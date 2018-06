«No hay que tener miedo a tener muchos candidatos», sino a no tenerlos El diputado abulense y primero en presentar su candidatura a primarias en el PP ha valorado así que otro diputado por Ávila, Pablo Casado, haya anunciado hoy su intención de presentarse igualmente al proceso de presidencia del partido. PAULA VELASCO Lunes, 18 junio 2018, 20:24

El diputado abulense y responsable de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García Hernández, ha manifestado que «en Ávila hay talento político de sobra», en referencia al anuncio hoy de la candidatura de Pablo Casado, el palentino y también diputado por Ávila, a la presidencia del partido en primarias.

«No hay que tener miedo a tener muchos candidatos. Hay que tener miedo a no tener ningún candidato», ha asegurado. «Espero vernos el día 5 de julio y que el día 6 empecemos a trabajar». García ha asegurado que le ha sorprendido la candidatura. Aunque él sí había anunciado a Casado su intención de presentarse, Casado no ha hecho lo mismo. Pero en cualquier caso el abulense ha valorado positivamente que haya varios nombres propuestos. «Todos los nombres que suenan, pequeños o mayores, tenemos el mismo afán, que es mejorar el Partido Popular. Somos una generación distinta, no tenemos ningún problema en competir en el mejor sentido de la palabra, exponer nuestras ideas, confrontarlas y que decida el afiliado». Porque así es como ha definido al proceso de primarias para el que finaliza el plazo de presentación de avales el próximo miércoles 20 a las 14.00 horas. «Esta va a ser la fiesta del afiliado. El PP de la confrontación se tiene que acabar, tienen que venir el PP de la cooperación entre todos. El día 5 de julio tendremos un candidato que ganará. Y el día 6 tenemos que trabajar todos en torno a él», ha asegurado.

Por otra parte, el diputado abulense ha hecho alusión a su deseo de que el proceso de primarias no sea un «falso proceso», sino que «aquel que gane ese día con un voto más, podamos decir «ese es el presidente del PP». Y así tenemos que aceptarlo todos, porque de lo contrario estaríamos falseando el proceso si vamos a un congreso con compromisarios». García ha defendido que «si esta vez es la voz del afiliado la que cuenta, tenemos que concederle todo su peso y no quedarnos atrás en esa apertura a la sociedad porque no nos lo perdonarían, ni la sociedad española tampoco».

A este respecto, el presidente el Partido Popular en Ávila, Carlos García, ha asegurado que en este momento hay unos estatutos aprobados desde hace cerca de año y medio, por lo que «eso lo tendrán que decidir no solamente los estatutos, sino también ratificar los afiliados con su voto».

El presidente ve positivamente que haya varios candidatos y apuesta «por una total libertad de voto en cada uno de los afiliados». En coherencia con esta declaración, ha manifestado que él actuará igual de libre, valorando las candidaturas, sin tener en cuenta solo «que se sea de la tierra», sino también el proyecto y programa «que defienda como nadie los intereses de la provincia, que es a la que nos debemos».

Estas declaraciones las ha realizado en una rueda de prensa previa a la celebración de la Junta Directiva Provincial en Ávila. La provincia celebrará catorce asambleas el próximo 5 de julio para elegir al precandidato a presidir el Partido Popular y a los compromisarios que acudirán al Congreso Extraordinario Nacional que tendrá lugar los días 20 y 21 de julio. Estará representada por treinta y nueve compromisarios, de los que nueve serán natos y treinta, electos. De ellos, veintiocho serán elegidos por el Partido Popular y dos, por Nuevas Generaciones.