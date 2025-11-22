El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El polígono de Argalés, en una imagen de archivo. J. Sanz

El 26,9% de los salarios dependen de empresas de fuera de la comunidad

La retribución media anual en Castilla y León se situó en 2024 en 23.725 euros, frente a los 31.911 de Madrid, según datos de la Agencia Tributaria

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:24

Comenta

Castilla y León es la segunda autonomía donde las empresas con sede fuera de la comunidad pagan un mayor porcentaje de los salarios, en número y cuantía, solo por detrás de Castilla-La Mancha. De estas compañías foráneas dependen 274.754 retribuciones que suman un total de 7.018,48 millones.

Según datos de la Agencia Tributaria, en el año 2024 los trabajadores de la comunidad recibieron un total de 24.247,2 millones de euros, de los que 7.018,48 correspondieron a empresas con sede en otros territorios, el 28,9%. El porcentaje es el segundo más elevado entre las autonomías de régimen común, tras el 33,6% de Castilla-La Mancha. En cuanto al número de salarios, 1.022.002 en total, las sociedades radicadas en otros territorios abonaron 274.754, un 26,9%, por detrás del 31,3% del caso manchego.

Así aparece recogido en el último informe sobre el Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, donde se precisa que Madrid es la única autonomía donde sus empresas abonan netamente salarios fuera, casi 2,1 millones.

Noticias relacionadas

El Mercado de Delicias levanta la persiana para recuperar la cafetería y dos fruterías después de años de cierres

El Mercado de Delicias levanta la persiana para recuperar la cafetería y dos fruterías después de años de cierres

Valladolid crea empleo en octubre, pero insuficiente para hacer descender el paro

Valladolid crea empleo en octubre, pero insuficiente para hacer descender el paro

El análisis también se detiene en la evolución de las retribuciones en Castilla y León en base a los datos del pasado ejercicio, cuando el salario medio anual alcanzó en la Comunidad, los 23.725 euros. Un 3,9% más que en 2023, frente al incremento del 4,1% de la media nacional, que ascendió hasta los 24.962 euros. Por territorios, Madrid encabeza el dato, con un retribución media de 31.911 euros. Por sexos, los hombres ganaeron, de media, 26,088 euro, frente a los 21.158 euros que ingresaron las mujeres.

Asimismo, cabe destacar que la percepción media anual que cobraron los asalariados españoles se situó el ejercicio pasado en los 24.476 euros, cuando para el colectivo de foráneos mermó hasta los 15.624.

Por provincias, los salarios crecieron más el año pasado respecto a 2023, en Segovia (22.430 euros), un 4,3%, seguida por Palencia (23.057), con un 4,2%. En León (23.315) y Soria (23.569) la subida fue del 4,1% ambos casos. Mientras que en Ávila ascendieron (21.267 euros), un 3,8%. En Valladolid (25.571) y Zamora (20.975) la media salarial avanzó un 3,7%, mientras que Burgos (24.884) experimentó la menor subida, de un 3,5%.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Perdoné, pero no olvido»: la lección de vida de Ortega Lara en Los Dominicos
  2. 2 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  3. 3

    El Ayuntamiento corrige la información de la ZBE sobre las etiquetas que inducía a confusión
  4. 4

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6

    La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
  7. 7 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  8. 8 Uno de los dos mineros muertos en el accidente de Cangas es de Villablino
  9. 9

    La Plataforma por el Soterramiento presentó una solicitud BIC que podría haber frenado la nueva estación
  10. 10

    Isa Rivero, primera vallisoletana que se proclama campeona del mundo de boxeo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El 26,9% de los salarios dependen de empresas de fuera de la comunidad

El 26,9% de los salarios dependen de empresas de fuera de la comunidad