Explotación ganadera de porcino en la provincia de Segovia. El Norte

Castilla y León exporta casi 450 millones al año en porcino, con Portugal, Francia y China como principales clientes

Las ventas del sector al exterior ascienden a 283 millones de euros hasta septiembre, lo que denota cierta ralentización

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:50

El brote de peste porcina africana detectado en la provincia de Barcelona el viernes pasado sigue presente entre las noticias de actualidad, ante el peligro ... de que el virus salte a los cerdos. Hasta ahora los animales infectados son solo jabalíes, pero prueba de que la preocupación es máxima es que la Generalitat de Cataluña ha ordenado su sacrificio masivo en la zona afectada –el entorno de la montaña y los bosques de Collserola, donde se calcula que hay en torno a un millar– y que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está desplegada en el lugar.

