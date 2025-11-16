La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente

Para alguien que comenzó su vida laboral en un bar familiar de un pueblo de Segovia, lo del pico y pala de la precampaña es ... solo un paso necesario. Y Silvia Clemente, de vuelta en la política autonómica tras seis años de ausencia, se ha puesto a ello desde el primer momento. En segundo plano, eso sí. Sabe que lo suyo será cuestión de un esprint final que trate de aunar la sorpresa con una visibilidad que, de momento, no tiene. Mientras el runrún preelectoral inunda las Cortes y las agendas políticas de quienes están ya en el proceso, Clemente ha mantenido conversaciones aquí y allá con muchos de los sectores de los que ella misma fue responsable en los gobiernos de Juan Vicente Herrera (PP): Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente, Cultura y Turismo. Y también ha tenido contactos con desencantados del PP o de Ciudadanos que le servirán para hacer campaña en un territorio que conoce bien pero que representa una dificultad enorme para un partido recién nacido sin marca nacional. Solo hay que ver a Podemos: triunfó cuando la ola nacional lo encaramó, pero se vino abajo a las primeras de cambio por carecer de una estructura territorial firme.

Todo ese trabajo ya está en marcha. La política segoviana ha comenzado por la parte menos visible de lo que será su intento de regresar a la arena. Ha detectado una fisura en la que meter cuña: el voto de los desencantados con el PP de Mañueco que no desean votar a Vox. Porque el discurso nacional de Vox, por ejemplo en la inmigración, choca contra una realidad multiprovincial que dice que 18.000 de los 28.000 trabajadores por cuenta ajena en el sector agrario son inmigrantes. Ese es el espectro en el que se moverá Clemente.

Los contras de su decisión ya los sabe. Igual que conoce perfectamente la maquinaria del PP, el partido hegemónico en el territorio la conoce a ella. Su trayectoria más brillante, como su aportación con la marca Tierra de sabor, y sus errores, incluidas esas primarias fallidas con Ciudadanos, pucherazo por medio. Su visibilidad, además, será mucho más reducida. De entrada, no participará en el debate electoral porque no tiene representación parlamentaria.

Durante los seis años que ha permanecido fuera de la política, Clemente ha trabajado en el sector privado en la empresa de su pareja; posteriormente ha realizado varios másteres y cursos formativos, el último sobre inteligencia artificial, y ha hecho trabajos de consultoría. En ese punto es cuando decidió dar el paso para volver. Con un objetivo claro: ser llave del futuro Gobierno. Y con la ambición de que su partido, Nueve CyL, estire su vida útil más allá de las autonómicas. Hay que tener en cuenta que 14 meses después de colocar las urnas llegará el momento de votar en las municipales y en las nacionales.

No lo tiene fácil. Entre sus rivales hay quien le concede opciones de sacar hasta tres escaños entre Segovia y Valladolid (aún no ha decidido por qué circunscripción encabezará la lista). También quien no le ve posibilidades de rascar ninguno. Y quien cree que solo tiene opciones de conseguir asiento en las Cortes de Castilla y León si se presenta por Valladolid. El ejemplo más reciente lo tiene en el que fuera su rival, Francisco Igea, y en Unidas Podemos, con Pablo Fernández, que se postuló por Valladolid en 2022 pese a ser de León. Igea se presentaba aún con Ciudadanos y con el bagaje de haber sido vicepresidente hasta la convocatoria anticipada y por sorpresa. Ambos necesitaron más de 19.000 votos para obtener su escaño. Unidas Podemos logró 19.165, un 6,94% del voto, y Ciudadanos 19.081, un 6,91%.

En 2019, tres años antes, ese escaño suelto se lo quedó Vox con 20.201 votos, también un 6,85% de los votos válidos. Y en 2015, las primeras elecciones que quebraron el bipartidismo autonómico, el escaño de Izquierda Unida fue el más barato, con 17.493 votos y un 6,15%.

Así que el puesto de procurador vallisoletano cotiza en una horquilla promedio por encima del 6,72% de los votos.

¿Será capaz Silvia Clemente de convencer a casi 7 de cada 100 votantes de que es una alternativa real a las otras dos derechas? Ella cree que sí. Y que su partido recién creado, si lo logra, puede tener vida más allá. El ejemplo lo tiene en Por Ávila, nacido de una escisión del PP abulense. Jesús Manuel Sánchez Cabrera consiguió la Alcaldía de la capital y su formación ha cosechado un escaño en 2019 en las Cortes y lo revalidó en 2022. No solo eso. Los 80 concejales y 15% de los votos que lograron en 2019 se convirtieron en 142 y un 18,99% en 2023. Por Ávila fue tercera fuerza en las municipales, muy por delante de Vox (a 14 puntos de distancia y con 26 ediles) y a dos puntos de sobrepasar al PSOE.

Por otro lado, en el PP confían en que no haga daño y solo ven en su campaña un afán revanchista por su salida del partido. De presidenta de las Cortes a nada, después de acusar a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de haber incumplido el acuerdo al que llegaron cuando ella decidió apoyarle como candidato en las primarias frente a Antonio Silván. «Mañueco no tiene palabra y no tiene capacidad de liderazgo», dijo en su adiós.