106 aspirantes se presentan a las primarias autonómicas de Podemos en Castilla y León

Pablo Fernández, durante el Debate sobre el Estado de la Región. / El NOrte Pablo Fernández es el único que se postula como candidato a la Presidencia de la Junta EL NORTE Valladolid Jueves, 18 octubre 2018, 13:33

Un total de 106 aspirantes -54 hombes y 48 mujeres- se presentaron a las primarias internas de Podemos para elegir a los 81 candidatos y candidatas de este partido en las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la formación 'morada'.

Para optar a la presidencia de la Junta de Castilla y León por este partido se confirma la presentación, como único candidato, de Pablo Fernández, actual portavoz parlamentario y secretario autonómico.

Por provincias, León es la que más aspirantes presenta con 17, cuatro más de las necesarias. En Valladolid son 16 personas las que aspiran a 15 puestos. Burgos anota 15 candidaturas, frente a las once imprescindibles. En el resto de las provincias, hay diez aspirantes en Avila (para siete puestos); ocho en Palencia (para siete); 12 en Salamanca (para diez); once en Segovia (para seis); seis en Soria (para cinco); y once en Zamora (para siete).

Este jueves se darán a conocer los nombres de todos los aspirantes a través de su web. En esta primera fase, no hay orden preestablecido de las candidaturas ni por tanto cabezas de lista por las distintas provincias. Serán las listas que se puedan formar en su momento las que establezcan una primera ordenación, aunque la definitiva la marcarán los inscritos e inscritas con sus votos.

De acuerdo con el calendario de Podemos, ahora se abre un periodo de subsanación de errores, hasta el 23 de octubre. Del 24 al 30 de, los aspirantes deberán pedir los avales personales que se requieran. Del 31 de octubre al 5 de noviembre, se solicitan y conceden los avales de tipo colegiado. Del 6 al 11 de noviembre será cuando se confirmen las candidaturas y se inscriban las listas, en su caso y el 12 de noviembre se publicarán las candidaturas definitivas, tras superar los requisitos anteriores. Los resultados de las primarias no se conocerán hasta el 27 de noviembre, tras votarse entre el 20 y el 25.