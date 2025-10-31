La promesa de Pedro Sánchez a una bebé robada: «Me ha asegurado que va a impulsar las investigaciones» Ana Belén Pintado y su madre biológica, la abulense Pilar Villora, han recibido el reconocimiento del Gobierno como víctimas del franquismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aplauden tras la entrega de un reconocimiento a Pilar Villora y a su hija, Ana Belén Pintado.

Liliana Martínez Colodrón Valladolid Viernes, 31 de octubre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Un paso más en la búsqueda de la verdad y la justicia para todas las víctimas de los bebés robados en España. Así define Ana Belén Pintado el reconocimiento del Gobierno como víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista a ella y a su madre biológica, Pilar Villora. Ambas -una bebé robada en 1973, vecina de Campo de Criptana, y una abulense que vivió 45 años pensando que su hija había fallecido- recibieron un diploma en un acto presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. En total, 18 familiares y víctimas fueron homenajeados en el Auditorio Nacional de Madrid con motivo del Día de Recuerdo a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura.

Para Ana Belén Pintado, este reconocimiento «ha sido muy bonito y muy emotivo, pero supone un punto y seguido» en el proceso que comenzó en 2017. Aunque durante el acto no estaban permitidos los discursos de los homenajeados, la vecina de Campo de Criptana aprovechó para pedir al presidente del Gobierno que no permita que se archiven los casos y que impulse las investigaciones. «En ese momento no me ha contestado, pero al terminar el acto me ha comentado que este mismo martes va a trasladar mi petición al Congreso», explica Pintado, y añade que, cuando Sánchez ya se marchaba, «se ha acercado a mí y me ha dicho: 'Estamos en contacto'».

Pintado recuerda que el tiempo juega en contra de estos casos: «Cada vez las madres y la gente involucrada son más mayores», afirma. Añade que, junto con la no prescripción ni el archivo de los casos abiertos, es prioritario que los bancos de ADN sean gratuitos y que se abran los registros civiles y eclesiásticos.

Ampliar Pintado recoge el diploma de manos de Sánchez. Efe

Durante el acto de entrega de diplomas, la presidenta de SOS Bebés Robados Madrid, que se encontraba entre el público, se levantó y, muy emocionada, pidió al presidente: «Haga caso a las madres de bebés robados. No queremos dinero, sino saber dónde están nuestros hijos».

A la espera de la Audiencia Provincial

Actualmente, Pintado espera que el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid retome la investigación de su caso, después de que en marzo de este año la jueza de instrucción paralizara la toma de declaraciones de dos trabajadoras de la Clínica Santa Cristina debido a que la Fiscalía no remitió el informe físico del proceso. El mismo día 20 también estaba previsto que declararan Ana Belén Pintado y su madre biológica, Pilar Villora, así como el exdirector de la Maternidad del Hospital Universitario Santa Cristina, José Zamarriego. Pero un informe forense dictaminó que padecía un deterioro cognitivo que le impedía prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción.

Ana Belén Pintado descubrió por casualidad, en octubre de 2017, que era una bebé robada. Años más tarde encontró a su madre biológica, una vecina de la localidad abulense de Lanzahíta que había dado a luz en la Clínica Santa Cristina, donde le aseguraron que la bebé había fallecido. «He tenido mucha suerte porque encontré a mi madre, pero todavía hay muchos casos que no se han resuelto. No podemos dejar que esto se pare aquí», defiende.