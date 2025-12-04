Castilla y León exporta casi 450 millones al año en porcino, con Portugal, Francia y China como principales clientes

El brote de peste porcina africana detectado en la provincia de Barcelona el viernes pasado sigue presente entre las noticias de actualidad, ante el peligro ... de que el virus salte a los cerdos. Hasta ahora los animales infectados son solo jabalíes, pero prueba de que la preocupación es máxima es que la Generalitat de Cataluña ha ordenado su sacrificio masivo en la zona afectada –el entorno de la montaña y los bosques de Collserola, donde se calcula que hay en torno a un millar– y que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está desplegada en el lugar.

La Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl) recuerda que el sector es «uno de los pilares fundamentales de la economía agroalimentaria del país» y «uno de los motores económicos más relevantes del sistema primario». También lo es en la región, donde «miles de familias viven directa o indirectamente de esta actividad», según la misma organización, que destaca que granjas e industrias generan riqueza y empleo en torno a ellas en la medida en que necesitan pienso, transporte, talleres, veterinarios y otros servicios.

Feporcyl cuantifica en 4.389 las explotaciones de porcino que existen en la comunidad, el 9% del total nacional, que dan trabajo directo a alrededor de 8.800 personas. A estos hay que añadir otros 11.000 ocupados en la industria, que factura 2.700 millones de euros. Fruto de la labor de unos y otros son las 700.0000 toneladas anuales de carne que se producen, de las que una parte importante se va fuera de las fronteras nacionales. De hecho, según la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, Castilla y León es la tercera comunidad en cabezas de porcino de España y tiene unas exportaciones «muy importantes», hasta el punto de que representan el 13% de las realizadas por el sector agroalimentario autonómico.

De Corea del Sur a EE UU

En concreto, Castilla y León envió 115.889 toneladas de porcino al exterior por importe de 447,5 millones de euros en 2024, según la información facilitada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta. Es una cifra ligeramente inferior (el 2,4% más reducida) que la del ejercicio precedente, cuando las ventas alcanzaron los 458,4, pero sin embargo supera en un 4,8% los 427,1 millones registrados en 2022. En cuanto a 2025, los datos disponibles llegan hasta septiembre y dan un acumulado de 283,1 millones de euros, cuantía que denota cierta ralentización –a expensas de lo que ocurra en el último trimestre– dado que sitúa en 31,5 millones la media mensual, de lo que resultaría una cuantía próxima a los 380 millones de euros hasta diciembre.

La estadística que maneja el Gobierno autonómico permite ver, por otra parte, qué países son los principales destinos. El ranking lo encabeza nuestro vecino Portugal, con 75,4 millones de euros el año pasado, el 11,5% más que en 2023. A continuación figura Francia, con 71,6 que suponen un recorte del 5,1%. Y el tercer lugar del podio lo ocupa China, que nos compró género valorado en 56,6 millones en 2024, el 4,9% menos. Son los tres principales clientes de Castilla y León, que juntos acaparan el 45,5% de las exportaciones de porcino regionales.

Tomando como referencia el balance del último ejercicio cerrado, en el cuarto puesto aparece otro estado asiático. Se trata de Corea del Sur, con 38,9 millones de euros que implican una relevante caída del 34,4%. En el quinto está Alemania, con 30,7 millones y una reducción del 9,7%, seguida de Japón con 22,1 (el 47,8% más) y a continuación Rumanía, que con sus 14,1 millones de euros se dispara el 158,7% respecto a 2023, de largo el incremento más elevado. La lista de los diez primeros se completa con Italia (13,5 millones, el 1,6% menos), seguida muy de cerca por Estados Unidos (13,1 millones de euros, -10,2%), y en la décima posición se coloca Filipinas con 10,3 millones, que equivalen a un 8,4% más.