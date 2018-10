Castilla y León encuentra alternativas para 35 de las 50 'Vestas' de los últimos años Andrés Turienzo, empleados de Vestas, se dispone a viajar hasta Dinamarca en bicicleta para llevar su reivindicación a los directivos de la firma. / Ical Nissan, Antibióticos, Embutidos Rodríguez, Dulciora o Elgorriaga son casos de éxito de la Fundación Anclaje en la gestión de crisis de deslocalización o cierre. Everest y Lauki, la otra cara S. ESCRIBANO Domingo, 7 octubre 2018, 20:06

A la espera de que conocer si el inversor interesado en Vestas permite conjugar en futuro el verbo producir en la planta leonesa amenaza de cierre, Castilla y León dispone desde hace años de una UCI para tratar industrias en riesgo de quiebra o deslocalización y está en la Fundación Anclaje. Cuando esas fábricas se convierten en lo más parecido a un paciente con una dolencia seria, grave, incluso terminal, interviene esa entidad pública y sin ánimo de lucro en la que participan la Junta de Castilla y León, los sindicatos UGT y CC OO y la patronal autonómica Cecale.

Ponen en marcha un grupo de trabajo con un objetivo claro: facilitar que la empresa supere el bache y continúe la actividad o encontrar un nuevo inversor que pueda mantener ese tejido industrial. Ahora están con Vestas y los 362 trabajadores que fabrican componentes para molinos de viento en la localidad leonesa de Villadangos, a los que hay que sumar los empleos de proveedores y servicios que arrastran.

Los responsables de la Junta y de los agentes sociales aplican una terapia en la que es básica la discreción, la reserva, el trabajo callado para sacar las gestiones fuera del foco partidista y lo hacen a través de un protocolo de elaboración propia, impreso en 2011, que guía las fases de intervención desde el momento cero. Los datos ofrecidos en las Cortes por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, bajo cuya batuta está la política industrial y energética de la Junta, arrojan que 35 de las 50 empresas en crisis sobre las que ha actuado la Fundación Anclaje perviven en su totalidad o en parte, con la firma original o una nueva, recuperadas o arrastrando secuelas, pero ahí están. Desde la Junta declinan facilitar el balance de empresas en apuros serios con las que ha trabajado la Fundación Anclaje al considerar que es una información sensible que puede afectar a firmas que han superado los problemas de viabilidad que en su día padecieron.

La Fundación Anclaje tiene una plantilla de 13 empleados y un presupuesto ordinario de unos 800.000 euros anuales, que cree este año con fondos para actuar sobre los municipios mineros

«Lo de Vestas no es fácil, pero seguimos trabajando para garantizar la actividad industrial en Villadangos», explica Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical de CC OO en Castilla y León, confiando en que la fábrica que la multinacional danesa prevé cerrar para trasladar su producción fuera de la UE corra en el último extremo una suerte similar a la leonesa Antibióticos o la vallisoletana Mondelez-Dulciora. Esta última mantuvo parte de su producción de caramelos y chucherías con la compra por parte de Damel. O la antigua Metales Extruidos y hoy Extrusiones Metálicas, que se salvó del cierre con la llegada de un inversor mexicano.

Antenas de alerta La Fundación Anclaje y Formación trabaja cuando la empresa está en una situación de amenaza de cierre, pero sus responsables intentan anticiparse a ese momento. Tras años de funcionamiento (la actual configuración de este órgano autonómico surge de una fusión en 2012 de la Fundación Anclaje Empresarial y la Fundación de Formación para el Empleo), el equipo de intervención cuenta con una amplia «red de antenas o radares» que alerta de fábricas que pueden empezar a atravesar dificultades. Se trata de representantes sindicales o de empleados públicos en los departamentos de la Administración que atienden el día a día empresarial. Una consulta sobre un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) o sobre instrumentos de financiación para abordar impagos puede ser el detonante que haga saltar la alerta, de manera previa a que estalle el conflicto industrial con toda su virulencia y con menor margen de maniobra. ¿Alguien se acuerda de la crisis del 'Modus' de 2005 y el riesgo que planeó sobre las plantillas de Renault en la comunidad? El plan industrial que garantizó nuevos modelos e insufló actividad a las instalaciones es fruto de esas 'señales' de rádar que permitieron a las administraciones actuar con rapidez en un terreno en el que contaron con la colaboración de los responsables de grupo automovilístico señero en Castilla y León y de los representantes laborales.

Otras no tuvieron la misma suerte. Sucumbió Lauki, tras un arduo trabajo y 26 reuniones. Lactalis puso pegas a todos los posibles compradores con los que contactó la fundación y finalmente desmanteló la histórica fábrica de Valladolid. No quiso vender. O la editorial leonesa Everest, que tenía 320 trabajadores. O Nutrexpa, que fabricaba batidos de cacao en Palencia con 67 empleados. En este último caso, la actitud de la empresa fue de colaboración casi nula para traspasar la fábrica.

La Fundación Anclaje ha tenido actividad en los dos últimos años en una veintena de grupos de trabajo de empresas en crisis. Hace el seguimiento de los acuerdos que lograron mantener la planta abulense de Nissan y de la soriana Puertas Norma. Junto a las nombradas Lauki o Dulciora, están Chocolates Elgorriaga, Quesería Ibérica o Palpan, que con mayores o menores tensiones continúan activas como Macrolibros, Embutidos Rodríguez o la quesería Ornua, fábricas que fueron pasto de las llamas. Las primeras están ya a pleno rendimiento y la segunda en fase de reconstrucción.

Abordaron el caso del matadero de aves de Sada, en Valladolid. «Sin vuelta atrás» por su ubicación, apuntan. Antaño en el extrarradio de la ciudad y hoy rodeado de viviendas, constreñido por el Pisuerga y sin posibilidad de ampliación ni de adaptarse a las nuevas exigencias normativas en materia sanitaria y medioambiental, el margen de viabilidad industrial era microscópico. Casi nulo. También están la burgalesa Siemens-Gamesa y la medinense Isowat Made. En esta última se ha frenado el ERE de extinción de contratos y a las gestiones, como en el caso de Vestas, se ha sumado la ministra de Industria, la vallisotena Reyes Maroto.

El planteamiento de la Fundación Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo es identificar los problemas y delimitar el alcance para, si es posible, actuar de forma preventiva para evitar llegar a una liquidación. Si ese momento llega, abren un escenario de búsqueda de inversores para mantener la actividad.

A los agentes sociales y los responsables de las consejerías de Economía y Hacienda y de Empleo se incorporan los de Agricultura y Ganadería si el asunto afecta a una firma agroalimentaria.

«Aquí (en la Fundación Anclaje) no negociamos ERES ni condiciones laborales. Hablamos del mantenimiento del tejido industrial. El planteamiento es , 'oiga, usted no se quiere quedar, pero deje que intentemos encontrar un inversor industrial, no financiero, que mantenga el empleo'», resume Evelio Angulo, vicesecretario general de UGT en Castilla y León.

David Esteban, secretario general de Cecale, insiste en que trabajan en «involucrar a la empresa en buscar una solución industrial, no forzar ni obligar, para intentar que lo que ha generado una actividad no quede en chatarra», pero partiendo del principio de la libertad de decisión de la empresa. Los agentes sociales apuntan que la receptividad no suele ser la misma en una multinacional que en un empresario arraigado al terreno. «Todos los casos de grupos internacionales son de firmas con beneficios que deciden cerrar para irse a otro lado que les interesa más», explica Fernando Fraile, que llama a «repensar las condiciones en las que reciben ayudas públicas estas compañías para abrir fábricas que luego deslocalizan».

«Contamos con un sistema único en España, que hemos publicado oficialmente en el Boletín Oficial, lo que conlleva que va a tener una continuidad en su funcionamiento más allá de las personas que ahora lo aplicamos, y que aborda cada caso con soluciones a la medida», destaca el consejero de Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

El dirigente autonómico sitúa como una de las claves del éxito en el abordaje de las crisis empresariales la relación «continua y fluida» desde hace años entre la Junta, los sindicatos mayoritarios y la patronal en los numerosos grupos de trabajo del Diálogo Social que funcionan desde 2001. «Estas semanas hemos coincidido varios días y eso genera la confianza suficiente para afrontar una crisis empresarial con más posibilidades de éxito», recalca Fernández Carriedo, con Vestas de plena actualidad y las gestiones para aplacar esa crisis en su apogeo.