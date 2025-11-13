Abierto el plazo para participar en el concurso El Norte Escolar Hasta el 25 de noviembre se pueden registrar los equipos de cuatro a seis participantes, un mismo centro podrá presentar varios grupos

El Norte Valladolid Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:06

La decimoséptima edición del concurso El Norte Escolar ya se ha puesto en marcha con el proceso de inscripción de grupos. El Norte de Castilla convoca este certamen dirigido a estudiantes de la región y cuyos participantes se podrán convertir en auténticos periodistas y editores de su propio periódico en edición digital. Su buena ejecución y cuidado de la información les hará conseguir premios al finalizar el mismo.

La fase de inscripción se extenderá hasta el 25 de noviembre y la de participación desde ese mismo día y hasta el 8 de febrero de 2026. Después de 16 ediciones, se trata de un certamen que está totalmente consolidado por el que han pasado más de un millar de grupos procedentes de los más variados puntos de la comunidad castellano y leonesa.

En lo que se refiere a la dinámica del certamen, los trabajos se realizarán en equipos de cuatro a seis participantes, dirigidos por un tutor. Un mismo centro puede presentar cuantos equipos desee de cada clase. El jurado estará formado por periodistas de la redacción de El Norte de Castilla que valorarán el contenido informativo, la actualización de la edición digital, los contenidos multimedia (fotos, vídeos), la ortografía en la redacción de los artículos y noticias, la originalidad, la interpretación de información de actualidad o el orden de contenidos. También se valorará el esfuerzo de actualización diaria de noticias y la publicación propia de contenidos. Cada semana se premiará al equipo que tenga más actualizado su periódico digital tanto desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad. Además de estos premios semanales, al final del concurso se entregará un primer premio a la Mejor Edición Digital; un segundo premio a la Edición Digital más valorada por los internautas; un premio especial al Mejor reportaje o noticia sobre el colegio de mi pueblo y otro premio especial a la Mejor noticia sobre movilidad sostenible.

El concurso está organizado por El Norte de Castilla y cuenta con el patrocinio de Fuescyl, la Junta de Castilla y León y Renault Group.

Categorías

En lo que respecta a ese primer premio, el jurado tendrá en cuenta la trayectoria seguida por el equipo a lo largo de todo el certamen.

En el caso de la Edición Digital más valorada por los internautas, se premiará a aquella que el día que finalice el concurso sea la primera en el ranking 'Lo + valorado'.

El premio especial al Mejor reportaje o noticia sobre el colegio de mi pueblo busca conocer qué tiene de particular ese colegio, qué actividades o aspectos lo identifican o cómo son las personas que allí trabajan o estudian. En definitiva, la temática ofrece múltiples posibilidades al alumnado.

El otro premio especial a la Mejor noticia sobre la movilidad sostenible se enmarca dentro de lo que se conoce como parte de la economía circular.

Cada semana, el diario digital más actualizado tanto en cantidad como en calidad durante esos siete días, recibirá un premio que se comunicará al tutor y se les enviará a su centro educativo. Todas las semanas se publicará una noticia en El Norte de Castilla en la que se anunciará el ganador semanal y se justificará los motivos que han llevado a la elección.

La entrega de premios finales se realizará, en principio, en el mes de febrero de 2026. Los organizadores del concurso se ocuparán de publicar e informar de las fechas y lugar donde se realizará el evento.