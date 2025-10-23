El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (izquierda), y el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, este jueves en rueda de prensa. Rubén Cacho/Ical

Castilla y León

Aprobado un decreto ley para convertir en público el operativo de extinción de incendios

El Ejecutivo autonómico reconoce la figura de bombero forestal y convierte a los fijos discontinuos en empleos durante todo el año

E. N.

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:48

Comenta

La Junta aprobó este jueves en la reunión del Consejo de Gobierno un nuevo decreto ley que transforma el dispositivo público de prevención y extinción de incendios forestales de la Castilla y León, que pasará a ser público entre 2026 y 2028, salvo en servicios de alta especialización -medios aéreos y maquinaria pesada-. Además, reconoce la figura de bombero forestal y transforma los actuales contratos fijos discontinuos en empleos a jornada completa y con continuidad a lo largo de todo el año.

Para ello, la Consejería de la Presidencia modificará, antes de que termine 2025, las Relaciones de Puestos de Trabajo tanto de funcionarios como de personal laboral, cuyo incremento de coste ya se contempla en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad aprobado por la Junta.

Como resultado de esta modificación, los empleados públicos del dispositivo no solo actuarán en tareas de extinción, sino también en prevención activa, mantenimiento de infraestructuras contra incendios, vigilancia forestal, restauración del entorno tras los fuegos, y otras tareas técnicas fundamentales para reducir el riesgo de grandes incendios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma
  2. 2

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  3. 3 Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León
  4. 4 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  5. 5

    La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España
  6. 6

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  7. 7 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  8. 8 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  9. 9

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura
  10. 10

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Aprobado un decreto ley para convertir en público el operativo de extinción de incendios

Aprobado un decreto ley para convertir en público el operativo de extinción de incendios