El 26,9% de los salarios dependen de empresas de fuera de la comunidad La retribución media anual en Castilla y León se situó en 2024 en 23.725 euros, frente a los 31.911 de Madrid, según datos de la Agencia Tributaria

Sábado, 22 de noviembre 2025

Castilla y León es la segunda autonomía donde las empresas con sede fuera de la comunidad pagan un mayor porcentaje de los salarios, en número y cuantía, solo por detrás de Castilla-La Mancha. De estas compañías foráneas dependen 274.754 retribuciones que suman un total de 7.018,48 millones.

Según datos de la Agencia Tributaria, en el año 2024 los trabajadores de la comunidad recibieron un total de 24.247,2 millones de euros, de los que 7.018,48 correspondieron a empresas con sede en otros territorios, el 28,9%. El porcentaje es el segundo más elevado entre las autonomías de régimen común, tras el 33,6% de Castilla-La Mancha. En cuanto al número de salarios, 1.022.002 en total, las sociedades radicadas en otros territorios abonaron 274.754, un 26,9%, por detrás del 31,3% del caso manchego.

Así aparece recogido en el último informe sobre el Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, donde se precisa que Madrid es la única autonomía donde sus empresas abonan netamente salarios fuera, casi 2,1 millones.

El análisis también se detiene en la evolución de las retribuciones en Castilla y León en base a los datos del pasado ejercicio, cuando el salario medio anual alcanzó en la Comunidad, los 23.725 euros. Un 3,9% más que en 2023, frente al incremento del 4,1% de la media nacional, que ascendió hasta los 24.962 euros. Por territorios, Madrid encabeza el dato, con un retribución media de 31.911 euros. Por sexos, los hombres ganaeron, de media, 26,088 euro, frente a los 21.158 euros que ingresaron las mujeres.

Asimismo, cabe destacar que la percepción media anual que cobraron los asalariados españoles se situó el ejercicio pasado en los 24.476 euros, cuando para el colectivo de foráneos mermó hasta los 15.624.

Por provincias, los salarios crecieron más el año pasado respecto a 2023, en Segovia (22.430 euros), un 4,3%, seguida por Palencia (23.057), con un 4,2%. En León (23.315) y Soria (23.569) la subida fue del 4,1% ambos casos. Mientras que en Ávila ascendieron (21.267 euros), un 3,8%. En Valladolid (25.571) y Zamora (20.975) la media salarial avanzó un 3,7%, mientras que Burgos (24.884) experimentó la menor subida, de un 3,5%.