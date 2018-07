Báñez considera que el gobierno «acierta cada vez que rectifica» La ex ministra de Empleo ha inaugurado en Aranda el curso Prensa y Poder SUSANA GUTIÉRREZ Lunes, 16 julio 2018, 17:12

La ex ministra de Empleo, Fátima Báñez, considera que el Gobierno del Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, «acierta cada vez que rectifica». Así lo ha defendido este lunes en Aranda de Duero, donde ha participado como ponente en el curso Prensa y Poder que se celebra durante toda la semana en el Colegio de San Gabriel. «Cambiar lo que funciona no es buena idea, lo que hay que hacer es mejorar lo que hay en marcha», ha destacado la ex ministra.

En este sentido, ha aludido a dos temas concretos en materia de empleo. El anuncio de derogación de la reforma laboral que «ahora dicen que no la van a derogar y la van a mejorar con consenso social, eso me parece inteligente porque romper con la racha de creación e 500.000 empleos al año no lo merece la sociedad española». Asimismo, ha aplaudido la decisión del ejecutivo de recular en la supresión de la Secretaria de Estado de Empleo, «algo que ha subsanado una semana después de eliminarla» en una de las primeras decisiones del Consejo de Ministros.

En su ponencia sobre el empleo y las nuevas tecnologías, la ex ministra ha augurado que, según los datos de la Comisión Europea, en un futuro cercado, «por cada dos empleos que se destruyan en la economía real aparecerán cinco en la economía digital». Por ello, ha apelado a la necesidad de «estar preparados» para afrontar las oportunidad de emprendimiento que se abren con la revolución digital. Báñez ha incidido en que si se trabaja en la línea emprendida, durante su mandato al frente del Ministerio, de colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, los interlocutores sociales, las administraciones públicas y los grupos parlamentarios, se crearán «nuevos empleos de futuro de calidad y mejor remunerados». En cualquier caso, ha visto indispensable apostar por la formación para «capacitar a los futuros trabajadores para que adquieran habilidades rapidamente» en esta materia. «La revolución es una gran oportunidad para fortalecer la recuperación económica ay completar la creación de empleo».

Apoyo a Sáenz de Santamaría

En otro orden de cosas, Fátima Báñez ha apostado por Soraya Sáenz de Santamaría como futura presidenta del Partido Popular, y ha opinado que es la candidata que «ganaría claramente las elecciones a Pedro Sánchez». Algo que es primordial, según Bañez, para los afiliados y simpatizantes «que todos los días de campaña nos dicen que lleguemos al gobierno cuanto antes y echemos a la izquierda que se ha unido con un pacto de perdedores para transformar un país que iba en buena dirección».

Al respecto, ha calificado a la candidata a la presidencia del PP como una mujer «preparada, con experiencia y la mejor para los afiliados como se ha demostrado en las primera fase del congreso». La ex ministra defiende que Sáenz de Santamaría está haciendo una campaña «en positivo» y que va sumando compromisarios de cara al Congreso que se celebrará el sábado en Madrid para imponerse al otro candidato, Pablo Casado.