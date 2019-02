La comunidad educativa de Castilla y León reclama una EBAU igual de exigente en toda España Fernando Rey, este viernes, en el I Congreso Interautonómico entre Castilla y León y Madrid sobre bilingüismo. / M.C.-ICAL Alumnos, padres y profesores abogan por una prueba que no rebaje el nivel actual de Castilla y León ARTURO POSADA Valladolid Viernes, 8 febrero 2019, 21:23

Estudiantes, docentes y padres de alumnos de Castilla y León coinciden en una idea: el nivel de exigencia de las pruebas de acceso a la Universidad(la antigua Selectividad, ahora llamada EBAU) ha de mantener estándares similares en toda España mientras no cuaje la demanda de un examen idéntico para todo el territorio. El debate se ha avivado después de que la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, se mostrase proclive a «ayudar» a los alumnos de la comunidad con una EBAU similar a la de otras comunidades, lo que en la práctica implica aceptar una exigencia más reducida.

«No queremos que se rebajen los niveles actuales, pero sí que sea una EBAU igualitaria. La prueba no puede reducir nuestro nivel de estudios, aunque debe ser coherente. Está claro que debe equipararse un poco», admite Celia Manso, presidenta de la Federación Autónoma de Asociaciones de Estudiantes de Castilla y León.

Los alumnos castellanos y leoneses se preparan para nuevas movilizaciones en defensa de una EBAU única para toda España, una solución que borraría de un plumazo las diferencias de nivel en las pruebas de acceso de cada región.

Para Raquel Medina, presidenta de la Junta de Personal Docente no Universitaria en Valladolid, el nivel de los exámenes de la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) «no es complicado» y no se muestra proclive a reducir la exigencia actual. «Lo difícil no es aprobar la EBAU. Lo difícil en Castilla y León es sacar el curso. Por eso, no se trata de bajar la dificultad de los exámenes. No hay que cerrar el número de temas o ítems en los exámenes, sino en el estudio del currículo. Para el profesorado y el alumnado es prácticamente imposible darlo todo. El problema de base no son los exámenes sino que el currículo [plan de estudios] sea más pequeño y se pueda abarcar.Y eso depende de la administración».

La defensa de un examen único permitiría que los alumnos de Castilla y León, tradicionalmente en los primeros puestos del Informe PISA, demostrasen su alto grado de formación. «Es la única manera de que nuestro alumnado tenga la nota que realmente merece», añade Medina.

Marina Álvarez, presidenta de la Confederación de Federaciones de Padres de Alumnos de Castilla y León (Confapacal), tampoco es partidaria de aminorar el nivel actual de la EBAU, pero «sí de equipararlo con el de otras comunidades». «Hay un término medio. No hace falta rebajarlo, pero sí se pueden equilibrar los ítems. No puede ser que en Castilla y León haya 65 en Historia y otras comunidades solo tengan 25. Es tan sencillo como fijar un criterio único en las comunidades y así no tener que bajar el nivel».

Tasas caras

Marina Álvarez reivindica también que la Junta baje la tasa que deben pagar los estudiantes para presentarse a la EBAU y que este curso está fijada en 91,54 euros para las materias generales de las asignaturas troncales, a los que se suman los 22,88 euros por las asignaturas opcionales. El año pasado, Castilla y León fue la sexta comunidad con las tasas de EBAUmás caras de toda España. «¿Por qué tengo que pagar yo más para que mi hijo haga la prueba en Valladolid que unos padres en Murcia? Los alumnos no se examinan para pertenecer a universidades de Castilla y León, sino a cualquiera de toda España».