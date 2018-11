Charla de educación sexual para padres e hijos Rosa Eva imparte un curso gratuito de siete días ALFREDO GÓMEZ Miércoles, 21 noviembre 2018, 11:14

El próximo lunes 26 de noviembre comienza un curso gratuito de 7 días titulado 'CÓMO HABLAR DE SEXO CON TUS HIJ@S EN 7 DIAS' que imparte Rosa Eva. Puede participar todo el que quiera y el modo de registrarse es a través de esta dirección: http://bit.ly/comohablardesexoen7dias. Su libro 'Anda …que te tenga que enseñar yo a hablar de sexo' trata la educación sexual en el ámbito familiar, en el que una madre, Rosa Eva (educadora y terapeuta sexual)y su hijo Iván de 13 años, hablan caramente y sin tapujos de sexo.

De todas y cada una de las dudas y experiencias que se pueden presentar, en el terreno sexual, en la vida de un niño/a desde los 2 años hasta su adolescencia. Cada capítulo consta de dos partes: los temas son planteados por Iván en el lenguaje de un niño de13 años, y explicados después por Rosa Eva de forma técnica exponiendo los beneficios para los padres. Este libro trata temas como: masturbación y conductas auto exploratorias; el amor en edades tempranas; los besos (la interpretación que damos los adultos); orgasmo; homosexualidad; menstruación y anticonceptivos…

Reseña

«Cuando Rosa me regalo el libro pensé, claro que me lo voy a leer, pero estoy segura de que lo estoy haciendo bien con mi hija de 15 años ,pues nunca había habido ningún tabú entre nosotras … pues bien, en el primer capítulo ya vi que me equivocaba en muchas cosas», comenta una lectora.

«Me resultó tan interesante que me costaba dejar de leer, porque si un tema me parecía importante ,el siguiente me lo parecía más.. y el hecho de que los capítulos estén escritos desde la visión de Iván y explicados desde la experiencia de Rosa me ofrecía por fin la opción de ver que le pasa por la cabeza a los niños a esas edades», asegura.

«Y diréis: tú también has pasado por ahí… si, pero por lo menos en mi caso no lo veía así. El cambio de los tiempos y la perspectiva que te ofrecen los autores fue todo un descubrimiento. Al leer experiencias vividas y contadas por Iván he entendido muchos episodios que han ocurrido y ocurren en mi día a día con mi hija y que antes me ponían de colores (como dicen en el libro), y las explicaciones de Rosa me han abierto los ojos en tantos aspectos que creí tener controlados… Me ha sido de una ayuda increíbleporque si, Rosa es terapeuta, pero primero es madre y eso me ha dado tanta confianza…»

«Después de leerlo ya sé que las herramientas las tenemos los padres. He pensado en cosas que podía haber hecho de otra forma. Sin duda este es uno de esos libros que va a estar siempre conmigo, porque es tan útil y tan entretenido que volveré a leerlo, seguro. Siempre recordare a los personajes Iván y Rosa con cariño.