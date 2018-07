Los ciclistas pueden pedalear seguros en 29 itinerarios que suman 996 kilómetros en la región Ramón Gómez Tráfico protege las rutas, el 21% en Castilla y León, con señalización y controles de alcoholemia y drogas SUSANA GUTIÉRREZ Aranda de Duero Lunes, 9 julio 2018, 08:13

No se sienten seguros en las carreteras, a pesar del Plan de Actuación que emprendió la Dirección General de Tráfico (DGT) hace ahora un año. El 27 de noviembre de 2017 se anunciaron una serie de medidas de señalización y vigilancia para impulsar lo que se denominaba rutas protegidas para ciclistas, 29 de ellas en Castilla y León. Un total de 996 kilómetros en la región que suponen el 21% del global nacional. Así, cada provincia cuenta con entre tres y cinco rutas denominadas protegidas o seguras para ciclistas.

En estos itinerarios se aumenta la señalización, se disminuye la velocidad temporalmente en proporción a la vía y se incrementa la realización de controles de alcoholemia y drogas, tanto en el trayecto, como en las vías de acceso, durante las mañanas de cada sábado y domingo. La iniciativa vino desencadenada por el incremento en España de un 20% de los fallecimientos de ciclistas arrollados por vehículos, que pasó de 33 en 2016 a 44 en 2017. Es más, los siniestros en los que hay involucradas personas que circulan en bicicleta se ha duplicado en cinco años. El último suceso trágico ocurría hace apenas una semana en Matallana de Valmadrigal, donde fallecía una pareja de ciclistas al ser atropellada por un conductor ebrio en la N-601, y su hijo de 12 años resultaba herido leve.

Las rutas protegidas son una iniciativa pionera, según la DGT, pero escasa para los amantes del deporte de la dos ruedas. Los 29 itinerarios elegidos en la región tienen que contar con varios requisitos indispensables, que consisten en ser vías de doble sentido, no tener una alta densidad de tráfico, carecer de puntos negros y no estar incluidas en la lista de tramos peligrosos y presentar un buen estado de conservación del firme y arcenes. Un cartel anuncia el acceso y salida de cada ruta a través de una señalización que presenta dos posibilidades diferentes. Cuando se trata de un tramo de escasos kilómetros, el cartel indica la velocidad máxima permitida, la obligatoriedad de cumplir la distancia lateral de seguridad que se debe mantener con los ciclistas de 1,5 metros, además de la longitud del tramo en que el que hay respetar la velocidad y demás normas. Para finalizar, se recuerda los días y horarios en los que se aplican las restricciones (de junio a septiembre; sábados y festivos, y de 9:00 a 14:00 horas). El resto de los días y horarios, las normas serán las normales de la vía.

Una de estas señalizaciones ha sido colocada en la carretera BU-800 (provincia de Burgos), desde Pisones con dirección a Cardeñadijo, y el tramo seguro abarca 15 kilómetros circulares. Sin embargo, en otros casos, al afectar a vías completas, la limitación de velocidad es inviable. Por ejemplo, en la ruta protegida de un global de 92 kilómetros en la comarca de la Ribera del Duero, donde se alerta, a través de carteles, de que es una vía frecuentada por turistas y se recuerda la obligatoriedad de guardar la distancia lateral de 1,5 metros.

Cientos de ciclistas profesionales y aficionados transitan por las carreteras regionales. Aplauden en general las medidas puestas en marcha por Tráfico, pero consideran que el problema va más allá y se necesita educación, concienciación y un endurecimiento de las penas para los infractores.

El presidente de la Federación de Triatlón de Castilla y León, Amancio del Castillo, considera que las señalización de vías seguras es una «gran idea» que puede solucionar el problema de la siniestralidad parcialmente los fines de semana, pero incide en que «la cuestión es vigilar el cumplimiento de las normas en dichas carreteras, ya que únicamente la señalización no va a mentalizar a los conductores para que cambien sus hábitos». En este sentido, alude a un problema de actitud y de educación por parte de las personas que se ponen al frente del volante de un coche. «De actitud, porque los conductores no aceptamos que haya otros usuarios diferentes a nosotros y no somos capaces de valorar que un automóvil puede llegar a ser una arma mortal para el resto de usuarios. Y de educación, porque nunca nos han explicado la problemática real de los siniestros con ciclistas como víctimas», insiste. Del Castillo alerta sobre la necesidad de trabajar en la educación de los futuros conductores, «los niños que empiezan a formarse con cuatro años, dentro de catorce estarán conduciendo su primer coche».

Sanciones

El endurecimiento de las sanciones y la modificación del Código Penal es otra de las peticiones generalizadas del colectivo ciclista. «Es una pena que haya tantas promesas como el cambio a nivel judicial que se prometió a Anna González hace año y medio y solo quedó en buenas palabras». Viuda de un ciclista atropellado en Cataluña por un conductor que se dio a la fuga, Anna comenzó en 2016 una campaña a favor de agravar las penas por imprudencias al volante, en especial las derivadas del exceso de velocidad, consumo de alcohol y drogas y abandono del conductor después de causar el accidente. Entregó más de 200.000 firmas para modificar los artículos que regulan el homicidio por imprudencia, actualmente penado con entre uno y cuatro años de cárcel, y el que establece el deber de socorro. Un proceso que todavía está en trámite en el Congreso. «No perdemos la esperanza y esperamos que se vayan tomando medidas para resolver el problema. A fecha de hoy la desprotección de las víctimas es impresionante».

Contar con buenas infraestructuras, carreteras y arcenes para practicar el ciclismo es otra de las asignaturas pendientes, según los amantes de la bicicleta. Y la necesidad de una campaña para concienciar en el uso por su beneficio para la salud y el medio ambiente.