamenco Sentidos. Actuarán al baile Rubén Borjas, Elisa Gabarri 'La Mimi', Lara Simón y Elvira Gutiérrez, contando con Riqui y Santi El Moreno al cante, y Mauricio del Río a la guitarra. Colaboración especial del Centro Sentidos y de Antonio Domínguez.

El domingo día 17, a las 19:30, en el auditorio de Medina del Campo, espectáculo benéfico a favor de la fundación Menudos Corazones (para niños con problemas de corazón), organizado por la Asociación María Hernández, comandada por la fenomenal bailaora medinense Lita Blanco.

Malkovich

La sala 2 del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID, la Sala de san Benito del Museo acoge, hasta el 26 de agosto, la exposición 'MALKOVICH, MALKOVICH, MALKOVICH: Homenaje a los grandes iconos de la fotografía. La última sesión por SANDRO MILLER'. Es la mayor muestra presentada de esta serie hasta el momento ya que muestra además veinte nuevas imágenes nunca contempladas, y realizadas a finales del pasado año.

ImproValladolid

La compañía ImproValladolid celebra el cierre de temporada en la Sala Principal del Teatro Zorrilla, donde se reunirán artistas invitados de toda la temporada y además contarán con músicos de la Vallisoletana banda Octubre Polar para hacer la banda sonora de las historias que se creen. En esta ocasión presenta el Formato Impro y Punto, donde el público con sus frases y los objetos que traigan al teatro será coprotagonistas con los improvisadores, creando un espectáculo único e irrepetible. Esta compañía quiere rescatar la belleza de lo efímero y la Magia del Arte de Improvisar. La Improvisación como expresión de los anhelos y los sueños escondidos en el alma.

La fauna del poder

El Teatro Zorrilla de Valladolid recibirá el sábado 16 de Junio la comedia 'La Fauna del Poder', protagonizada por el actor Carlos Manuel Díaz. La fauna del poder es una sátira política sobre la crisis y el fin del bipartidismo, cuyo punto de partida es un conjunto de problemas reales que afectan a la sociedad Española. La obra, contiene numerosas alusiones a asuntos de índole política y económica que han tenido presencia constante en los medios de comunicación en los últimos años.

Boris Rozas

'Diario de un viajero por error': Poesía y música. Boris Rozas (poeta) y Olaya Hernando (pianista). El poeta vallisoletano-argentino Boris Rozas, Premio León Felipe de Poesía 2018, leerá poemas de toda su obra, con especial atención a los textos de su último libro editado, LAS MUJERES QUE PASEABAN PERROS IMAGINARIOS, Premio Umbral de la Poesía, 2017. Le acompañará en la lectura la pianista OLAYA HERNANDO. Viernes 15, 21:30 hs, jardín romántico de la Casa de Zorrilla.

Fundación S. Montes

La Fundación Segundo y Santiago Montes acoge la presentación de 'Aproximaciones' de José Miguel Ullán, con Manuel Ferro, Miguel Casado y Gustavo Martín Garzo, que tendrá lugar el viernes día 15 de junio a las 20:00 horas.

Armando Romero. Editorial Difácil

La editorial Difácil presenta el libro 'Un palpitar entre relámpago's, de Armando Romero. «Armando se prodiga poco en España y es una magnífica oportunidad para oírle y para compartir con él un vino o un vermú. Y además lo presenta Juan Manuel Rodríguez Tobal, y hace calor, y cerramos nuestra campaña hasta septiembre», indica el director de la editorial César Sanz.

Lecturas necesarias

El Salón de Actos del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID, presenta mañana jueves dia 14 de junio, a las 7 de la tarde, una nueva sesión del ciclo 'LECTURAS NECESARIAS. Textos dramáticos leídos' que coordina, Eduardo Fernandez Gijón. En esta ocasión podremos escuchar 'La leyenda del Santo Bebedor', de Joseph Roth.

Tokyo Nights

TOKYO NIGHTS es un proyecto multidisciplinar (imagen, música y lettering) que nos atrapa llevándonos a distintos barrios de la capital nipona. «Una experiencia inmersiva que busca sumergirnos en los adentros de esta enigmática ciudad». Nacida a partir de los numerosos viajes a Japón del artista vallisletano Víctor Alonso y de su pasión por toda la cultura que la rodea, TOKYO NIGHTS ofrece una vivencia sensorial que va más allá de la mera contemplación. INAUGURACIÓN. JUEVES 14 DE JUNIO A LAS 20:30, en Hachequ Restaurante (C/ MACÍAS PICAVEA Nº7).

Asociación Cultural PincelArt.olid

El próximo sábado 16 hasta el 30 de junio en el Centro Cívico Canal de Castilla (Paseo Jardín Botánico, nº 4. Barrio de la Victoria). La exposición consta de algunos cuadros pintados por los socios y colaboradores de la Asociación Cultural PincelArt.olid. Una serie de fotografías de los murales que han realizado con algunos detalles de los mismos, a lo largo de estos 3 años de vida en los colegios públicos de Valladolid, ayuntamientos, así como los bocetos originales.

Villavaquerín. Ruta Motera

La localidad vallisoletana de Villavaquerín organiza y acoge el sábado una Ruta Motera para festejar su décimo aniversario. Los inscritos saldrán y llegarán a a Villavaqurín, tras pasar sendos controles por Pesquera de Duero y Villafuerte. Al final, habrá una fiesta para todos que amenizará el grupo Hokk, que interpetará temas de rock de siempre y juegfos para los más pequeños.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que los festivales al aire libre como el Conexión Valladolid (Valladolid) o el Z! Live (Zamora) se alternan con visitas como las de Luz Casal o La Fuga (Valladolid).

Jueves

VALLADOLID - ECLÉCTICA (Porta Caeli, 21:30h, gratuito)

Viernes

ASTUDILLO (PALENCIA) – ASTUDILLO PUNK ROCK, MALA REPUTACIÓN + OTRO PERKAL + ROCKSTRO + EYACULO EN TU KULO + PATÉ DE PATO (Polideportivo, 22:30h, 8€-10€)

BRIVIESCA (BURGOS) - BRIVIESCA ARDE, BANDA MAGNÉTICA + SIN JUICIO + ESLABON (Plaza de Toros, 17:00h, gratuito)

CASTRO DE FUENTIDUEÑA (SEGOVIA) – SEGO ROCK, PORRETAS + ZIRROSIS + KOAKZIÓN + L.S.M. + ORRI BERDEA + TRES POLLOS + ANARKOHOLLIKA + UBUNTO EXPLICIT + KOAGULO + KEMANDO RASTROJOS + KAROLO Y LA BANDA BABYLON + EXTREMAÑOS + TRIBUTO PLATERO Y TU (10€-15€)

LEÓN - LA GIN FAMILY TONIC (El Gran Café, 22:00h, gratuito)

SALAMANCA - RICARDO MARIN (Music Factory, 22:00h)

VALLADOLID – CONEXIÓN VALLADOLID. BUNBURY + IMMACULATE FOOLS + LA M.O.D.A. + VINILA BON BISMARK + KITAI + SILOÉ + JIMMY BARNATÁN & THE COCOONERS (Antigua Hípica, 30€)

VALLADOLID – LA FUGA + AYUSO (Lava, 22:00h, gratuito)

ZAMORA – Z! LIVE, EPICA + ORPHANED LAND, STRAVAGANZZA, A.N.I.M.A.L., JOSE ANDRËA Y UROBOROS, DÜNEDAIN, DIABULUS IN MUSICA, DEBLER Y THIRD DIMENSION (Auditorio Ruta de la Plata, 35€)

Sábado

ASTUDILLO (PALENCIA) – ASTUDILLO PUNK ROCK, BOIKOT + YO NO LAS CONOZCO + KONTRAPUEXTO + OFERTA ESPECIAL (Polideportivo, 22:30h, 17€-22€)

BRIVIESCA (BURGOS) - BRIVIESCA ARDE, REINCIDENTES + PONCHO K `SÍNKOPE + VENDETTA + A CONTRAVERSO + LOS DEL HUMO + TRIBUTO RAMONES (Plaza de Toros, 17:00h, 17€-20€)

LEÓN - KINGDOM FEST, MONTERREY + SUNSET BLVD. + DECIBEL RACE + TORQUE (Espacio Vías, 19:00h, 10€)

LEÓN - ARSEL RANDEZ + FRIENDS (El Gran Café, 23:00h, gratuito)

OLMEDO (VALLADOLID) – OLMEDOROCK, KAOTIKO + AMAMARLA + DESKARTADOS + LOS PELUQUEROS DE PUNSET (Polideportivo, 21:00h, gratuito)

PONFERRADA (LEÓN) - ROSENDO (Auditorio Municipal, 20:30h, 20€)

SALAMANCA - MANOLO GARCÍA (Sánchez Paraíso, 22:30h, 37€)

VALLADOLID – LUZ CASAL (Auditorio Miguel Delibes, 21:00h, 28€-65€)

VALLADOLID – DANDO LA NOTA (Porta Caeli, 19:30h, gratuito)

VALLADOLID – CONEXIÓN VALLADOLID. THE LIBERTINES + RAYDEN + CARLOS SADNESS + BAMBIKINA + EDU SOTO & DELAROOM + BOMBAI + CORIZONAS + DELAPORTE + JOSÉ CARREÑO (Antigua Hípica, 30€)

ZAMORA – Z! LIVE, SONATA ARCTICA, OBÚS, RHAPSODY OF FIRE, SAUROM, DAGOBA, OPERA MAGNA, KILLUS, SOLDIER Y LÈPOKA (Auditorio Ruta de la Plata, 35€)

Domingo

LEÓN - CAPTAIN IVORY (Babylon, 20:00h, 10€-12€)

VALLADOLID – IMPRO Y PUNTO (Teatro Zorrilla, 19:00h, 12€)

León Actividades

Santi Fernández destaca que la música será la principal protagonista de este fin de semana. Las buenas temperaturas mezclado con el ritmo de la música harán que el festival del Fiestizaje, que cumple 15 años, sea todo un éxito. Este evento cultural es un referente de primer orden en el que se mezclan músicas de todo el mundo en un lugar privilegiado, en pleno Camino de Santiago.

Rosendo

Este fin de semana, quedará guardado en la memoria de muchos leoneses, el mítico rockero Rosendo ha elegido la cuidad de Ponferrada como uno de los puntos en los que realizar su gira de despedida. Rosendo está loco por incordiar por última vez en tierras bercianas.

La Moncloa de San Lázaro

Por su parte, La Moncloa de San Lázaro junta en su terraza de verano a All You Need Is Rock, un colectivo de pinchadiscos del Bierzo formado por Poison Covy, Marina LaMaudite, Gonzalo Psicodélico y Manu Sr Rock and Roll.

Hard & Heavy Kingdom

El festival metal Hard & Heavy Kingdom se celebra en León este sábado 16 de junio. Monterrey llega de Madrid con aires 70's en la que militan varias leyendas del mundillo de la talla de Manolo Arias (Atlas, Niagara,…), Jose de Benito (Sobredosis) o Julio Dávila, por ejemplo. Estarán acompañados por Sunset Blvd, Decibel Race y los leoneses Torque.

Palencia Actividades

Fernando Caballero informa de las actividades más importantes de Palencia en este fin de semana.

Viernes

Palencia. PallantiaPhoto

El programa del festival fotográfico palentino organizado por la asociación Contraluz y Photo3 incluye para este viernes un taller de fotografía nocturna a cargo de María Rubio, especializada en esta modalidad con preferencia por la fotografía urbana, el paisaje natural, la astronomía y los fisiogramas. Para 15 plazas. Inscripción en infopallantiaphoto@yahoo.es.

Baltanás. Música

Concierto de fin de curso de los alumnos de la Escuela de Música de Baltanás. Cine Cooperativa San Millán, 19:00 horas.

Monzón de Campos. Música

Concierto tributo a la banda UHF, un acercamiento al pop rock nacional en el marco de las fiestas de San Antonio de Monzón de Campos. 22:00 horas.

Astudillo. Música

La localidad de Astudillo celebra el festival Astudillo Punk Rock. Este viernes actuarán Mala Reputación, Otro Perkal, Rockstro y Paté de Pato. Polideportivo La Joya. Entradas en venta anticipada, 8 euros; en taquilla, 10 euros.

Sábado

Palencia. Concierto de José Manuel Soto

El conocido cantante sevillano José Manuel Soto ofrecerá en Palencia un concierto solidario a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Teatro Ortega, 21:00 horas. 20 y 25 euros, Se acepta fila cero.

Palencia. Música

Las Huertas del Obispo acogerán el II Festival Musical Pequerock, que incluye hinchables, talleres, juegos infantiles, disco móvil con personajes infantiles, talleres de pintacaras y globoflexiade forma totalmente gratuita. Esta actividad cerrará el curso de la Escuela de Rock, que organiza el evento en colaboración con la Concejalía de Juventud. Las actuaciones de alumnos de la escuela en los diferentes cursos que se imparten en los colegios se desarrollarán de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas, dejando paso a las 21:00 horas al grupo madrileño 'Coz', que presentará oficialmente su nuevo disco, 'Otra Cara'.

Palencia. Festival de Microteatro

El microfestival Contiene Teatro acercará este fin de semana a la capital palentina el formato de teatro de cerca que arrasa en las principales capitales del mundo. Producido por La Kimera Teatro y de la mano del palentino Miguel Rascón, el ciclo consta de tres obras de 15 minutos, para un máximo de 15 espectadores por pase, en menos de 15 metros cuadrados. La premisa es sencilla y la ubicación más que especial. No se trata de escenas, sino de obras completas con su inicio, detonante, nudo y desenlace. La peculiaridad es que todo se resuelve en pocos minutos y que el público puede incluso sentir la respiración de los actores a pocos centímetros de ellos mismos. Parque del Salón, 18:30 horas.

Palencia. PallantiaPhoto

El festival acoge la Photoferia de las Marcas, en la que habrá exposición de las marcas Olympus, Profoto, Momentaco, Arturisal, Lucroit y Librería Universitaria Mentor. Centro Cultural Antigua Cárcel (Lecrác), de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Palencia. Curso sobre cine

El Ateneo de Palencia continúa este sábado el ciclo de cursos rápidos (151 minutos) sobre diversos temas. El ponente es Fernando Méndez, que ha titulado su intervención 'Cine para cinéfilos'. 22 euros para socios y 28 para no socios. Sede del Ateneo (calle Santa Teresa de Jesús, 4), 10:30 horas.

Autillo de Campos. Historia

Autillo de Campos celebra este sábado un año más la proclamación de Fernando III El Santo como rey de Castilla, acontecimiento que tuvo lugar en esta localidad. Al programa de actos hay que unir una concentración de coches antiguos modelo Seat 600 y tiro con arco y lucha de espadas. El programa de la jornada es el siguiente.

11:00 Ofrenda ante el olmo de la proclamación.

12:00 Inauguración de la feria alimentaria.

12:15 Taller de Alimentos de Palencia.

13:00 Conferencia histórica a cargo del historiador del Arte Rafael Martínez.

15:00 Comida popular.

18:00 Presentación de la proclamación de Fernando III, en el atrio de la iglesia.

19:00 Representación teatral: 'La leyenda del Cristo de la Vega', en la iglesia de Santa Eufemia.

21:00 Concierto por el grupo Viejo Castillo, en el atrio de la iglesia.

22:30 Cena medieval.

Astudillo. Música

Concluye en la localidad de Astudillo el festival Astudillo Punk Rock. Este sábado actuarán Boicot, Yo no las conozco, Kontrapuexto y Oferta Especial. Polideportivo La Joya. Entradas en venta anticipada, 17 euros; en taquilla, 22 euros.

Domingo

Palencia. Música antigua

El Grupo de Música Antigua de la Universidad de Valladolid ofrecerá un concierto de final de curso. Palacio Episcopal (calle Mayor Antigua, 22), 20:00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Baltanás. Música

El concierto inaugural del programa cultural Espiga, que organiza la Diputación de Palencia, tendrá lugar este domingo, y estará a cargo de la Coral Vaccea, la Coral Regina Angelorum y la Orquesta Filarmónica 'Pallantia' y será retransmitido por 'streaming' a través dw la página web de la Diputación. Iglesia de San Millán, a las 20:30 horas.

Villamuriel de Cerrato. Teatro

A Ninguna Parte Teatro regresa a Villamuriel de Cerrato para representar la obra 'TIC TOC!', una divertidísima comedia con la que han recorrido gran parte del panorama regional consiguiendo algunos premios como el de mejor actor de reparto y varias nominaciones, como mejor dirección y mejor actriz de reparto. La obra reúne a seis personajes con TOC (Transtorno Obsesivo Compulsivo) en la clínica del doctor Cooper. Teatro Jesús Meneses, (plaza Adolfo Suárez s/n), a las 20:30 horas. La entrada será libre hasta completar aforo, pero se puede colaborar con la protectora de animales Scooby de Palencia mediante un donativo o llevando mantas, pienso, correas, etc.