La mezcla de sabores y texturas de este plato es una exquisitez para el paladar

La mezcla de sabores y texturas de este plato es una exquisitez para el paladar Rodrigo Ucero

Recetas de Valladolid

Jijas con setas shiitake, huevo a baja temperatura y Pedro Ximénez por el chef Raúl del Moral

El maestro y chef de la Escuela Internacional de Cocina, trae este plato que combina tradición con las nuevas vanguardias gastronómicas

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:06

Comenta

Hoy, el chef Raúl del Moral nos propone un plato de invierno lleno de sabor y tradición. Se trata de unas jijas con setas shiitake, ... huevo y reducción de Pedro Ximénez. Es una receta que combina la fuerza de los sabores castellanos, las jijas tan nuestras, adobadas con pimentón y ajo, con el toque suave del huevo y el perfume dulce del vino. Como siempre, el chef ha decidido apostar por productos de cercanía con los huevos camperos, las setas de temporada y las nueces de la zona, que redondean el plato con su textura crujiente y su aroma a fruto seco. Una receta de cuchara y pan, muy vallisoletana, pero con un guiño moderno.

elnortedecastilla Jijas con setas shiitake, huevo a baja temperatura y Pedro Ximénez por el chef Raúl del Moral