«Una buena regulación del derecho de familia prevendría la violencia de género» La fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez y el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Seijas conversan antes del acto inaugural del ciclo en la Facultad de Derecho de la UVA / Ramón Gómez El magistrado del Supremo José Antonio Seijas inaugura el VII Ciclo de Justicia reclamando un debate en el Parlamento para que se regule la gestación subrogada M. J. PASCUAL Valladolid Viernes, 26 octubre 2018, 12:12

La inauguración de la séptima edición del Ciclo de Justicia de El Norte en el salón de grados de la Facultad de Derecho de Valladolid fue ayer un acto reivindicativo de la necesidad de que el Parlamento actualice y perfile las reglas del juego para las nuevas familias del siglo XXI, bastante más complejas que aquellas que nacieron a la sombra del Código Civil de 1889 que, a pesar de sus muchas modificaciones posteriores y en democracia, no da respuesta a las necesidades de hoy. Un código que se queda sin palabras para hacer frente, por ejemplo, a casos tan actuales y mediáticos como el reparto de los hijos de una pareja de homosexuales (cantante y muy famoso uno de ellos) cuando se rompe el amor y cuando además cada uno de los padres vive a miles de kilómetros del otro, a la manera de aquellas gemelas cinematográficas de 'Tú a Boston y yo a California'. O cuando cuarenta familias españolas adoptantes se quedan atrapadas en Ucrania porque no pueden inscribir en el registro civil a sus bebés, nacidos de gestación subrogada (los popularmente conocidos como vientres de alquiler). El magistrado José Antonio Seijas, señaló que el Tribunal Supremo va sentando las nuevas bases tras años de jurisprudencia pero, subrayó, es necesario que «se produzca un debate sosegado en el Parlamento respecto de la maternidad subrogada y sobre la custodia compartida» para resolver estas situaciones. El jurista abogó reiteradamente por un cambio legislativo que aclare aspectos tan determinantes para las familias rotas como la vivienda.

Seijas se lamentó de que solo Cataluña, País Vasco y Aragón y no el resto de comunidades, como Castilla y León, –que es 'territorio ministerio' y no tiene transferida la competencia en materia de Justicia– tengan regulada la custodia compartida de los hijos. Y en la maternidad subrogada, España carece de legislación, mientras que otros países del entorno como Portugal y Gran Bretaña ya tienen normas en ese sentido. Para el ponente, «el conflicto y el ruido» que existe en torno a esta práctica «esconde una realidad, que es una opción para las mujeres que no pueden tener hijos».

Calendario 25 de octubre. Valladolid. Lugar y hora: Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la UVA. 17:30 horas. Ponencia inaugural:_ Magistrado del TS José Antonio Seijas Quintana. Participa: Fiscal Superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey 14 de noviembre. León. Lugar y hora: Palacio del Conde Luna. 17:30 horas. 'La protección judicial de los mayores. El Síndrome de Diógenes'. Ponentes: Fiscal Javier Gutiérrez Hernández. Concepción Balairón, jefa del área de tutelas de la Fundación Fastcyl. 12 de diciembre. Segovia. Lugar y hora: Museo Esteban Vicente. 17:30 horas. 'Los menores y la violencia familiar'. Ponente: Ana María Colás Escandón, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid. 16 de enero. Zamora. Lugar y hora: Consejo Consultivo. 17:30 horas 'La mediación familiar'. Ponentes: Álvaro Cuesta, vocal del CGPJ. Nuria Calvo, procuradora y directora de Procumedia. 13 de febrero. Palencia. Lugar y hora: Casa Junco. 17:30 horas. 'La comunidad educativa y los juzgados. Violencia en las aulas'. Ponentes: José María Avilés, profesor de la UVA y miembro del Observatorio de Violencia Escolar. Nuria Martínez, periodista, coautora de 'Todos contra el acosos escolar'. 13 de marzo. Salamanca. Lugar y hora:_ Colegio Fonseca.17:30 horas. 'Las custodias compartidas. El divorcio interminable'.. Ponentes: Trinidad García, Colegio de Psicología de Castilla y León. Magistrado Francisco Salinero, de la Sala Civil de la Audiencia de Valladolid. 10 de abril. Soria. Lugar y hora: Audiencia de Soria. 17.30 horas. 'Las herencias envenenadas'. Ponentes: María Teresa de la Fuente, notaria. Carlos Amerigo, registrador. 22 de mayo. Ávila. Lugar y hora:_ Palacio de los Serrano. 17:30 horas. 'Gestaciones subrogadas, secuestros de menores y otros conflictos con el derecho internacional'. Ponentes: Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aefa). Tomás Montero, director técnico de Atención a la Infancia de la Junta de Castilla y León. 12 de junio. Burgos. Lugar y hora: Sede del Tribunal de Justicia de Burgos. 17:30 horas. Clausura: Magistrada Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional.

El magistrado de la Sala I del Supremo fue más allá respecto de lo que supondría perfilar la legislación. «Un buen derecho de familia sería un factor preventivo de la violencia de género, porque en muchos casos, esta violencia está motivada en discusiones de la pareja por quien se queda la vivienda o por las custodias de los hijos, muchas de las disputas vienen por ahí», indicó.

La patria potestad

Aprovechó para criticar, en este ámbito de la lucha contra la violencia machista, «las prisas» con las que salió a la luz este verano el real decreto del Gobierno que modifica (en una decisión sin precedentes) el Código Civil. El Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, que incluye una modificación en el artículo 156 de Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común sobre los hijos en el ejercicio de la patria potestad cuando cualquiera de los progenitores esté procesado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitoo de los hijos de ambos. Este real decreto, vaticinaron algunos juristas al final del acto en la Facultad de Derecho de la UVA, va a traer cola.

«Habría que inventar el concepto jurídico de 'en el interés superior del mayor', como con los menores», señaló Seijas, en relación al incremento de casos de maltrato a los ancianos

Otra cuestión que preocupa a los juristas en este ámbito es el incremento de casos de desprotección y abandono de personas mayores. Tal es así, que el ponente invitado subrayó que habría que inventar el concepto jurídico 'en interés del mayor', al igual que existe para los menores. Este concepto jurídico 'en el interés del menor', recordaron tanto Seijas como su compañera de mesa, la fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, es el centro sobre el que gira el derecho de familia, puesto que marca todas las decisiones judiciales que se toman en las sentencias y que también dirige la pauta en la intervención del fiscal en estos procedimientos, pues se ocupa de los expedientes de reforma y protección.

Rodríguez aprovechó para reclamar más medios cualificados (los informes psicosociales tardan una media de un año en emitirse porque las plantillas de evaluación son insuficientes) para abordar los casos en los que hay niños de por medio y, en especial, los de violencia de género. «Hemos constatado que llegan medios a las administraciones autonómicas y locales, pero nosotros seguimos con los mismos medios que en 2004, cuando se promulgó la Ley Integral de Violencia de Género», subrayó la fiscal superior.

La jornada inaugural, que se cerró con un animado coloquio entre los asistentes, contó con la intervención del decano de la Facultad de Derecho, Juan María Bilbao, quien en sus palabras de bienvenida reivindicó el papel de los jueces españoles («los jueces buenos toman resoluciones sin buscar el aplauso fácil. No siempre aciertan pero no es justo sospechar de su imparcialidad y honestidad») y equiparó la situación de desprestigio social por la que atraviesan los tribunales con la de la universidad. «No son buenos tiempos tampoco para la universidad por las fechorías de algunos granujas», manifestó, en alusión a los casos de titulaciones fraudulentas de politicos que investiga la Justicia.

El VII Ciclo de El Norte de Castilla, que continuará el 14 de noviembre en León para abordar la protección judicial de los mayores. cuenta un año más con el patrocinio de Banco Santander y Registradores de Castilla y León.