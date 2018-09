Unas 200 personas denuncian frente a la cárcel de Brieva la situación de sus trabajadores O. B. El colectivo anuncia una huelga general al considerar que es «ninguneado» por la administración penitenciaria EL NORTE Valladolid Sábado, 29 septiembre 2018, 14:23

«¡Marlaska, suelta ya la pasta!». Ésta y otras consignas en referencia al actual ministro de Interior fueron las que se pudieron escuchar durante toda la mañana a las puertas del Centro Penitenciario de Brieva, donde unas 200 personas convocadas por los sindicatos CCOO, Acaip, UGT Prisiones y CSI-F se concentraron para denunciar «la crítica situación» que vive un colectivo formado por 23.000 empleados públicos a nivel nacional, de los que unos 180 trabajan en la cárcel abulense.

«Los empleados públicos de prisiones somos ninguneados por parte de las administraciones penitenciarias», expuso Antonio González, el responsable de UGT Prisiones, que planteó cómo estos trabajadores se sienten «maltratados y abandonados por el Ministerio del Interior», informa Ical.

«Trabajamos en unas condiciones laborales muy duras y sufrimos agresiones todos los días», aseguró, y habló de cómo después de haberse reunido esta semana con Instituciones Penitenciarias, que les anunció una justa subida retributiva, a finales de semana fueron informados de que no se había autorizado el aumento del sueldo.

Y todo, explicaron los representantes sindicales, con el agravante de la «importante brecha salarial» que padecen en función de las condiciones arquitectónicas del centro en el que trabajen y que puede llegar a alcanzar los 700 euros.

Por todo ello, han anunciado nuevas movilizaciones así como una huelga general, cuya fecha se conocerá a comienzos de semana.

El caso de Brieva

El Centro Penitenciario de Brieva, como explicó Silvia Fernández, portavoz de CCOO, se encuentra entre las posiciones más bajas de las nueve en que se categorizan los centros penitenciarios.

Pero eso no quiere decir que no sea peligrosa para el trabajo de los empleados públicos, alertaron estos. «El hecho de que sea de mujeres no quiere decir que no sea peligrosa, porque aquí hay presas de primer grado», apuntó José Ramón López, presidente de Acaip. «El problema es que la clasificación se hizo en el año 1989 y ahora se ha quedado obsoleta», planteó éste.

En lo que se refiere a la presencia desde hace meses de Iñaki Urdangarín en Brieva, Adolfo Fernández, de CSI-F Prisiones, ésta les ha afectado en la medida en que han tenido que reestructurar turnos, lo que les ha condicionado en sus vacaciones. «Se ha agravado la situación al ser pocos funcionarios», expuso.