Los mayores, protegidos de robos y de las altas temperaturas en Ávila

La Policía Nacional y Cruz Roja suman este verano una campaña para ofrecer a mayores de 65 años consejos no solo sobre su salud en esta época, sino también de prevención de delitos PAULA VELASCO Viernes, 6 julio 2018, 18:45

«Se está produciendo a nivel nacional un incremento de actos delictivos» y fraudes relacionados con las personas mayores como el «tocomocho» o el «timo de la estampita», ha asegurado el comisario de policía de Ávila, Emilio Pérez Castelani, por lo que además de las campañas que a lo largo del año lleva a cabo Cruz Roja junto con a la Policía Nacional, a la de este verano, presentada hoy bajo el nombre «Plan Mayor Seguridad», se sumará la formación para intentar prevenir y proteger a los mayores en este aspecto.

En este sentido, en las charlas que se ofrecerán en los centros de día y residencias se establecerán cauces para actuar en los primeros momentos en que se dan actuaciones de malos tratos, «que ponen en peligro la calidad de vida de los mayores», se facilitará información y pautas de actuación en casos de desapariciones en este colectivo, o se informará sobre delitos habituales.

Además de los citados anteriormente, «el llamado «delito del cariño» es también muy habitual, consistente en abrazar a un mayor haciéndose pasar por un familiar o conocido», aprovechándose de su posible desorientación momentánea para darle un abrazo y robarle. Igualmente es común fingir ser de una compañía para «sonsacarle datos personales, averiguar si la persona vive sola, etc. En ese caso les damos pautas para prevenirlos, para que no abran la puerta si están solos, para que no den sus datos personales, etc.», explica Castelani.

Desde que en 2016 se estableció un convenio de colaboración entre el Ministerio de Interior y Cruz Roja, se vienen «dando campañas para mejorar la calidad de vida y seguridad de mayores, en torno a tres pilares fundamentales». Además de dar información a los mayores en las residencias o centros de día, también se establece comunicación con su entorno. «Medios como la teleasistencia, además, nos ofrecen información sobre su día a día y la seguridad que les afecta». Por último, la formación a los colectivos que atienden a los mayores es básica para «ofrecer de primera mano aspectos que afectan directamente a su seguridad».

Pero además de estos contenidos, la campaña de seguridad también les dará pautas sobre su salud. La época estival puede ser muy dañina para las personas mayores, ya que estas pueden ser más vulnerables a las altas temperaturas. También en los centros de día y residencias, «nuestro cometido será acercarles consejos relacionados con una vida más sana y saludable», ha explicado Gonzalo González de Vega, presidente provincial de Cruz Roja Ávila. «Tenemos que animarlos a relacionarse con amigos, que no estén solos en casa. Invitarles a que lleven una alimentación más equilibrada, que utilicen sombrero en estos meses, crema protectora», afirma. Para colaborar con ello, se les ofrecerá crema solar y abanicos, que incorporarán a su diseño un decálogo con consejos «para protegerse, tanto en el aspecto policial como en el sanitario».

Esta campaña durará desde el día 15 de julio hasta el 15 de agosto en la capital abulense, con la intención de ampliarla a la provincia con la ayuda de la Guardia Civil.

La Cruz Roja de Ávila lleva años trabajando a favor del colectivo de personas mayores. El pasado año «atendimos a 2.469 personas y realizamos 98.000 intervenciones», ha asegurado González. Muchas de ellas relacionadas con atender las llamadas de teleasistencia.