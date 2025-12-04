Sonorama 2026: listado completo de los grupos que actuarán
El festival burgalés, que el viernes 5 de diciembre a las 12:00 pone a la venta sus entradas, tendrá como cabezas de cartel a Leiva, Love of Lesbian, Crystal Fighters, Rigoberta Bandini y La M.O.D.A.
J. A. P.
Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:24
El Sonorama Ribera 2026 anunció este miércoles 3 de diciembre el listado completo de grupos que actuarán en Aranda de Duero entre el miércoles 5 y el domingo 9 de agosto.
El festival lo ha hecho público a dos días de que se dé el pistoletazo de salida a la venta de entradas, que estarán disponibles desde las 12:00 horas del viernes 5 de diciembre.
Los cabezas de cartel del próximo Sonorama Ribera son Leiva, Love of Lesbian, Crystal Fighters, Rigoberta Bandini y La M.O.D.A., aunque, como es habitual en este evento, el listado de grupos que se podrán ver sobre el escenario es mucho más amplio. En total, son 148 las bandas convocadas, este es el listado completo:
Festival Sonorama Ribera 2026: listado completo de grupos (por orden alfabético)
Al Safir
Alberto & García
Alberto.Vela
Ale Acosta
Alejo Alonso
Aluo
Ángel Stanich
Ángela González
Ángeles Toledano
Arco
Barbi Recanati
Bebe
Belén Aguilera
Bum Motion Club
Calequi y Las Panteras
Canciller
Candela Gómez
Carencias Afectivas
Carlangas
Carlos Ares
Chiquita Movida
Colectivo Da Silva
Comandante Twin
Coti
Crystal Fighters
D. Valentino
Da Igual
Dani Leiva
Daphne
Depresión Sonora
Dollar Selmouni
Egon Soda
Él Mató a un Policía Motorizado
El Verbo Odiado
Eladio y Los Seres Queridos
Eme DJ
Éxtasis
Eyelet
Fontán
Funambulista
Galerna
Gauchito Club
Go Cactus
Grande Amore
Guitarricadelafuente
Hoonine
Hostia Pedagógica
Iván Ferreiro
Jaguayano
Karavana
Kitai
La Azotea
La Cabra Mecánica
La Garfield
La Juventud
La M.O.D.A.
La Milagrosa
La Pegatina
La Regadera
La Sonrisa de Julia
Lablackie
Ladilla Rusa
Laia Alcolea
Lapili
Las Migas
Las Petunias
Late Capital
Leiva
León Benavente
Los Chivatos
Los Negativos
Los Romeos
Los Vinagres
Love of Lesbian
Luback
Lucho RK
Lucky Salvadori
Mäbu
Mafalda Cardenal
Mal Sense
Malmö 040
Mañana Viernes
Marban
Marlena
Maruja Limón
Mazu
Memocracia
Modelo
Nacho Pistacho
Nacho Vegas
Nat Simons
Niña Polaca
Niños Bravos
Nøgen
Norte Perdido
Nuevo Berlín
Nuevos Vicios
Ojete Calor
Ona Mafalda
Ortiga
Oslo
Ovñies
Pablopablo
Paul Alone
Piti y Me Voy
Pol 3.14
Puño Dragón
Ramoncín
Raya Diplomática
Repion
Ricardo Moya
Rigoberta Bandini
Rusowsky
Ruth
RVFV
Salvana
Samuraï
Sarria
Serial Killerz
Sexy Zebras
She's a Star DJ
Siamés
Simulacro
Sobrezero
Sobrinius
Sofía Gabanna
Soleá Morente
Soyla
Stormykid
Suzete
Systema Solar
The Molotovs
Tiburona
Tigre y Diamante
Tu Otra Bonita
Valeria Castro
Valira
Veintiuno
Vera Fauna
Vis Viva
Volavent
Wally Lopez
We Are Mono
We Are Scientists
Whisky Caravan
Xavibo
Xoel López
Yacaré