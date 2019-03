Castilla y León apuesta por cambiar de modelo residencial para dejar de atar a sus mayores

«Hay que conocer a la persona, eliminar peligros en su entorno y personalizar el cuidado»

Ana Urrutia. / EL NORTE

Autora de la Norma Libera-Care y especialista en Gestión y Eliminación de Sujeciones y

Gestión de Cambio en Organizaciones Sanitarias y Sociosanitarias, Ana Urrutia es la presidenta de la Fundación Cuidados Dignos, una de las pioneras e impulsoras del modelo que 'libera' de ataduras químicas y físicas a mayores y personas con discapacidad y problemas de salud mental y coordinadora de dos de los proyectos pilotos de Castilla y León.

«Responder a la dignidad de las personas, a sus deseos y defender su derecho a ser libre». Son los principios del nuevo modelo. La doctora Urrutia reconoce que «eliminar las sujeciones en el ámbito doméstico es muy difícil porque es un tema sobre todo para profesionales, el cuidador suele tener una gran carga y el medio no es residencial, con recursos; pero en los centros es un cambio de cultura, en la organización y en la concepción que, además, no precisa incrementar la dotación de recursos humanos. Conozco más de 200 organizaciones con este sistema y no han necesitado aumentar la ratio de personal».

«En las residencias es un cambio obligado, hay que trasformar la organización y que gire en torno a cada persona. Se trata de conocer a cada residente, conocer las causas de su movilidad por ejemplo de noche, rodearla de un entorno más seguro con camas más bajas e, incluso, un suelo acolchonado por si se levanta. Que el cuidador de referencia esté más pendiente y si tiene que ir con él a las reuniones de trabajo porque resulta que no le gusta estar solo o en un salón viendo la tele con todos, pues que se lo lleve. Es adaptar la organización y atención a lo que le gusta hacer. Hay que analizar bien las razones de que un anciano se mueva mucho, si necesita y cuando ir al baño y promover un entorno, un edificio sin peligros».

Esta geriatra y gerontóloga clínica vasca, también consultora y docente, defiende «que la experiencia demuestra los buenos resultados, no hay más lesiones, es una apuesta que deja atrás la comodidad organizativa para dar prioridad a la dignidad».

Los problemas de atar a las personas aunque sea por su seguridad son importantes. Explica esta especialista que además de los daños negativos físicos de la persona que suele estar atada como «más infecciones de orina, estreñimiento, mayor inmovilidad y rigidez y más dolores articulares, están los efectos psicológicos negativos. Aumenta la apatía, la tristeza y muchos se avergüenzan de que los sujeten. Hay que tener en cuenta que, desde niños, aprendemos a vivir en libertad, sin que nos aten, es instintivo y aunque una persona tenga una demencia este instinto de sentirse y estar sin ataduras permanece».

La doctora Urrutia destaca que «es muy positivo lo que ha hecho Castilla y León, que la propia Junta sea de las primeras en implantar el modelo, es una valiente apuesta que no han hecho otras comunidades».