Una bonita presentación para un postre delicioso y sencillísimo con la firma de Raúl del Moral

Recetas de Valladolid

Crema de queso con miel especiada, piñones, manzana verde y queso de cabra, por el chef Raúl del Moral

Este postre realizado en la Escuela Internacional de Cocina es todo un homenaje a los productores de cercanía

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:08

Comenta

Hoy cruzamos al lado dulce para preparar un postre sencillo, elegante y con alma vallisoletana, una crema de queso con miel especiada, piñones, manzana verde ... y queso de cabra. En esta receta, como en tantas de nuestra tierra, se unen los sabores de siempre —la miel, los frutos secos, los quesos artesanos— con un toque actual.

Te puede interesar

