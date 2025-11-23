Prisión para el presunto autor de la muerte de Encarnita Polo El juzgado decreta prisión comunicada y sin fianza, en unidad de psiquiatría, para el hombre de 66 años a quien se considera supuesto responsable de la muerte de la cantante y actriz

El Norte Valladolid Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:51 Comenta Compartir

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila decretó prisión comunicada y sin fianza, en unidad de psiquiatría, para el hombre de 66 años a quien se considera supuesto responsable de la muerte de la cantante y actriz Encarnita Polo, el 14 de noviembre en una residencia de Ávila, informa Ical.

Según publica en su edición de hoy Diario de Ávila, el auto de prisión fue acordado después de que en la tarde del viernes el acusado pasara a disposición judicial, una semana después de que se produjeran los hechos.

Durante este tiempo, el hombre ha permanecido ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila, lo que ha impedido que pudiera declarar ante el juez que instruye este caso que ha tenido una gran repercusión mediática desde que se conoció la muerte de la artista, de 86 años.

Las mismas fuentes han dicho desconocer la prisión en la que ingresará el hombre de 66 años, ya que se trata de una decisión que corresponde a Instituciones Penitenciarias.

Este hombre, que se encontraba en la misma residencia de mayores que Encarnita Polo en Ávila, estranguló presuntamente a la artista en las dependencias de 'Decanos DomusVi'. El supuesto responsable de los hechos no había mostrado hasta entonces ningún síntoma de agresividad.