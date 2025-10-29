Crema de queso con miel especiada, piñones, manzana verde y queso de cabra, por el chef Raúl del Moral

Recetas de ValladolidCrema de queso con miel especiada, piñones, manzana verde y queso de cabra, por el chef Raúl del Moral
Este postre realizado en la Escuela Internacional de Cocina es todo un homenaje a los productores de cercanía
Valladolid
Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:08
Hoy cruzamos al lado dulce para preparar un postre sencillo, elegante y con alma vallisoletana, una crema de queso con miel especiada, piñones, manzana verde ... y queso de cabra. En esta receta, como en tantas de nuestra tierra, se unen los sabores de siempre —la miel, los frutos secos, los quesos artesanos— con un toque actual.
En Valladolid no faltan buenos quesos ni mieles locales, así que este postre es también un homenaje a nuestros productores de cercanía, a los mercados y a la tradición repostera castellana, sencilla pero sabrosa.
Tiempo de preparación
10
Tiempo de cocción
10
Tiempo total
20 minutos y 1 hora de reposo
Comensales
4
Calorías
395 kcal/ración
Postres
Ingredientes
200 g de queso crema
100 g de queso de cabra curado o semicurado de Valladolid
2 cucharadas de miel
1 cucharadita de mezcla Ras el Hanout (o una pizca de canela y otra de curry como alternativa)
40 g de piñones de Tierra de Pinares
1 manzana verde
1 lima
Aceite de oliva virgen extra
Preparación
Pon la miel a fuego muy suave en un cazo. Añade la mezcla de especias Ras el Hanout (si no tienes, usa canela y curry). Déjala calentar unos minutos sin que hierva, para que se infusione bien. Deja templar.
En un bol, coloca el queso crema y bátelo con varillas eléctricas o manuales. La idea es «vainillarlo», es decir, darle aire hasta que quede más ligero y esponjoso. Cuando tenga una textura suave, incorpora la miel especiada templada y sigue batiendo hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos y con brillo.
Agrega la mayoría de los piñones (reserva algunos para decorar) y mezcla con suavidad. Debe quedar una crema fina y untuosa con pequeños toques de fruto seco.
Pásala a una manga pastelera y deja reposar en la nevera durante una hora.
Pela la manzana verde, córtala en daditos pequeños y saltéala un minuto en una sartén con unas gotas de aceite de oliva. Solo queremos sellarla un poco para que no se oxide y mantenga su color y textura crujiente. Reserva.
En el fondo de cada plato o vaso pequeño, haz una base con la crema de queso especiada. Encima, reparte algunos trozos de queso de cabra cortados en dados, los piñones reservados y los daditos de manzana.
Termina con un poco de ralladura de lima justo antes de servir, que aportará un aroma fresco y equilibrará el dulzor de la miel.
Sencilla, rápida y llena de matices. Esta crema de queso con miel especiada que nos traen desde la Escuela Internacional de Cocina, demuestra que no hace falta complicarse para disfrutar de un postre elegante y lleno de sabor. Cada cucharada mezcla lo mejor de nuestra despensa —queso, miel, piñones, fruta— en un equilibrio entre tradición y modernidad.
Y la próxima semana...
De nuevo, el chef y profesor de la Escuela Internacional de Cocina, Raúl del Moral nos traerá una receta de aprovechamiento, una costumbre que siempre ha estado presente en nuestros hogares. En este caso, cocinará pollo con cerveza artesana, boniato y queso feta. ¡No te la pierdas!
