Sonorama 2026: listado completo de los grupos que actuarán El festival burgalés, que el viernes 5 de diciembre a las 12:00 pone a la venta sus entradas, tendrá como cabezas de cartel a Leiva, Love of Lesbian, Crystal Fighters, Rigoberta Bandini y La M.O.D.A.

J. A. P. Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:24 Comenta Compartir

El Sonorama Ribera 2026 anunció este miércoles 3 de diciembre el listado completo de grupos que actuarán en Aranda de Duero entre el miércoles 5 y el domingo 9 de agosto.

El festival lo ha hecho público a dos días de que se dé el pistoletazo de salida a la venta de entradas, que estarán disponibles desde las 12:00 horas del viernes 5 de diciembre.

Los cabezas de cartel del próximo Sonorama Ribera son Leiva, Love of Lesbian, Crystal Fighters, Rigoberta Bandini y La M.O.D.A., aunque, como es habitual en este evento, el listado de grupos que se podrán ver sobre el escenario es mucho más amplio. En total, son 148 las bandas convocadas, este es el listado completo:

Festival Sonorama Ribera 2026: listado completo de grupos (por orden alfabético) Al Safir

Alberto & García

Alberto.Vela

Ale Acosta

Alejo Alonso

Aluo

Ángel Stanich

Ángela González

Ángeles Toledano

Arco

Barbi Recanati

Bebe

Belén Aguilera

Bum Motion Club

Calequi y Las Panteras

Canciller

Candela Gómez

Carencias Afectivas

Carlangas

Carlos Ares

Chiquita Movida

Colectivo Da Silva

Comandante Twin

Coti

Crystal Fighters

D. Valentino

Da Igual

Dani Leiva

Daphne

Depresión Sonora

Dollar Selmouni

Egon Soda

Él Mató a un Policía Motorizado

El Verbo Odiado

Eladio y Los Seres Queridos

Eme DJ

Éxtasis

Eyelet

Fontán

Funambulista

Galerna

Gauchito Club

Go Cactus

Grande Amore

Guitarricadelafuente

Hoonine

Hostia Pedagógica

Iván Ferreiro

Jaguayano

Karavana

Kitai

La Azotea

La Cabra Mecánica

La Garfield

La Juventud

La M.O.D.A.

La Milagrosa

La Pegatina

La Regadera

La Sonrisa de Julia

Lablackie

Ladilla Rusa

Laia Alcolea

Lapili

Las Migas

Las Petunias

Late Capital

Leiva

León Benavente

Los Chivatos

Los Negativos

Los Romeos

Los Vinagres

Love of Lesbian

Luback

Lucho RK

Lucky Salvadori

Mäbu

Mafalda Cardenal

Mal Sense

Malmö 040

Mañana Viernes

Marban

Marlena

Maruja Limón

Mazu

Memocracia

Modelo

Nacho Pistacho

Nacho Vegas

Nat Simons

Niña Polaca

Niños Bravos

Nøgen

Norte Perdido

Nuevo Berlín

Nuevos Vicios

Ojete Calor

Ona Mafalda

Ortiga

Oslo

Ovñies

Pablopablo

Paul Alone

Piti y Me Voy

Pol 3.14

Puño Dragón

Ramoncín

Raya Diplomática

Repion

Ricardo Moya

Rigoberta Bandini

Rusowsky

Ruth

RVFV

Salvana

Samuraï

Sarria

Serial Killerz

Sexy Zebras

She's a Star DJ

Siamés

Simulacro

Sobrezero

Sobrinius

Sofía Gabanna

Soleá Morente

Soyla

Stormykid

Suzete

Systema Solar

The Molotovs

Tiburona

Tigre y Diamante

Tu Otra Bonita

Valeria Castro

Valira

Veintiuno

Vera Fauna

Vis Viva

Volavent

Wally Lopez

We Are Mono

We Are Scientists

Whisky Caravan

Xavibo

Xoel López

Yacaré