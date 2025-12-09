Más de 2.000 SMS y correos electrónicos al sector porcino para reforzar la bioseguridad en las granjas

E. N. Martes, 9 de diciembre 2025, 13:31 Comenta Compartir

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural envía estos más de 2.000 SMS y correos electrónicos a los responsables del sector porcino y a los propietarios de las granjas en la comunidad, con el fin de reforzar las medidas mínimas de bioseguridad en las explotaciones, con el objetivo de prevenir cualquier posibilidad de llegada de la peste porcina africana que, según trasladó la titular de esta cartera, María González Corral, solo se ciñe a la fauna silvestre, en este caso jabalíes, de una comarca concreta de la provincia de Barcelona. «A día de hoy no existe ningún caso en Castilla y León», incidió, para insistir en la tranquilidad para el consumo: «Ahora mismo lo importante es prevenir, prevenir y prevenir», señaló, en declaraciones recogidas por Ical.

María González Corral, que presidió la primera reunión del comité técnico sobre peste porcina africana con todas las organizaciones del sector, apeló a las explotaciones ganaderas a que «pongan ahora en funcionamiento, más que nunca, todo aquello en lo que han invertido en los últimos años, ya no solo en recursos en sus propias exportaciones, sino también en información», en relación a las medidas de bioseguridad.

En este sentido, el veterinario y director de Anprogapor, la Asociación Nacional de Productores de Porcino, Miguel Ángel Higuera, quien habló de pérdidas entre los ganaderos de 30 euros por cerdo producido, destacó que España es el único país de la Unión Europea donde las granjas tienen la obligación de esas medidas mínimas, que «van encaminadas a separar la parte de riesgo, fuera de la granja, de la parte limpia, que es el interior». Entre ellas, mencionó varias que son «claves», tales como el vallado perimetral, que «defiende la instalación de la fauna silvestre»; un vestuario y unas duchas «para que solo se pueda acceder a través de ahí y toda la ropa de fuera, dejarla fuera y poder tener otra específicamente de trabajo»; en tercer lugar, en caso de acceder con vehículos, «tener un vado sanitario y un arco de limpieza y desinfección y para evitar el acceso de la fauna silvestre»; y por último, disponer de mallas pajareras en todas las ventanas para evitar la entrada de aves silvestres.

González Corral, quien reiteró que la enfermedad no afecta a los humanos ni a otras especies y la carne se puede consumir «con total y absoluta tranquilidad», explicó que el sector porcino en Castilla y León «ya venía apostando mucho por las medidas de bioseguridad en los últimos años, lo que permite tener una buena barrera de contención». En todo caso, instó a «redoblar» esas medidas y expuso que las encuestas realizadas por la Consejería en este sentido, con muestras periódicas también a los jabalíes, «hasta ahora han salido bien». «Esperemos que así siga siendo. Tenemos que seguir trabajando de manera coordinada», comentó.

La consejera precisó también que, junto a la Consejería de Medio Ambiente, se trabaja para ampliar la orden de emergencia cinegética para la caza de ejemplares y «controlar ese vector posible de transmisión», como puede ser el jabalí; además de la «importancia», dijo, de la regionalización a la hora de exportar, dado que en la actualidad se comercializa a numerosas zonas de la Unión Europea y terceros países. «En la UE no tenemos problemas desde Castilla León para la exportación. Se han llegado a acuerdos con China o Reino Unido, pero aún así hay países en los que al haber tenido caso positivo en España las barreras están impuestas», advirtió González Corral.

En este sentido, la consejera trasladó al ministro de Agricultura, Luis Planas, la relevancia de «trabajar en esos acuerdos de regionalización para que sólo sean las explotaciones de esa zona afectada» en Cataluña «las que tengan esos controles y que el resto del sector del porcino pueda seguir exportando».

Damnificados secundarios

Recordó que Castilla y León es la tercera autonomía en cuanto a producción, pero la primera en cerdo ibérico, una industria ligada también a un volumen de exportaciones «muy importante». Solo el porcino en la industria agroalimentaria representa el 13% de las exportaciones. «Por eso tenemos que estar aquí, ayudándoles, escuchándoles a todos y analizando cuáles son las medidas que tenemos que tomar a corto medio y a corto alto», reiteró.

Miguel Ángel Higuera lamentó que el sector porcino representa los «damnificados secundarios», en el marco de un «problema a nivel de estructura sanitaria», dado que los mercados exteriores establecen el «nivel de aceptar o no aceptar producto cárnico del porcino procedente de España». «Nuestro objetivo en Castilla y León es seguir marcando que somos una comunidad absolutamente libre de peste porcina africana. Tenemos que seguir en esa línea junto a la Consejería», manifestó, en declaraciones recogidas por Ical.

Más si cabe, expuso, «dar un impulso» al sector, debido a que ya la peste porcina africana ya está en España. «Hay que hacer un sobreesfuerzo que ahora es necesario, sobre todo mientras está este foco, que se ataje lo antes posible», sostuvo Higuera, quien reivindicó al Gobierno central que ponga todos los medios necesarios para que «este foco se controle y se pueda erradicar la peste porcina africana lo antes posible». Y en Castilla y León, coincidió con la consejera, el reto es «reforzar todas esas medidas preventivas».

En la misma línea se posicionó el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, Rufino Álamo, quien destacó la «capacidad de España para tener un sistema de vigilancia que haya permitido la pronta identificación del problema». A su juicio, esta es una medida «de gran garantía a la hora de permitir tomar medidas en tiempo corto, de manera que no se pueda difundir el problema», algo que no sucedió, recordó, cuando el país padeció anteriormente la enfermedad, hace tres décadas, que «fue ya tarde y se extendió de forma muy importante». «En este momento la enfermedad esté perfectamente circunscrita», señaló.

También defendió que la regionalización que se ha tomado «de forma tan pronta está permitiendo determinar que el problema seguramente quede perfectamente circunscrito», y afirmó que el censo ganadero de la zona afectada es «afortunadamente muy limitado» y la cabaña ganadera del país «en este momento es totalmente segura y debe de haber garantías a la hora de que los consumidores la consuman con total seguridad». «Es un aspecto que debe de trasladarse con claridad, ya que es una enfermedad exclusivamente, y hemos de repetirlo siempre, que afecta única y exclusivamente a jabalís y cerdos», incidió.

Precios

Higuera admitió que «se está notando de una forma muy importante» este problema en los precios del porcino, con una «bajada tan fuerte» que los precios de la lonja «están repercutiendo directamente ahora mismo en los ganaderos, con lo que el impacto económico es elevado». En estos momentos, estimó, se cifra que el coste de la peste le está costando ya a cada ganadero alrededor de unos 30 euros por cerdo producido, cuando su coste actual es de 155 euros. «Por eso hemos pedido a la Consejería que estemos en más estrecha relación de la que ya estamos trabajando para hacer un seguimiento y una monitorización del mercado y de la situación de los ganaderos de Castilla y León, y trasladarles la situación casi al día», precisó. En este sentido, reiteró que las explotaciones ganaderas son las «damnificadas» de un problema «que actualmente es exclusivamente silvestre».

Higuera pidió la colaboración del consumidor a la hora de adquirir los productos, porque el ganadero se verá «en dificultades» y deberá «trasladar al consumidor que está sufriendo un déficit de precios». «Que el consumidor vea que hay un problema y que efectivamente están llegando unos precios diferentes a los que teníamos. Esta situación es imposible de mantener a medio y largo plazo», apuntó el presidente de Anprogapor, quien advirtió que de continuar durante mucho tiempo esta situación el ganadero «reducirá su cabaña ganadera para tener menos pérdidas y esa reducción de cabaña cada vez es más difícil luego de recuperar».

Igualmente, y en relación a la experiencia vista en otros países de la Unión Europea cuando han sufrido esta enfermedad, el escenario es que «se acompaña de una reducción de la producción porque no se puede mantener ese nivel y, desafortunadamente, en el medio y largo plazo los precios aumentan porque lo que va a haber es un déficit de la oferta». Por ello, insistió en que es «muy importante ese apoyo a los ganaderos en esta primera fase para que no tengan que reducir producción y poder estabilizar tanto la oferta y la demanda lo antes posible».

Al respecto, González Corral señaló que su departamento trabaja en ese control sobre la todos los eslabones de la cadena alimentaria, que «se intensificarán»; y anunció que trasladará al Ministerio «la necesidad de una coordinación total y absoluta en estas actuaciones», porque España es el mayor productor de porcino europeo.

En cuanto a las exportaciones, recordó que la Administración está analizando la situación, pues «había encargos hechos» y «otros productos en tránsito», pero valoró que «todavía es pronto para poder trasladar ese impacto real sobre las exportaciones, previendo lo que pudiese pasar». En todo caso, reclamó a Planas la importancia de negociaciones bilaterales en algunos países, «como Japón o México, que no tienen la regionalización». Así, pidió una reunión mediante los directores generales o los propios consejeros en los próximos días y mantener el diálogo «al que se comprometió el propio ministro en el Consejo Consultivo».

Por último, Rufino Álamo señaló, en relación a la posible procedencia del virus, que los accidentes «existen en cualquier actividad humana» pero es «indudable», dijo, que en los laboratorios, «y más cuando se trata de un nivel 3, las medidas de bioseguridad son muy estrictas». «No deja de ser una hipótesis decir que el virus ha salido de un laboratorio, pero a la luz del agente que se ha identificado (bocadillo de embutido), es muy plausible en este caso. Pero indudablemente es una excepcionalidad dentro de lo que es un modo habitual de trabajo en el ámbito de un laboratorio de esta seguridad», concluyó, en declaraciones recogidas por Ical.

