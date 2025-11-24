El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Acueducto de Segovia, yacimiento de Atapuerca, iglesia de San Martín de Frómista y catedral de Burgos. El Norte

Eduardo Manzano Moreno

Profesor de investigación en el Instituto de Historia del CSIC

«Castilla y León debe tomarse en serio cómo la despoblación afectará a su patrimonio»

Eduardo Manzano Moreno publica 'España monumental' un libro que recorre el pasado del país a través de su patrimonio

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:55

Comenta

De los yacimientos de Atapuerca a la catedral de Burgos, de las murallas de Ávila a Las Médulas, del acueducto de Segovia al casco histórico ... de Salamanca. Y todo ello, pespunteado por el Camino de Santiago. Castilla y León tiene varios rincones reconocidos por la UNESCO como patrimonio de la Humanidad (sin contar además los hayedos y el arte rupestre de Siega Verde) y que Eduardo Manzano Moreno, profesor de investigación en el Instituto de Historia del CSIC, ha incluido en 'España monumental'. El libro es un repaso a la Historia de España construido no a través de los reyes, las dinastías y las guerras… sino del patrimonio cultural. Y aquí, Castilla y León tiene un lugar fundamental. «España no es solo unos de los países con más patrimonio del mundo reconocido por la UNESCO (solo por detrás de Italia y Alemania), sino que además tiene una enorme diversidad, desde yacimientos romanos hasta mezquitas y sinagogas, pasando por catedrales góticas o palacios de época moderna. Esto es lo realmente impresionante, la enorme cantidad de culturas, de religiones, de instituciones que dan vida a estos lugares».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  2. 2

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  3. 3 La Policía Local de Arroyo frustra en una misma madrugada un intento de suplantación policial y una acción vandálica
  4. 4

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general
  5. 5

    Los Santos Pilarica vive su segundo boom inmobiliario con 696 viviendas en marcha
  6. 6

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  7. 7

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán
  8. 8

    «Cariño, está calcinado»
  9. 9

    El American Dream cumple un cuarto de siglo: un clásico de la noche que viró al tardeo
  10. 10

    Esperanza Ortega: «Sentarme en La Provinciana con una cazuelita es mi momento de tranquilidad del día»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Castilla y León debe tomarse en serio cómo la despoblación afectará a su patrimonio»

«Castilla y León debe tomarse en serio cómo la despoblación afectará a su patrimonio»