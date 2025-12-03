Leiva, Love of Lesbian, Crystal Fighters, Rigoberta Bandini y La M.OD.A., en Sonorama Ribera 2026 El festival de Aranda de Duero revela por primera vez su cartel completo con 150 artistas y limita a 20.000 los abonos para su próxima edición

El festival Sonorama Ribera dio a conocer este miércoles el cartel completo de artistas que estarán presentes en la edición de 2026, que se celebra entre el 5 y el 9 de agosto del próximo año. El cartel de 2026 vuelve a unir a figuras esenciales de la música española con proyectos emergentes y propuestas internacionales. Entre los nombres más destacados se encuentran artistas como Leiva, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente, Iván Ferreiro, Rigoberta Bandini, Los Vinagres, Belén Aguilera, Crystal Fighters, Funambulista, Valeria Castro, Xoel López, Ojete Calor o La M.O.D.A., que regresará a Aranda de Duero, ciudad que ha visto crecer buena parte de su historia.

Junto a ellos convivirán proyectos en plena efervescencia como Niña Polaca, Rusowsky, Vera Fauna, Colectivo da Silva, Marlena, PabloPablo, Ángela González, Oslo Ovnies, Candela Gómez, Tiburona o Maruja Limón, además de propuestas que conectan con nuevas escenas y sonidos, entre ellas Sofía Gabanna, Samuraï o Chiquita Movida.

¡Bienvenidxs a #SR26!



🎟️ Bonos normales y vip a la venta el dia 5 a las 12:00h (mañana tendréis toda la información de precios y tramos). SOLO HABRÁ 20.000!!!!! https://t.co/J0rhjJQaNX pic.twitter.com/Uwobfc0oIC — Sonorama Ribera (@sonoramaribera) December 3, 2025

Sonorama Ribera vuelve con fuerza en su 29ª edición, y lo hace marcando un hito en su historia: por primera vez, el festival desvela de una sola vez todos los nombres que formarán parte de sus escenarios, tanto los urbanos, incluida la mítica Plaza del Trigo, como los del recinto principal, aunque, fieles a su estilo, se reservan el derecho a anunciar sorpresas. Con más de 150 bandas y artistas anunciados desde este primer momento, Sonorama Ribera reafirma su posición como uno de los grandes encuentros musicales del país.

La programación refuerza al mismo tiempo la presencia de bandas que representan el espíritu del festival , de El Mato a un Policia Motorizado a Karavana, pasando por Las Migas, Ortiga o Sexy Zebras, y sigue dando su espacio a grandes artistas urbanxs como Dollar Selmouni, RVFV, LaBlackie o Lapili, subrayando el compromiso del festival con la diversidad estilística y la renovación constante.

La experiencia sonora se completará, como siempre, con la magia del propio pueblo: actuaciones sorpresa, conciertos matinales, gastronomía local y la atmósfera única que cada año convierte a Aranda de Duero en punto de encuentro para miles de amantes de la música. La Plaza del Trigo, uno de los lugares más emblemáticos de la historia del festival, volverá a ser escenario de algunos de los momentos más esperados de esta edición.

La salida a la venta será el viernes 5 de diciembre a las 12:00 h. Los primeros bonos generales saldrán a 78 euros +GG y los VIP a 130 euros + GG. El festival dispondrá de zona de acampada y estará ubicada en el Parque del General Gutiérrez, con mejoras en su espacio y un precio de 22 euros + GG para todos los días del evento.

