Aprobado un decreto ley para convertir en público el operativo de extinción de incendios

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (izquierda), y el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, este jueves en rueda de prensa.

E. N. Jueves, 23 de octubre 2025, 15:48 Comenta Compartir

La Junta aprobó este jueves en la reunión del Consejo de Gobierno un nuevo decreto ley que transforma el dispositivo público de prevención y extinción de incendios forestales de la Castilla y León, que pasará a ser público entre 2026 y 2028, salvo en servicios de alta especialización -medios aéreos y maquinaria pesada-. Además, reconoce la figura de bombero forestal y transforma los actuales contratos fijos discontinuos en empleos a jornada completa y con continuidad a lo largo de todo el año.

Para ello, la Consejería de la Presidencia modificará, antes de que termine 2025, las Relaciones de Puestos de Trabajo tanto de funcionarios como de personal laboral, cuyo incremento de coste ya se contempla en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad aprobado por la Junta.

Como resultado de esta modificación, los empleados públicos del dispositivo no solo actuarán en tareas de extinción, sino también en prevención activa, mantenimiento de infraestructuras contra incendios, vigilancia forestal, restauración del entorno tras los fuegos, y otras tareas técnicas fundamentales para reducir el riesgo de grandes incendios.