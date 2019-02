Pedro Muñoz renuncia a concurrir a las listas al Congreso y el Senado por el PSOE Pedro José Muñoz González. Diputado nacional socialista por Ávila durante cinco legislaturas, Muñoz ha adelantado que no efectuará «declaración alguna» sobre el proceso electoral «por responsabilidad» ISABEL MARTÍN Ávila Miércoles, 27 febrero 2019, 17:39

El diputado nacional del PSOE por Ávila Pedro José Muñoz González ha manifestado su intención de no concurrir a las listas electorales de su agrupación para el Congreso o el Senado. Muñoz ha trasladado esta decisión mediante un escrito dirigido al secretario general provincial del PSOE de Ávila, Jesús Caro Adanero, a quien ha pedido que lo comunique a las agrupaciones locales socialistas en la provincia de Ávila.

Muñoz ha decidido no efectuar «declaración alguna sobre el proceso que se abre», en referencia a las elecciones del 28 de abril, «por responsabilidad». El diputado socialista añade en su misiva que «en política hay tiempos de silencio y tiempos de hablar». «Creo que después de haber sido diputado en el Congreso», continúa, «ahora me corresponde, por responsabilidad, no decir nada sobre el proceso».

El diputado socialista explica en su carta de renuncia que durante los diversos procesos electorales en los que ha participado, «siempre» tuvo como «primer objetivo que los socialistas no perdiesen la representación que tenía el PSOE en la provincia», un «reto» que «no fue fácil, con candidatos del PP que eran líderes nacionales». Añade que le «encantó» debatir con sus «contrincantes, entre ellos con quien hoy es el presidente nacional del PP», y añade que le gustaría que «esa costumbre de debatir se mantenga, pues de la confrontación de ideas sale siempre el mejor juicio para los electores».

En la carta también agradece la «confianza» ofrecida por la agrupación política socialista, «reiterada» e «inmensamente mayoritaria», de los militantes del PSOE hacia él en los procesos de selección y propuesta, asegurando también que no se hubiera postulado a ninguna responsabilidad institucional «si hubiese carecido del apoyo muy mayoritario» de los militantes socialistas abulenses.

Pedro José Muñoz (Cebreros, 1963) ha sido diputado durante cinco legislaturas y es, además, alcalde de Cebreros desde 2015 –también lo fue en el periodo entre 1987 y 1993-. Ha sido diputado provincial y portavoz de la Diputación de Ávila (1999-2003), y ha ejercido los cargos de secretario general provincial y de secretario de Organización del PSOE de Castilla y León.