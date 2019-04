Moneo: «Vox no se ha situado, que sepamos a día de hoy, al margen de la Constitución Española» Sandra Moneo, candidata número 1 del PP al Congreso por Burgos / IAC Entrevista La diputada 'popular' no cierra la puerta a un pacto de Gobierno con Vox y avanza de que el PP no respetará su máxima de que gobierne la lista más votada, después de que el PSOE no se sumara ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Domingo, 7 abril 2019, 19:13

Restan 21 días para que se celebren las elecciones generales del 28 de abril. En la cuenta atrás para que empiece, de manera oficial, la campaña, Sandra Moneo, número uno al Congreso por el PP de Burgos, habla de pactos, líneas rojas, el permiso de paternidad o la situación de las infraestructuras de la provincia, entre otras cosas.

La política mirandesa lleva más de 20 años ocupando un cargo nacional y defiende el trabajo de los denominados «políticos profesionales» y no rehúye ninguna pregunta.

- La primera pregunta es obligada y tiene que ver con la responsabilidad de los diputados de territorios sin un marcado ADN nacionalista, como puede ser Burgos y el resto de provincias de Castilla y León, ¿por qué el burgalés tiene la sensación de que su diputado defiende menos los intereses de su tierra? ¿Realmente es así?

- Creo sinceramente que no es así. En la provincia de Burgos, igual que en el resto de la comunidad, nos sentimos tan burgaleses y castellano y leoneses como españoles. Nunca hemos entendido la política como apropiación de algo en detrimento de otro, sino como la fórmula de vertebrar el país. Es decir, los ciudadanos de Burgos no son ciudadanos excluyentes. Ese sentimiento excluyente de todo para mí, nada para el resto, es más propio de actitudes nacionalistas y en el caso de Burgos, la historia define perfectamente el papel que jugamos y ojalá que sigamos jugando.

- Llevamos años hablando de igualdad y luchando contra la violencia de género, pero la sociedad no da síntomas claros de avanzar en una y otra materia. ¿Qué más hace falta para alcanzar un entorno sin discriminación por razón de sexo?

- Es curioso como desde hace más de 20 años, yo diría casi 30, llevamos trabajando contra la violencia de género. Desde el año 96, en el que se produce el primer Plan Contra la Violencia de Género, con reformas legislativas, en teoría la sociedad tendría que haber avanzado. Y aunque hemos avanzado en medidas legislativas, en protección, en visibilidad, queda un poso que nos tiene que hacer replantearnos que algo no estamos haciendo bien.

Cuando observamos actitudes entre los más jóvenes, en las que se vuelven a reproducir actitudes absolutamente machistas, tenemos que replantear hasta dónde ha llegado la legislación y qué es lo que tenemos que modificar para llegar a aquellas actitudes que siguen teniendo un poso de machismo realmente preocupante. En esto todos los partidos hemos hecho el máximo esfuerzo y tenemos que seguir haciéndolo.

La LOMCE fue la primera ley que entre sus objetivos y principios establecía clarísimamente la lucha contra la violencia de género. Creo que tenemos que ver qué es lo que está produciendo dentro del ámbito educativo y que cuáles son los referentes que nuestros jóvenes empiezan a ver en la sociedad, ya no solo en el entorno familiar, sino en el entorno que les rodea.

- Este es un tema que no solo no avanza, sino que retrocede. La falta de población en el medio rural ha entrado en la agenda política de esta campaña electoral. ¿Qué se puede hacer, que no se haya hecho ya, para frenar este problema?

- En primer lugar, poner al medio rural dentro de la agenda digital. La propuesta del Gobierno de Rajoy, que ya se estaba desarrollando (antes de la moción de censura), era la digitalización de todos los municipios, el acceso a internet con la máxima capacidad. Hoy en día, sino estás en la red, sino tienes la capacidad de moverte en ella y desarrollar tu política económica y tus iniciativas es imposible estar en el mundo rural. Es decir, nuestros pueblos, de mayor o menor tamaño, tienen que permitir que las personas que deciden quedarse en ellos a vivir puedan desarrollar su vida personal, familiar y empresarial en igualdad de condiciones.

En este sentido, yo creo que en esta comunidad se ha hecho un esfuerzo importante, porque hay pocas comunidades en la que se siga manteniendo una escuela con tan solo cuatro alumnos y eso da tranquilidad a las familias. En qué tenemos que profundizar. Quizá en acercar más la sanidad y establecer una fiscalidad favorable para aquellos emprendedores que decidan desarrollar sus iniciativas dentro del ámbito rural.

- La financiación local es otro gran debate, pero este más viejo. Todos los territorios se quejan de lo que reciben, ¿Burgos tiene más motivos que otros para quejarse?

- Yo creo que la provincia de Burgos es una provincia donde las distintas administraciones, tanto la Junta de Castilla y León, como la propia Diputación, están desarrollando una actividad económica y política que permite llegar hasta el último de todos los municipios. Es legítimo, y sería extraño no hacerlo, que, en el ámbito provincial, cada provincia intente buscar una fórmula mejor de financiación. Pero los que tenemos la suerte de viajar y comparar nuestra provincia con el desarrollo económico, social y cultural de otras provincias de España podemos concluir que no es que nuestra provincia sea una provincia privilegiada, sino que está alcanzando un grado de desarrollo económico absolutamente importante.

- La caída de la inversión estatal en Burgos con Rajoy ha sido evidente, más allá del contexto económico en el que nos movíamos. ¿Burgos está en una zona intermedia dentro de las prioridades de Casado?

- (Risas). En primer lugar, en relación a la inversión con Rajoy. La inversión en infraestructuras viene determinada por lo que se planifica anualmente. Evidentemente, ha habido unos años en los que la inversión en infraestructuras ha sido muy alta porque eran los momentos en los que se empezaba a iniciar las obras de la alta velocidad en la provincia de Burgos. A medida que esa alta velocidad se va cumpliendo, evidentemente, la inversión es menor. ¿Quiere decir que hay un menor compromiso? No. Puedo hablar de la alta velocidad, pero también puedo hablar de las variantes de la N-1, de la autovía Burgos-Logroño o Santander.

Y sobre qué prioridad tiene para el Partido Popular. Bueno, yo diría que tiene una prioridad estratégica importante. Burgos tiene una localización inmejorable para ser la vía de comunicación hacia el norte de España, hacía Aragón, Cataluña o La Rioja y para ser la vía de comunicación hacia Galicia. Por lo tanto, el desarrollo de cualquier país pasa por desarrollar aquellas provincias no solo a nivel de infraestructuras, sino también a nivel económico.

En este sentido, es cierto que nosotros en esta provincia somos exigentes en relación a un mayor desarrollo económico, de infraestructuras y social. Y creo que hacen bien los ciudadanos de Burgos en exigir a los políticos, pero no podemos olvidar que Burgos tiene un desarrollo económico, a través de sus polígonos industriales, no solo en la capital, sino también en la Provincia, Prado Marina e Ircio. ¿Qué es lo que nos queda pendiente? La zona norte y esa va a ser una de nuestras principales apuestas para la próxima legislatura.

- Burgos siempre ha estado donde está y las infraestructuras que citaba se han dilatado mucho más de lo previsto. ¿Por qué en esta legislatura sí se van a desarrollar y no antes?

- Porque a veces el tema de dilatarse en el tiempo algunas actuaciones, sobre todo lo que se refiere a infraestructuras, está más vinculado a temas técnicos que a temas políticos. Los políticos tenemos una responsabilidad, que viene determinada porque se incluya dentro del presupuesto aquellas infraestructuras que favorezcan el desarrollo económico de nuestra provincia. A veces por cuestiones de impacto medioambiental o problemas técnicos, como en el caso de la alta velocidad, que se está demorando, en fin, más de lo conveniente. Pero ahí se han juntado problemas técnicos y con la propia adjudicataria de la obra, pero importante es que el compromiso y la consiganación presupuestaria estén y se tengan las ideas claras de lo que se quiere hacer y ser en el futuro.

- ¿Cuál es la mayor preocupación del PP acerca de la provincia de Burgos?

- Nos preocupan las infraestructuras, porque nuestra provincia tiene un lugar estratégico importante dentro del conjunto de Castilla y León y de España. El desarrollo económico tiene que ir acompañado por un desarrollo paralelo de infraestructuras. Es decir, el debate que tenemos que asumir en esta legislatura, no solo el del tren directo, sino también tenemos que asumir como propia la inversión en relación a la autovía dos mares, precisamente para contactar, desarrollar e impulsar una de las zonas que, con el cierre de la central de Santa María de Garoña, ha sufrido un choque importante dentro del desarrollo económico.

Con independencia de planes estratégicos, por los que nosotros vamos a apostar, junto con la Junta de Castilla y León, creemos que el plan de infraestructuras es absolutamente vital. Es decir, es tren directo, es AVE, no solo hasta Burgos, sino también Miranda y Vitoria, y, por supuesto, la autovía del norte.

- ¿Está de acuerdo con el actual permiso por paternidad de ocho semanas?

- Hemos dado pasos importantes en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres. Nosotros no nos oponemos a la ampliación del permiso de paternidad, lo que sí le hemos dicho al Gobierno es que ese decreto se tiene que hacer en periodo de sesiones y no como un tema extra en diputación permanente, saltándose toda la normativa vigente. Por lo tanto, España solo está siguiendo la línea que siguen la mayoría de los países europeos porque somos plenamente conscientes de que el principal peaje que paga una mujer a la hora de su desarrollo en el mercado laboral es precisamente el hecho de ser madre.

- ¿Entonces habría que igualar el permiso de paternidad con el de maternidad?

- Bueno, yo creo que es un tema a reflexionar. Lo primero que habría que hacer es mentalizar de que hombres y mujeres tienen los mismos deberes y las mismas responsabilidades a la hora de asumir formar una familia.

- Lleva ejerciendo de representante política en el ámbito nacional durante más 20 años. Es usted un claro ejemplo de lo que se denomina política profesional. En pleno proceso de nuevas siglas y nuevas caras, ¿qué es más valiosa, la experiencia o el «descaro» con el que llegan los nuevos candidatos?

- En esta cuestión no hay una respuesta válida en cualquiera de los casos. Es cierto, yo llevo más de 20 años por una razón fundamental, porque comencé muy joven. He tenido la suerte de tener el apoyo de mi partido, de trabajar en ámbitos que me han interesado mucho en política de igualdad y ahora como portavoz de Educación y he tratado de desarrollar mi trabajo con la mayor diligencia posible y con la mayor ambición posible. También he tenido la fortuna de trabajar con personas que no pertenecen al ámbito político y que me han permitido aprender en profundidad sobre algunas materias.

Es cierto que de un tiempo a esta parte se cuestiona bastante a los políticos profesionales y yo digo que hay políticos que llegan de la nueva política que se pueden medir de la misma forma. Yo he visto políticos que llevan mucho tiempo que se han dejado media vida en esto y personas que han llegado a la política, han estado cuatro años y han mirado más por intereses personales que políticos y que han vuelto a la vida privada con una perfecta agenda de contactos. Por lo tanto, yo creo que generalizar no es bueno, hay que mirar cada caso concreto.

- ¿Con quiénes no están dispuestos a pactar?

- Con Bildu, así de claro.

- ¿Únicamente con Bildu?

- Y con los separatistas. Con aquellos que no creen en la Constitución, que la vulneran y que la atacan. Con cualquier grupo que se sitúe al margen de la Constitución nosotros no estamos dispuestos a llegar a pactos.

- Entre esas siglas no ha incluido a Vox

- Bueno, Vox tiene determinados planteamientos que podemos o no podemos compartir. Nosotros, por ejemplo, no compartimos su beligerancia en la presencia de España en la Unión Europea, entre otras razones, porque la presencia de España en la Unión Europea ha permitido el desarrollo de Castilla y León con algo tan importante como es la PAC. Y eso es algo que ataca frontalmente Vox. Pero Vox no se ha situado, que sepamos a día de hoy, al margen de la Constitución Española.

- ¿Seguirán defendiendo que debe de gobernar la lista más votada?

- Nosotros siempre lo hemos defendido, pero claro, otros no solo no se han sumado, sino que han utilizado el marco parlamentario para que la lista más votada no gobernase. Por lo tanto, podemos seguir defendiéndolo, pero si las reglas del juego son las que son, nosotros intentaremos buscar mayorías que nos permitan desarrollar un proyecto de centro derecha en España.

- Por último, ¿temen en las filas 'populares' de perder el segundo diputado, tal y como apuntan las encuestas?

- A día de hoy, mi apuesta es que el Partido Popular tendrá dos diputados en la provincia de Burgos como siempre ha tenido. Eso no excluye para que tengamos que trabajar muy duro porque el voto está fraccionado y eso también lo tienen que saber los ciudadanos. Entiendo y soy extremadamente respetuosa con el voto de todos los ciudadanos, pero aquellos que quieran votar a opciones de centro-derecha, tienen que saber que la opción mayoritaria y la opción que puede gobernar es la del Partido Popular. Aquí no nos tenemos que llamar a engaño a tres semanas vista de las próximas elecciones. Lo que tenemos que tener claro es que el próximo 28 de abril si queremos que Pedro Sánchez, con sus socios de la moción de censura, siguen gobernando o gobierna el Partido Popular, que es el partido mayoritario del centro-derecha español.