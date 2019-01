«Realmente no se sabe lo que se está viviendo en Venezuela» 01:40 Freddy Alejandro Mayora, en su casa de Ávila. / Raúl Hernández En Castilla y León residen más de un millar de venezolanos, de los que 300 han solicitado asilo ISABEL MARTÍN Ávila Viernes, 25 enero 2019, 12:30

José (48 años, exmilitar y abogado), Julio (39 años, fisioterapeuta y enfermero) y Freddy (42 años, expolicía) siguen con atención las noticias que llegan de su «amada Venezuela». Viven en Ávila desde hace cuatro meses, en el caso del primero, y dos años, en los otros dos casos. Para ellos, están siendo días especialmente convulsos. Hablan con pasión del panorama político y advierten de que realmente no se sabe lo que se está viviendo en el país. De hecho, dicen, ahora se enteran de más cosas que cuando estaban allí. Por eso, desde Ávila, intentan a duras penas avisar a sus familiares de las revueltas porque desde dentro del país, en el régimen de Nicolás Maduro, apenas existen las comunicaciones e Internet funciona muy mal. Conectan en las horas menos concurridas, «cuando aparentemente todo está cerrado», porque, de lo contrario, la conexión es muy inestable. Cuentan que las redes sociales no se actualizan y no llegan casi informaciones del exterior. «Los periodistas ejercen por su cuenta y riesgo. Y de los hospitales… Quien no tiene dinero, se muere», describen. «Maduro es un dictador», sentencian. Los tres. Defienden la legalidad de la Asamblea Nacional y de Juan Guaidó como presidente interino, y esperan que sea el propio país el que empuje, con el «condimento» de la comunidad internacional presionando, para salir adelante. Reconocen la riqueza de una Venezuela de playas espectaculares e importantes recursos como el petróleo y se preguntan cómo ha llegado a donde están. El problema, dice José, no es la política, «porque no hay política. Es cuestión de poder».

Julio se esconde detrás de la verja de una puerta para preservar su identidad. / Raúl Hernández

Desde 2014, Venezuela ha protagonizado «el éxodo más grande de la historia» en Latinoamérica, según ACNUR. Tres millones de personas han salido del país y 375.000 han pedido protección internacional en todo el mundo. En Castilla y León residen actualmente 1.014 venezolanos de los que 303 han registrado su petición de asilo, y entre ellos se encuentran Freddy, José y Julio.

Freddy fue, hasta 2014, policía en su país. «No todos somos iguales –asegura–, yo no servía a la corrupción» y por eso, reconoce angustiado y dolido que en Venezuela, «si no entras en el juego, eres enemigo». Y eso fue lo que llevó a abandonar el país. Ahora vive en casa de un compatriota suyo, se encierra en sí mismo sin ser realmente consciente de su nueva realidad y reconoce que «ando, camino, subo, bajo para la Muralla, me pongo a hacer ejercicio donde los señores mayores… Trato de tener el menor roce con la gente para no tener problemas». Piensa que pueden rechazarle por ser venezolano y prefiere evitar a la gente. «Si veo un grupito, me alejo –dice– Ando muy solo».

«Debería llegarse cuanto antes a unas elecciones libres» Desde la Junta, su portavoz, Milagros Marcos lamenta que Venezuela haya pasado de ser hace 20 años uno de los países con mayor desarrollo social y económico del mundo a sufrir hoy una gravísima realidad de crisis, pobreza, carencia y emergencia, que está obligando incluso al éxodo de buena parte de su población. «Toda esta situación tan crítica y terminal está necesitando ya el impulso de un proceso de transición a una plena democracia y de total normalización institucional, que nadie cree que vaya a ser nunca desarrollado voluntariamente por las actuales autoridades, sino que debería ser exigido y supervisado por las principales instituciones multinacionales americanas, europeas y del mundo, y que debería llevar cuanto antes a la celebración de unas elecciones plenamente libres y limpias, que restablezcan en Venezuela el orden legal, social y económico que ya conoció hace varias décadas, y que la llevó a ser un país líder en América y reconocido entre los más desarrollados del mundo. España debe tener un papel de activo liderazgo por nuestros estrechos vínculos de todo tipo con Iberoamérica», afirma.

Julio le entiende perfectamente. «Llegas a la defensiva, como si la gente fuera a hacerte algo, porque sigues con la cabeza allá». Él tiene esposa y dos hijos en España, pero otros dos de ellos siguen en Venezuela. Su periplo comenzó cuando interpuso una denuncia en la Unidad de Extorsión tras una compra-venta de un vehículo. Colaboró con ellos para detener al extorsionador, que resultó ser un «amigo» de alguien importante y quedó inmediatamente en libertad. Julio, sin embargo, fue «invitado a irse del país para no tener problemas». También a José le obligaron a irse a pesar de ser un alto cargo militar en Venezuela con Hugo Chávez . Gracias a sus raíces italianas, consiguió la nacionalidad tras un año de espera y ahora vive con su familia en Ávila.