Un perro de la Guardia Civil localiza con vida a un septuagenario desaparecido en Ávila Un amplio dispositivo encontró nueve horas después al hombre, de 77 años, el paraje de Eras Altas de Riofrío

E. N. Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:23

La Guardia Civil activó el sábado un dispositivo de búsqueda tras recibir el aviso de la desaparición de un hombre de 77 años, vecino de la localidad abulensede Riofrío, con problemas de salud. A las 16:30 horas, una patrulla de servicio recibió comunicación de la Central Operativa de Servicios (COS) en la que se alertaba de la desaparición. Según manifestaron los familiares, el hombre había abandonado su domicilio sobre las 12:00 horas yno había regresado.

De inmediato se desplazaron al lugar varias patrullas de la Comandancia, estableciéndose un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron siete patrullas de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana, GREIM de Barco de Ávila y Arenas de San Pedro, con sus canes especialistas en búsquedas de personas, y el Seprona. Asimismo, colaboraron efectivos de Protección Civil de Ávila y Navaluenga y un equipo con un can de la Diputación.

Gracias a la rápida coordinación y al esfuerzo conjunto de todos los intervinientes, a las 20:45 horas el dispositivo dio resultado positivo. El desaparecido fue localizado con vida y en buen estado en el paraje conocido como Eras Altas, dentro del término municipal de Riofrío. La localización fue posible gracias a la labor del can especialista en búsqueda de personas 'Xia', perteneciente al GREIM de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro.

El hombre fue atendido en el lugar y posteriormente evacuado al Hospital de Ávila para su valoración médica.