Arden cuatro vehículos en menos de tres horas en Valladolid, Burgos y Palencia Estado en el que quedó una furgoneta que ardió este viernes en la calle Domingo Martínez de Valladolid. / Pablo Aibar En 2017, el 112 gestionó 500 avisos por estas causas EL NORTE Valladolid Sábado, 11 agosto 2018, 19:47

El servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha gestionado cuatro avisos por incendios de vehículos en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid en menos de tres horas, según informa Europa Press. El primer aviso se ha recibido a las 12:51 horas de este sábado, cuando un vehículo estaba ardiendo en la CL-612, en el término municipal de la localidad palentina de Pedraza de Campos. Además de la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación, también se envió una dotación de Medio Ambiente de la Junta por si las llamas podrían afectar a tierras próximas y provocar un incendio.

Apenas cuarenta minutos más tarde, a las 13:31 horas, otro vehículo ha resultado afectado por las llamas en la calle Arca Real en Valladolid. Se trata del segundo incendio de este tipo en la capital en menos de 24 horas, ya que este viernes una furgoneta ardió en la calle Domingo Martínez.

Por otra parte, en el municipio burgalés de Villamayor de los Montes se ha registrado el tercer incendio. En torno a las 14:30 horas, un todoterreno comenzó a arder a la altura del kilómetro 210 de la A-1. Al aviso han acudido Guardia Civil y Bomberos de la Diputación.

El último aviso se ha producido a las 15:18 en la avenida Parador de Cervera de Pisuerga, en Palencia, en una zona muy próxima a la estación de autobuses. Los bomberos han actuado con rapidez para sofocar las llamas.

¿Qué hacer si el vehículo arde?

El pasado año, el 112 atendió medio millar de avisos por estas causas. El portal autopistas.es ofrece una guía muy útil a seguir en caso de que nuestro vehículo comience a arder.

Así, lo primero que se debe hacer es estacionar el coche en un lugar seguro y apagar el motor ante la más mínima sospecha. Algunas veces se puede ver humo y fuego, pero otras tan sólo olerá a quemado o se podrá advertir anomalías en el sistema eléctrico del coche.

Si se puede, hay que estacionar en un lugar en el que la calzada esté limpia, sin hojarasca, papeles, aceite u otros materiales que ardan fácilmente.

Después, abandonar el coche y ayudar a evacuar a los ocupantes ordenadamente. Hay que conducirles lejos del vehículo, al menos a 50 metros de distancia, con el fin de que no inhalen gases tóxicos, estén resguardados de las llamas y, además, queden libres del peligro de atropello por la falta de visibilidad provocada por el humo. El siguiente paso es llamar al servicio de emergencias e indicar con calma y claridad en qué punto kilométrico os encontráis.

Una vez cumplidos estos pasos, continúa la información del portal, nos podremos acercar al vehículo a una distancia prudencial y observar de dónde procede el humo para que, una vez lleguen los servicios de emergencias, se les pueda orientar sobre el foco del incendio.

Por último, no hay que intentar apagar el fuego a no ser de que se cuente con medios para ello (un extintor). Autopista.es recuerda que nos enfrentamos a un incendio «extremadamente peligroso» y que lo fundamental no es el coche, sino la vida de todos los ocupantes.