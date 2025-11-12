El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El sorteo 11 del 11 de la ONCE deja un millón de euros en Ávila

Fue repartido por Carlos Manuel Carpintero Morales desde su punto habitual de venta situado en el paseo de la Estación

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:43

El sorteo extraordinario 11 del 11 de la ONCE dejó en Ávila un premio de un millón de euros, vendido por Carlos Manuel Carpintero Morales desde su punto habitual de venta situado en el paseo de la Estación, número 32.

El sorteo puso en juego un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón, a sendas extracciones de un número (cinco cifras) y una serie. Además, 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 y otros 1.080 de 1.200 euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

