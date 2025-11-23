El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Familiares y amigos dan el último adiós a Encarnita Polo. En detalle, la actriz y cantante española. Efe

Prisión para el presunto autor de la muerte de Encarnita Polo

El juzgado decreta prisión comunicada y sin fianza, en unidad de psiquiatría, para el hombre de 66 años a quien se considera supuesto responsable de la muerte de la cantante y actriz

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:51

Comenta

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila decretó prisión comunicada y sin fianza, en unidad de psiquiatría, para el hombre de 66 años a quien se considera supuesto responsable de la muerte de la cantante y actriz Encarnita Polo, el 14 de noviembre en una residencia de Ávila, informa Ical.

Según publica en su edición de hoy Diario de Ávila, el auto de prisión fue acordado después de que en la tarde del viernes el acusado pasara a disposición judicial, una semana después de que se produjeran los hechos.

Durante este tiempo, el hombre ha permanecido ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila, lo que ha impedido que pudiera declarar ante el juez que instruye este caso que ha tenido una gran repercusión mediática desde que se conoció la muerte de la artista, de 86 años.

Las mismas fuentes han dicho desconocer la prisión en la que ingresará el hombre de 66 años, ya que se trata de una decisión que corresponde a Instituciones Penitenciarias.

Este hombre, que se encontraba en la misma residencia de mayores que Encarnita Polo en Ávila, estranguló presuntamente a la artista en las dependencias de 'Decanos DomusVi'. El supuesto responsable de los hechos no había mostrado hasta entonces ningún síntoma de agresividad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres del niño acosado en el Jesús y María piden que se investigue al colegio
  2. 2

    Dos nuevos robos en chalés de la zona sur incrementan la inquietud de sus vecinos
  3. 3

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  5. 5

    La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
  6. 6

    El Clínico amplía la radioterapia para metástasis y lesiones en el cerebro con una técnica de alta precisión
  7. 7

    Isa Rivero, primera vallisoletana que se proclama campeona del mundo de boxeo
  8. 8

    Decenas de PCR a empleados y un año para reanudar la actividad en las granjas afectadas por gripe aviar
  9. 9 Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en Monterrubio de Armuña
  10. 10

    Black friday en Valladolid: récord de ventas para las grandes cadenas y de baja intensidad para el pequeño comercio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Prisión para el presunto autor de la muerte de Encarnita Polo

Prisión para el presunto autor de la muerte de Encarnita Polo