Silvia Clemente, a la derecha, junto a Chabela de la Torre, otra ex del PP, de Salamanca, que se ha unido a su formación. Susana Martín-Ical

La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente

La que fuera consejera y presidenta de las Cortes ha empezado conversaciones con los sectores productivos mientras aglutina los primeros nombres para sus listas en las nueve provincias

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:30

Comenta

Para alguien que comenzó su vida laboral en un bar familiar de un pueblo de Segovia, lo del pico y pala de la precampaña es ... solo un paso necesario. Y Silvia Clemente, de vuelta en la política autonómica tras seis años de ausencia, se ha puesto a ello desde el primer momento. En segundo plano, eso sí. Sabe que lo suyo será cuestión de un esprint final que trate de aunar la sorpresa con una visibilidad que, de momento, no tiene. Mientras el runrún preelectoral inunda las Cortes y las agendas políticas de quienes están ya en el proceso, Clemente ha mantenido conversaciones aquí y allá con muchos de los sectores de los que ella misma fue responsable en los gobiernos de Juan Vicente Herrera (PP): Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente, Cultura y Turismo. Y también ha tenido contactos con desencantados del PP o de Ciudadanos que le servirán para hacer campaña en un territorio que conoce bien pero que representa una dificultad enorme para un partido recién nacido sin marca nacional. Solo hay que ver a Podemos: triunfó cuando la ola nacional lo encaramó, pero se vino abajo a las primeras de cambio por carecer de una estructura territorial firme.

