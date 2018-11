Aznar: «Castilla y León siempre ha tenido mucho que decir en el futuro de España»

El expresidente no cree en los «políticos-Twitter»

El descrédito no es exclusivo de la clase política, sostiene José María Aznar, sino de muchas otras organizaciones sociales. «El problema está que, en líneas generales, la calidad de las personas que están dispuestas a dedicar una tiempo de su vida al servicio público ha descendido. Eso es preocupante porque los gobiernos son indispensables y más vale tenerlos en las mejores manos posibles», sostuvo ayer el expresidente del gobierno español en el Aula de Cultura de El Norte de Castilla.

Para Aznar, resulta apremiante «recuperar el crédito», una circunstancia que depende exclusivamente de los propios políticos. «Estamos en la era de Twitter, pero yo no creo en los políticos-Twitter. No digo que no esté bien que se utilice, pero yo creo en los políticos con convicciones, que estudian historia, que leen, que consultan, que intentan entender, que aprenden... Si no, no me interesa la política ni los que la hacen. Nosotros llegamos al gobierno para transformar España. No me interesó nunca estar en el poder por el simple hecho de estarlo, sino para decir, ocho años más tarde, que habíamos dejado una España mejor».

Aznar, que contó con la introducción del presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, antes de su intervención, expuso que la idea de su libro 'El futuro es hoy' pasa por tratar de entender y explicar lo que sucede en el mundo. «Desde la IIGuerra Mundial vivimos un periodo extraordinario. La extensión de la democracia no tiene parangón, pero no podemos creer que ha existido desde siempre y que no hay riesgos. Es la comparación que utilizan algunos historiadores entre el jardín que se convierte en una jungla si no se cuida. La alternativa al sistema liberal es el caos. Además, vivimos la mayor revolución [tecnológica] de la historia de la humanidad. Eso afecta también a la consistencia del ser humano y a las políticas, sociedades y culturas».