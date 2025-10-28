Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el calendario laboral del próximo año

La bandera de Castilla y León en la celebración del Día de Villalar.

D. M. B. Martes, 28 de octubre 2025, 16:58 Comenta Compartir

La Dirección General de Trabajo a través dell Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el calendario de festivos para el 2026. Se trata de nueve días distribuídos a lo largo del año como en años anteriores. Además, en cada comunidad autónoma añade a este calenadario sus propios días festivos. En el caso de Castilla y León, como en el resto de territorios, la región dispone de seis días más.

En total en el calendario laboral de 2026 se disfrutarán de de 9 festivos que se celebrarán de manera conjunta en toda España.

Festivos nacionales de 2026 Jueves 1 de enero (Año Nuevo)

Martes 6 de enero (Epifanía del Señor)

Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

Viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo)

Sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen)

Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

Domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos)

Martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

Viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor)

Festivos en Castilla y León

En el caso de Castilla y León, a esos nueve días que serán fiesta en todo el territorio nacional, se le suma: el jueves 2 de abril (Jueves Santo), el jueves 23 de abril (Día de Villalar), y el 2 de noviembre y el 7 de diciembre porque los festivos de los días 1 de noviembre y 6 de diciembre que caen en domingo se pasarán al lunes.

En total serán 14 días festivos los que habrá en cada comunidad autónoma, incluída Castilla y León, por lo que quedan dos días que deberá establecer de cada ayuntamiento y que se hace coincidir con las festividades patronales de cada localidad.

Varios fines de semana largos en 2026

Los castellanos y leoneses podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos: el viernes 3 de abril (Viernes Santo) a lo que hay que añadir el jueves 2 de abril (Jueves Santo); el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).