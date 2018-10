La Albada Rural aborda en Ávila el problema de la despoblación Jaramillo Quemado, en Burgos, el pueblo con menos vecinos de Castilla y León / Henar Sastre La Asociación Española contra la Despoblación ha celebrado esta jornada en el municipio abulense de Santa Cruz del Valle por ser la tercera provincia a nivel nacional que pierde más población PAULA VELASCO Ávila Lunes, 8 octubre 2018, 15:53

El nombre de «albada» está tomado por su significado poético de «llegada del día», y con ella se pretende trabajar de manera constante con asociaciones, vecinos e instituciones con el fin de abordar el problema de la despoblación. Así lo explica el secretario de la Asociación Española contra la Despoblación, Ramón Cano, quien asegura que la 'I Albada Rural: la voz de los pueblos' nace con el fin de luchar contra este vacío en los pueblos de la península, que cada vez es mayor, ya que en este momento «el 92% de los municipios de España están en riesgo de despoblación irreversible», explica Ramón Cano, secretario de la Asociación Española contra la Despoblación.

En esta entidad, aunque nació hace poco como tal, sus miembros llevaban años trabajando codo con codo «tanto a nivel comarcal como autonómico con otras asociaciones. Vimos los pros y los contras de cada una y también que a nivel nacional no había ninguna entidad que agrupara al resto de proyectos y asociaciones».

En la actualidad, treinta socios más cerca de cuarenta entidades de todo el país, mayoritariamente de Castilla y León y Aragón, forman este grupo que pretende poner solución a este problema cada vez mayor, pero que no siempre es atendido. «Soria, por ejemplo, lo tiene muy asumido. Están concienciados y lo reivindican. Pero Ávila no y no se habla de ello. Las noticias locales apenas hablan de ello. Si no eres consciente de un problema no vas a reivindicarlo», explica Cano.

Por esta razón, la provincia abulense ha sido la elegida para realizar este encuentro a nivel nacional, ya que además es la tercera provincia de España «que pierde más población». El municipio de Santa Cruz del Valle, en el valle del Tiétar, es el lugar donde han tenido lugar estas jornadas de tres días de duración, «porque de los más de veinte municipios que hay en esta zona, dicen que es el primero que va a desaparecer».

«Positividad»

Por otra parte, al mismo tiempo que se pone nombre a lo que está sucediendo en este territorio, en esta primera jornada contra la despoblación se ha querido «dar positividad. Mostrar en toda España que se están realizando actividades en los pueblos y queremos que tras esta jornada surja una delegación provincial y proyectos para empezar a trabajar». Y es que, en ocasiones, «la población se ha marchado porque no ha habido proyectos, no por falta de inversión. Y es eso lo que a veces se necesita: no macro proyectos, sino que la gente comience a venir» con pequeñas iniciativas.

Durante este fin de semana, el municipio abulense de Santa Cruz del Valle ha acogido estas jornadas en las que ha habido conferencias dedicadas a la mujer, a los mayores activos, al emprendimiento rural o a la transición como forma de crecimiento sostenible. Cada temática con ponentes variados y expertos, que han trasladado sus experiencias, para ponerlas en común con los asistentes. Además, también se han realizado debates, ponencias, exposiciones, una feria de artesanía y gastronomía, concursos de fotografía, juegos infantiles, paseos por el campo y visitas culturales, con el fin de dar mayor protagonismo a todo ello.