A prisión un policía nacional en Ávila acusado de la muerte de su madre El cadáver de la mujer, de 93 años, fue encontrado en las inmediaciones del alto de la Paramera por una persona que paseaba

El Norte Valladolid Viernes, 17 de octubre 2025, 00:39

Un agente del CNP, que actualmente está destinado en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, fue detenido por la Guardia Civil como presunto autor de la muerte de su madre, de 93 años, cuyo cadáver fue encontrado en las inmediaciones del alto de la Paramera.

Fue una persona que paseaba por las inmediaciones de ese puerto, cerca del kilómetro 121 de la N-403, en el término municipal de Tornadizos en la mañana del pasado domingo, quien dio aviso de haber encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que había sido depositado en esa zona. Tal y como se informa desde la Subdelegación del Gobierno en Ávila, fue al recibirse la llamada de alerta al servicio de emergencias del 1-1-2 de Castilla y León cuando comenzaron las investigaciones que concluyeron en la jornada del pasado martes 14 de octubre con la detención por parte de la Guardia Civil del hijo de la mujer, como presunto autor de la muerte de su madre.

Tras esa detención fue puesto a disposición judicial, decretando el juez su ingreso en prisión en la cárcel de Segovia el pasado miércoles.

A pesar de la condición de Policía Nacional del detenido, la investigación de los hechos está siendo desarrollada por la Guardia Civil, a, producirse el suceso en el ámbito territorial de su demarcación competencial, tal y como se informó en un comunicado hecho público por parte de la Policía Nacional, en el que se apuntaba también que desde la Comisaría de Ávila «no se facilitarán más datos, a fin de preservar el desarrollo de la investigación y el respeto al principio de confidencialidad propio de las actuaciones en curso».

Según fuentes cercanas al caso, la mujer se encontraba internada en una residencia para la tercera edad de la provincia, pero por un problema de salud tuvo que ser atendida en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de la capital abulense, donde quedó ingresada.

Fue al ser dada de alta de ese centro hospitalario cuando el hijo ahora detenido como presunto autor de la muerte de la mujer se hizo cargo de su madre. No ha trascendido lo sucedido en el periodo de tiempo que transcurrió entre que fue recogida del hospital por parte de su hijo y apareció su cadáver a casi 20 kilómetros de donde fue recogida, pero las investigaciones realizadas por la Guardia Civil tras el hallazgo del cuerpo sin vida concluyeron con la detención y puesta disposición judicial de este agente de la Policía Nacional, vinculado también a la sección provincial de un sindicato policial, lo que le había llevado a ser protagonista en diferentes ocasiones de entrevistas y apariciones en medios de comunicación tanto locales, como regionales y nacionales.