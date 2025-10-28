La Aemet alerta de fuertes tormentas en el suroeste de Castilla y León Las temperaturas estarán en ascenso, salvo las máximas en montaña que bajarán ligeramente

Las fuertes tormentas volverán a ser protagonistas, sobre todo, en el sur de Ávila y de Salamanca este martes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia la llegada de precipitaciones localmente fuertes al final del día (entre las 20:00 y las 23:00 horas) en el extremo suroeste en la comunidad.

Las precipitaciones serán débiles en el resto de la comunidad y se producirán bancos de niebla matinales en valles del noreste. Las temperaturas en ascenso, ligero en general, salvo las máximas en montaña que bajarán ligeramente. Algunas heladas débiles y dispersas en el noreste.

Las temperaturas mínimas en las ciudades de la comunidad oscilarán entre los dos grados de Burgos, León y Palencia; los tres de Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora; los cuatro de Ávila; y los cinco grados de Segovia.

Respecto a las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León se situarán entre los 17 grados de León; los 18 de Ávila; los 19 de Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid; y los 20 grados de Salamanca, Soria y Zamora,