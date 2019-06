Castilla y León se queda sin 5G (a corto plazo) Señal de 5G en el Congreso mundial de móviles en Barcelona. / AFP La comunidad no disfrutará de momento de la primera red comercial de esta tecnología en España de la mano de Vodafone; Telefónica comenzó sus pruebas con Segovia y asegura que la ciudad es prioritaria en sus planes de futuro pero considera que no es el momento adecuado de dar el salto definitivo REBECA ALONSO Valladolid Martes, 11 junio 2019, 22:09

La trepidante velocidad y capacidad de la tecnología 5G llega este sábado 15 de junio a 15 municipios de España de la mano de Vodafone: Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño y Santander. Se trata de la primera red 5G comercial que se pone en marcha en España. Castilla y León de momento no entra en los planes de la compañía, aunque fuentes de la misma aclaran que en un futuro tienen previsto ampliar el 5G a otra tanda de ciudades españolas, entre las que podría haber alguna castellana y leonesa. En cualquier caso, eso no sería a corto plazo. «La cobertura inicial de la red 5G en 15 ciudades se ha realizado siguiendo criterios de tamaño de población, acuerdos con empresas que van a utilizar la nueva tecnología o despliegue suficiente para garantizar un servicio de calidad, entre otros» responde Vodafone a la pregunta de por qué se han escogido precisamente esas 15 ciudades y ninguna de la comunidad.

Por otra parte, Telefónica no va a dar el salto definitivo hacia el 5G aunque hay que recordar que el año pasado puso en marcha el proyecto 'Ciudades Tecnologícas 5G'. En este Caso, Castilla y León estuvo en el punto de mira, ya se escogió a Segovia y a Talavera de la Reina como lugares de prueba. La ciudad segoviana se convirtió en la primera en contar con la antena 5G de la mano de Telefónica en noviembre de 2018. «Segovia es pionera en comunicaciones de la mano de Telefónica y lo va a seguir siendo con el 5G, de forma que todas las novedades de esta tecnología se van a llevar a Segovia antes de su despliegue masivo», aseguran desde la compañía. Sin embargo, se mantienen cautos antes de seguir avanzando en esta dirección ya que «la latencia ha de estar asegurada 100%, tiene que haber terminales, casos de uso, mercado maduro, espectro, etc».

Ventajas del 5G

La tecnología 5G tiene como principal ventaja la velocidad, ya que reduce la latencia (el tiempo que se tarda en recibir un paquete del servidor) hasta entre 5 y 1 milisegundos, permite un ancho de banda de entre 1 y 10 Gigas (la fibra óptica llega en la actualidad a los 600 Megas) y soporta un mayor número de dispositivos conectados a la red (hasta 100 veces más).

¿Es peligroso para la salud el 5G?

La tecnología 5G está aún en pañales, algo que ha propiciado las dudas en algunos sectores de la población sobre su seguridad para la salud. Cuando se anunció la instalación de la antena 5G en Segovia, el gerente de Asistencia Sanitaria del Área de Salud de Segovia, José Manuel Vicente, aseguró que «en principio, el 5G es una tecnología inocua», señalando que no se ha demostrado que sea perjudicial.

¿Qué se necesita para el 5G?

José María Álvarez-Pallete López, presidente ejecutivo de Telefónica S. A., explica por qué Telefónica considera que aún no es el momento de dar el salto al 5G más allá de las pruebas y qué tecnología y circunstancias se necesitan para el 5G. «Se necesita el estándar de radio, que ese afortunadamente ya existe; el espectro, y ese no está disponible en todas partes –de hecho en Alemania se está licitando–; y decenas de miles de estaciones base, no solo unas pocas de miles como hay ahora. Y además son estaciones base distintas que también van a tener una mayor capilaridad. Cada una de esas estaciones base debe estar conectada con fibra, porque por mucho que tengas la capacidad en el espectro, si esa estación acaba en un VDSL con latencia se convierte en un cuello de botella, y no puedes conectar un coche conectado así. Y por último se necesitan casos de uso. Para poder desplegar 5G y que sea sostenible tú tienes que estar dispuesto a pagarme más, pero hoy en día la diferencia que tú vas a notar entre ver un vídeo en 5G y 4G no es abrumadora, no es como el paso del VDSL a la fibra. Por tanto, en el mundo del 5G los primeros casos de uso vendrán más del Business-to-business (transacciones comerciales entre empresas como el coche conectado o la cirugía remota), que del Business-to-Consumer (negocios o productos de empresas destinados al consumidor), lo cual también es una revolución porque hasta ahora todas las tecnologías móviles han venido primero del mundo residencial», sentencia.