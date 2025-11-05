Recetas de ValladolidPollo de aprovechamiento con cerveza artesana, boniato y queso feta, por el chef Raúl del Moral
El chef y profesor de la Escuela Internacional de Cocina, nos trae esta receta para aprovechar las sobras del día anterior
Laura Negro
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:05
En la cocina no se tira nada. Los restos de comida del día anterior pueden servirnos para dar forma a un nuevo plato. Es una ... costumbre que ha estado siempre presente en los hogares.
Hoy, con el chef y profesor de la Escuela Internacional de Cocina, recuperamos ese espíritu del reaprovechamiento con una receta sencilla y deliciosa: un guiso de pollo asado. Con unos pocos ingredientes frescos y un toque especial de cerveza artesanal, vamos a transformar las sobras en un plato lleno de sabor, color y aromas reconfortantes.
-
Tiempo de preparación
20 minutos
-
Tiempo de cocción
20 minutos
-
Tiempo total
40 minutos
-
Comensales
4
-
Calorías
410 kcal/ración
Categorías
Recetas carne
Ingredientes
-
Pollo asado (muslo y contramuslo, por ejemplo)
-
Queso feta
-
Cerveza artesanal
-
Un diente de ajo
-
Cerveza artesanal
-
Caldo de pollo
-
Boniato
-
Zanahoria
-
Cebollino para decorar
-
Aceite de oliva virgen extra
-
Sal
Preparación
-
En la cazuela donde vamos a preparar el guiso, añadimos una cantidad generosa de aceite de oliva virgen extra. Incorporamos el ajo y lo doramos a temperatura baja, para que se fría de forma uniforme y quede crujiente.
-
Cuando el ajo esté dorado, añadimos la cebolla picada y un poco de sal para que suelte agua, no se queme y se poche bien. La cocinamos durante 4 o 5 minutos, hasta que quede tierna.
-
Agregamos el boniato y la zanahoria troceados. Dejamos que se cocinen unos 5 o 6 minutos más, para que se ablanden ligeramente antes de añadir el resto de ingredientes.
-
Incorporamos el pollo asado desmenuzado. Como ya está cocinado, lo dejamos a fuego bajo, solo el tiempo justo para que se integren todos los sabores.
-
Añadimos el queso feta en daditos y vertemos la cerveza artesanal. Dejamos reducir durante 2 o 3 minutos, casi hasta que se evapore el líquido.
-
Incorporamos el caldo de pollo hasta cubrir aproximadamente la mitad de los ingredientes. Cocinamos 5 minutos más, a fuego medio, para que espese ligeramente y todos los sabores se integren. Rectificamos de sal si es necesario.
-
Servimos caliente, con un toque de cebollino picado por encima.
Éste es un plato sencillo, sabroso y perfecto para no desperdiciar nada y demuestra que la cocina de aprovechamiento no solo es práctica y sostenible, sino también creativa y sabrosa.
La combinación del dulzor del boniato, el toque salado del queso feta y la profundidad que aporta la cerveza artesanal hacen de esta receta un ejemplo perfecto de cómo la tradición y el sabor pueden ir muy de la mano.
Y la próxima semana...
De nuevo, el chef Raúl del Moral, nos traerá una receta tradicional que estará protagonizada por unos buenos garbanzos con bacalao, a los que aportará un matiz exótico y sorprendente a base de una pasta de curry rojo. ¡No te la pierdas!
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión