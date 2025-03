Más de 14.000 alumnos han pasado por charlas impartidas por víctimas del terrorismo

E. N. Lunes, 31 de marzo 2025, 14:47 Comenta Compartir

Más de 14.000 alumnos de 225 centros docentes en toda Castilla y León han pasado desde el curso 2017-2018 por las charlas del programa 'Testimonio de Víctimas de Terrorismo en las Aulas', una iniciativa de la Consejería de Educación que se enmarca dentro de las políticas trasversales que la Junta viene desarrollando en cumplimiento de la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo aprobada en 2017.

Los consejeros de Presidencia, Luis Miguel González Gago, y de Educación, Rocío Lucas, asistieron este lunes al Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Julián Marías de Valladolid a presentar la charla impartida por Nieves Chillón, que sufrió el terrorismo en primera persona, ya que su padre, guardia civil, fue asesinado por el Grapo el 20 de diciembre de 1976

Tanto Gago como Lucas, coincidieron en destacaron que el objetivo de este programa es mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo en través de las aulas y transmitir a los jóvenes «la verdadera historia». En este sentido, Gago aseguró que la Junta tiene la firme voluntad de seguir desempeñando sus funciones conforme a los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad, de la mano de las víctimas del terrorismo y en colaboración con el ámbito académico, tanto en institutos como en universidades: «Seguiremos avanzando con determinación, asegurando que el testimonio de las víctimas y su legado sigan ocupando un lugar central en nuestra sociedad», informa Ical.

Por su parte, Rocío Lucas argumentó que los gobiernos no pueden dejar que las nuevas generaciones no sepan lo que España ha vivido. «Desde la Consejería de Educación consideramos fundamental que los jóvenes conozcan esta realidad y que comprendan que la violencia jamás puede ser el camino. No podemos permitir que la historia se tergiverse, ni que el sufrimiento de las víctimas quede en el olvido», destacó

Además, Lucas explicó que el programa 'Testimonio de Víctimas de Terrorismo en las Aulas' consta de dos partes. En primer lugar, el trabajo en el aula con unidades didácticas para abordar este tema en las asignaturas de Geografía e Historia, Historia del Mundo Contemporáneo, Filosofía, Psicología y Valores Éticos y, posteriormente, con encuentros en los que los alumnos pueden escuchar directamente los testimonios de las víctimas para que comprendan lo que ocurrió y mantengan viva la memoria. Este curso doce ponentes llevarán sus experiencias a 58 colegios o institutos de la comunidad.

Conocer «el verdadero sufrimiento»

Por su parte, Nieves Chilló reconoció que las charlas para ella suponen un duro esfuerzo, «dado que siempre es muy duro «abrirte en canal, decir cómo ha pasado todo y cómo te sientes, cómo te encuentras». No obstante, reconoció que también es una actividad muy reconfortante y que merece la pena con «solo ver la cara de atención de los niños». Además, reconoció que después de las charlas se «me acercan, algunos me dan un abrazo e incluso a veces tengo que consolar porque mi testimonio les provoca lágrimas. Eso vale más que todo el oro del mundo», sentenció.

Al acto también asistió el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, que reconoció que de la mano de la Consejería de Presidencia se está desarrollando la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, lo que supone un respaldo y un apoyo institucional a todas las víctimas.

Al mismo tiempo, adelantó que se está trabajando para poner en marcha a nivel universitario un programa similar para que las futuras generaciones de periodistas, abogados, investigadores... «conozcan el verdadero sufrimiento que hemos tenido las víctimas del terrorismo». Además, Nogales aseguró que la jornada de terrorismo organizada el pasado año en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid tendrá continuidad este año.

