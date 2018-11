«La asociación es un apoyo y un lugar de encuentro para los inmigrantes» Jorge Torrecilla, técnico de Juventud y Comunicación de Salamanca Acoge. / EL NORTE Jorge Torrecilla, Técnico de Juventud y Comunicación La principal demanda de los usuarios de Salamanca Acoge es un trabajo y formación en el caso de no tenerla ALICIA PÉREZ Miércoles, 7 noviembre 2018, 08:34

a Asociación Salamanca Acoge nació en 2001 y tiene como uno de sus principales objetivos el apoyo y la integración de las personas inmigrantes en Salamanca. La asociación, que actualmente cuenta con 19 profesionales, trabaja desde su sede del barrio de Garrido en la capital salmantina.

–¿Con qué programas cuenta Salamanca Acoge?

–El programa más importante es el de acogida, que consiste en que cuando la gente viene a la asociación hay una persona encargada de explicarle qué se hace en la asociación, a qué servicios puede acudir y le hace una entrevista para hacer un primer escáner y tener en cuenta las necesidades y demandas que realiza la persona y una vez hecho esto, derivar a esta persona a otro de los programas que hay e incluso a otra entidad, dependiendo de sus necesidades. También tenemos asesoramiento jurídico, que consiste en que el abogado de la asociación asesora a la gente en cualquier tipo de problema o temas legales.

–¿Cómo se trabaja en las áreas de empleo y vivienda?

–Ayudamos a las personas a que sepan cómo buscar un empleo, cómo hacer un currículum o cómo presentarse a una entrevista y realizamos formaciones en torno a este tipo de cosas. También hay formaciones más específicas, como por ejemplo un curso de cocina o de cocina española porque hay gente que suele intentar trabajar en bares porque puede ser un buen nicho de trabajo y al ser de otra cultura, a lo mejor hay algunos tipos de comidas o de cocinados que no conocen. También hay formaciones de cuidado de las personas mayores. En este tipo de actividades el área de empleo se une al área de formación, que es donde se realizan clases de castellano para gente que no conoce el idioma, hay un grupo de inglés hablado y clases de inglés. En todas las formaciones que surgen de empleo estas dos áreas están coordinadas. El área de vivienda atiende a personas en riesgo de exclusión social o en exclusión social que por su situación actual no disponen de una vivienda o la van a perder. Lo que hacemos con esas personas no es solo que tengan un hogar, sino que se les prepara para que cuando se acabe el programa, puedan ser independientes, puedan tener una vivienda y encuentren un trabajo. El tiempo que están en el piso se aprovecha para que tengan formación y que cuando salgan, tengan algún nicho de trabajo posible y también se trabajan hábitos saludables en el caso de que sea necesario.

–¿A qué más áreas dirige sus esfuerzos la asociación?

–Otra área de atención es mujer. Hay un grupo de mujeres de diferentes nacionalidades que se junta en Salamanca Acoge y trabaja por la autogestión, es decir, ellas se plantean objetivos o programas para poder llevar a cabo y durante el año se van reuniendo para conseguirlos. De esta forma, se fomenta la participación de la mujer. En el área de juventud e infancia tenemos un proyecto también de educación para la participación con jóvenes del barrio y nos unimos con otras asociaciones y hacemos desarrollo comunitario en el barrio. Además, tenemos el programa de refugio, en el que trabajamos con personas refugiadas.

–¿Cuáles son las principales necesidades que tienen las personas inmigrantes?

–Las necesidades son muchas y muy diversas dependiendo de las personas, pero generalmente todo el mundo lo que viene demandando es un trabajo y formación en caso de no tenerla. La realidad con la que me encuentro es que todo el mundo que viene no lo hace por gusto, sino que tiene algún problema derivado. Últimamente el mundo en general tiene muchísimos conflictos armados y lo que me encuentro son personas que vienen a buscarse la vida y lo que demandan es un trabajo.

–¿Qué supone para los usuarios poder contar con los servicios de la asociación?

–Es un apoyo, pero hay gente para la que simplemente es un lugar de encuentro porque también tenemos actividades en las que la gente se reúne para hablar de sus experiencias vitales o para compartirlas.