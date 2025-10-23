Alexandre Malval, nuevo director de Diseño de Renault Tomará posesión de su cargo el 2 de enero y también se incorporará al Comité de Dirección de la marca

El CEO y director de diseño del centro Mercedes-Benz International Design Center Europe, Alexandre Malval, se incorporará el próximo 2 de enero al Comité de Dirección de Renault, donde desempeñará el cargo de director de Diseño de la marca y reportará al Chief Design Officer y miembro del Leadership Team de Renault Group, Laurens van den Acker.

Alexandre Malval, de 55 años, es graduado por el Royal College of Art de Londres. Comenzó su carrera en Renault en 1994, dentro del departamento de diseño avanzado, donde exploró nuevos conceptos como diseñador exterior antes de incorporarse, en 1996, al centro de diseño europeo del Grupo Volkswagen en Barcelona. Allí desarrolló numerosos proyectos para las marcas Audi y Volkswagen.

En 2001 se unió al centro de creación de Citroën en París y, posteriormente, al de Peugeot, antes de asumir la dirección del diseño de Citroën en 2012.

Desde 2018, Alexandre Malval es CEO y director de diseño del centro 'Mercedes-Benz International Design Center Europe', ubicado en Sophia Antipolis. Este estudio satélite está dedicado al diseño avanzado y a la concepción de vehículos de serie de Mercedes-Benz, Maybach, Smart y AMG, y contribuye a la renovación de las marcas del grupo. Supervisa tanto la investigación prospectiva como el desarrollo de concept-cars y varios modelos de producción.

Su «experiencia», un valor

«Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Alexandre Malval a nuestro equipo de diseño», comentó Laurens van den Acker, en declaraciones emitidas en un comunicado de Renault recogido por Ical. «Su experiencia en grandes grupos automovilísticos, su visión internacional y su capacidad para crear marcas fuertemente guiadas por el diseño serán activos clave para llevar a Renault al siguiente nivel. El futuro de la movilidad es apasionante y estoy deseando trabajar con Alexandre para hacer realidad nuestras ambiciones», añadió.

Para Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault y Chief Growth Officer de Renault Group, «la llegada de Alexandre Malval marca una nueva etapa en nuestra ambición: diseñar coches para vivir que expresen plenamente la visión estratégica de Renault, entre emoción, innovación y una experiencia cliente inédita. Su experiencia internacional y su sentido de la innovación serán palancas determinantes para impulsar el desarrollo de Renault en Europa y en el escenario mundial», concluyó.