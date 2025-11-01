El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'
Las llamas han sorprendido en plena madrugada
Las llamas han sorprendido en plena madrugada BC

Un incendio devora una vivienda en Miranda de Ebro en la noche de Halloween

Los bomberos de esta ciudad de Burgos trabajaron más de tres horas para extinguir el fuego declarado esta madrugada en la calle República Argentina

Celia Miguel

Celia Miguel

Burgos

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:36

Comenta

Un incendio ha devorado esta madrugada una antigua vivienda unifamiliar situada en el número 92 de la calle República Argentina de Miranda de Ebro. Según han confirmado los Servicios de Emergencias, el aviso se recibió a las 5:11 horas, momento en el que varios vecinos se percataron de un fuego que emergía del interior de una casa con parcela, informa Burgosconecta.

A su llegada, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad del Ebro se encontraba con el inmueble completamente envuelto en llamas, razón por la que las labores de extinción se han prolongado durante más de tres horas. Finalmente, a las 8:25 horas de este 1 de noviembre los Bomberos daban por controlado y extinguido el fuego.

La cubierta he quedado completamente calcinada

Como resultado, la cubierta de la vivienda, que ha quedado totalmente calcinada, se ha desplomado arrasada por las llamas, pero afortunadamente, no se han registrado daños personales. Y es que desde el servicio de bomberos confirman que la vivienda figuraba como deshabitada, si bien es cierto que algunos vecinos advierten de que había sido okupada de manera irregular.

Recuerda este suceso a otro incendio ocurrido en Miranda este año, en el mes de marzo, cuando otra vivienda también quedó completamente calcinada.

A la espera de esclarecer el origen del fuego, toca hacer balance de daños. Por lo pronto, el inmueble, de estructura antigua y con una parcela anexa, ha quedado inhabitable tras un incendio que ha teñido de humo la madrugada mirandesa en plena noche de Halloween y víspera del Día de Todos los Santos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  2. 2

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  3. 3

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  4. 4

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  5. 5

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  6. 6 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  7. 7

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  8. 8

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  9. 9

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria
  10. 10 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un incendio devora una vivienda en Miranda de Ebro en la noche de Halloween