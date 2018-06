El anuncio de mejoras negociadas región por región dinamita el pacto sobre financiación 13 de abril de 2016. Herrera saluda a Tudanca el día en el que se firmó el pacto de comunidad en materia de financiación con la asistencia del resto de portavoces de los grupos políticos, Luis Fuentes, Carlos F. Carriedo y Pablo Fernández. / Ical La renuncia de Sánchez de acometer la reforma integral del modelo provoca un cambio de roles en el PP y el PSOE, con aceradas críticas de los populares y la defensa del Gobierno que hace Tudanca SUSANA ESCRIBANO Miércoles, 20 junio 2018, 21:55

El anuncio de Pedro Sánchez de «mejoras» en la financiación de las autonomías que negociará 'vis a vis', en reuniones bilaterales, y no en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde se sientan todas las comunidades pone en riesgo el pacto de comunidad firmado por la Junta y todas las fuerzas políticas de las Cortes de Castilla y León que considera irrenunciable una negociación conjunta, en abierto y con transparencia.

El acuerdo de comunidad fue rubricado en abril de 2016 y era continuidad de otro firmado la anterior legislatura entre populares y socialistas y que fijaba los criterios generales para afrontar una negociación que lleva pendiente desde principios de esta década. Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla yLeón, argumentó que ha trasladado ese acuerdo a Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición y ahora que está en el Gobierno. «El PSOE lo va a defender. En siete años nunca lo hemos utilizado (el pacto sobre financiación) para hacer política partidista y ellos lo van a hacer saltar por los aires», remarcó el dirigente socialista ante el aluvión de críticas del PP.Hablar de financiación autonómica significa abordar los fondos que los gobiernos autonómicos tienen para pagar la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales y la reforma del actual modelo es una demanda que el Gobierno saliente de Mariano Rajoy deja pendiente, tras siete años sin abordarla. Primero fue el argumento de la caída de ingresos por la crisis, que hacía complicado negociar sobre una tarta de reparto más pequeña. Luego, el de la falta de Gobierno en Cataluña, una de las comunidades de mayor peso en población y actividad económica de España y afectada por el sistema de financiación.

Enfrentados

El anuncio del presidente Pedro Sánchez provocó ayer un cambio de roles en las posiciones críticas que llevaron al PSOE a defenderle y provocaron una arremetida en bloque de dirigentes de la Junta y del PP con el gen reivindicativo activado de golpe en modo dominante. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, llamó «caradura» a Pedro Sánchez por renunciar a reformar la financiación de las autonomías pese a que quedan dos años de legislatura por delante, un calificativo que utilizó también su compañera de Agricultura y portavoz de la Junta, Milagros Marcos.

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle ironizó con las prioridades de un Gobierno que sitúa por delante el traslado de los restos del dictador Francisco Franco que «solucionar los problemas económicos de los ayuntamientos» y el portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, aseguró que las reuniones «bilaterales» son una imposición del presidente catalán, Quim Torra.

El intercambio de papeles en la crítica llegó también al PSOE, en la cara más visible que tiene en la comunidad. Luis Tudanca defendió esas «mejoras para todos» de la financiación para «garantizar una igualdad que no ha garantizado el PP», ante la «dificultad de abordar la gran reforma estructural del sistema, que no es algo de hoy, esta legislatura».

Tudanca subrayó que «no se ha paralizado nada en estos 15 días, porque no se había hecho nada en siete años». El socialista aseguró que en la etapa de Mariano Rajoy no ha habido «ni un avance en la financiación autonómica y local, más allá de los más de 5.000 euros que dieron al PNV a cambio de los votos para aprobar el presupuesto y no hemos oído ni una critica», censuró en referencia a los dirigentes del PP de Castilla yLeón, a los que pidió «humildad» por esa «herencia».

Desde las filas de Podemos, Pablo Fernández, lamentó el anuncio de Pedro Sánchez de no acometer una reforma que considera prioritaria para reforzar los servicios públicos esenciales. Y Luis Fuentes, de Ciudadanos, dijo de Sánchez que «no es de fiar» porque «nos engañó con las elecciones y ahora nos engaña con la financiación.