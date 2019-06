La policía española, líder en la lucha contra la ciberdelincuencia, según Marlaska El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, durante la clausura del I Congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia, hoy en Ávila / Ical El ministro de Interior en funciones ha resaltado la importancia de la colaboración para acabar con este fenómeno delictivo, en la clausura del Primer Congreso sobre ciberseguridad que ha tenido lugar en la Escuela de Policía de Ávila PAULA VELASCO Ávila Jueves, 20 junio 2019, 17:48

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha clausurado hoy el I Congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia, que se ha celebrado en la Escuela Nacional de Policía, en Ávila, durante cuatro días.

Marlaska en su intervención ha recordado que en el año 2013, «la ciberdelincuencia se situaba en el décimo puesto como tipología delictiva, mientras que en la actualidad mueve más dinero que el tráfico de drogas» y se acerca al PIB.

El crecimiento de este tipo de delitos «en los últimos años es una realidad que nadie cuestiona», ha asegurado. «El cibercrímen no tiene fronteras», y estas tienen una «relevancia capital» en la lucha contra la ciberdelincuencia, ya que en la actualidad «existen territorios con regulaciones my laxas y a veces inexistentes en esta materia, lo que entorpece la persecución de estos delitos».

Por esta razón, el ministro de Interior en funciones ha recalcado la importancia de la colaboración y la investigación. «Sirve para crear ciberinteligencia, para planificar futuras actuaciones y más efectivas. Necesitamos coordinarnos más. Intercambiar más información. Colaborar más. Seguir especializándonos» con el fin de «mejorar la respuesta que hemos de dar».

Debido a esta colaboración, ha resaltado Marlaska, «la policía de nuestro país ha liderado la lucha contra este fenómeno delictivo, participando además en los principales grupos de trabajo a nivel internacional».

El congreso, que comenzó el pasado lunes, ha congregado durante cuatro días a cerca de cuatro mil personas. Más de cien ponentes han abordado la necesidad de garantizar la seguridad en el ámbito digital.

El congreso, que ha contabilizado más de ciento veinticinco horas formativas distribuidas en setenta talleres técnicos, veinte conferencias, dos competiciones «Capture the flag» y un concurso «Call for papers», se ha convertido en un referente nacional en la ciberseguridad y la ciberinteligencia, según la opinión de los expertos que han participado.