El Norte escolar «Argales news» se alza con el tercer premio semanal de El Norte escolar Foto del equipo «Argales News» / El Norte Sus seis miembros, de 3º de ESO, estudian en el Colegio Internacional de Valladolid EL NORTE Lunes, 12 noviembre 2018, 13:04

Amarilis, Sofía, Alba, Miguel, Carlos e Ignacio comenzaron la aventura de El Norte escolar el día 24 de octubre con un artículo lleno de entusiasmo. Aseguraban estar preparados para convertirse en la mejor redacción de este proyecto que, apoyado por ACOR y organizado por El Norte de Castilla, permite a los jóvenes alumnos de Castilla y León de ESO y primer curso de Bachillerato o FP convertirse en periodistas digitales. «Argales News», que así se llama su diario digital, arrancaba con la promesa de emplearse a fondo en su labor periodística y recoger noticias de toda clase.

Este entusiasmo inicial no ha decrecido y la promesa de realizar un diario digital variado y lleno de noticias se está cumpliendo con creces. Recoge noticias de carácter internacional que han tenido una gran repercusión como los resultados deportivos o el fin de una seria tan señera como Los Simpons. No obstante, esta joven redacción perteneciente al Colegio Internacional de Valladolid destaca por la realización de contenido propio. Así, realizan una rica receta de tarta de chocolate apta para todos los públicos y niveles culinarios. Más adelante, se hacen eco del comienzo de la campaña de vacunación contra la gripe. Seguimos por el descubrimiento de Drumwit, una página web de viajes sorpresa donde el viajero no decide donde va a viajar, sino que, tres días antes, envía un email al interesado indicando a dónde va a ir. Como dice el redactor «nuestro trabajo en Argales News es traeros la información más actual». Novedosa y curiosa, sí que es la información.

Sensibles a la realidad que les rodea, el equipo ha reseñado como, por fin, ha finalizado la construcción de un colegio de educación especial con capacidad para más de 100 escolares con este tipo de necesidad. Alaban esta decisión que no solo recogen en su diario sino que incluyen fotos del mismo. Otras noticias de la actualidad de su ciudad, Valladolid, tienen también cabida en este diario digital como un extraño suceso en un taxi de dicha ciudad que supuso el fallecimiento del cliente o el inicio de las obras del alumbrado navideño.

Sabe crear interés por la información. Así, han publicado una noticia en la que exponen cómo, en breve, realizarán una entrevista al jefe del servicio de Oncología médica del hospital Río Hortega. Una entrevista que, sin duda, seguiremos todos los lectores del «Argales News». Otro inteligente truco para atraer la atención del lector es lanzar retos como, por ejemplo, adivinanzas. Una sección, denominada «Adivina Adivinanza» retará a los lectores del diario a resolver, todas las semanas una adivinanza. También nos anuncia que, la semana pasada, han viajado con su colegio a Lisboa, para participar en un evento escolar en el que se representa a las Naciones Unidas. Promete esta joven redacción redactar su experiencia puntualmente para sus lectores.

Pero unos jóvenes aspirantes a periodistas no podían dejar escapar la oportunidad de entrevistas a un periodista en activo. «Argales News» decide así entrevistar a Eduardo Álvarez, Director General de Radio Televisión Castilla y León. En la entrevista, muestran su interés por cómo comenzaron sus primeros pasos en los medios de comunicación. Como anécdota, cuenta como en los primeros pasos de las televisiones locales, que eran modestas y en espacios muy pequeños, ocurrió que un día, mientras se emitía el informativo local, estalló una tubería que se vio en directo, obviamente.

Conscientes de que el público desea ver un contenido variado, las curiosidades también tienen cabida en este diario digital. De esta manera, se hacen eco de una empresa que quiere elaborar productos de pollo a partir de células de las plumas de este animal o un estudio que afirma que las islas de Tenerife y Gran Canaria podrían acabar unidas.

Con más 3.000 visitas, este joven equipo vallisoletano se abre en el duro trabajo periodístico. El norte escolar, proyecto educativo que busca fomentar el espíritu crítico y reflexivo entre los escolares de la región así como sus competencias lingüísticas, continúa en esta carrera virtual por convertirse en la mejor redacción digital hasta el 17 de diciembre