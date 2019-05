Mañueco se compromete a abrir una residencia de ancianos más en Ávila El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (i), la candidata a la Alcaldía de Ávila, Sonsoles Sánchez-Reyes (c), el presidente provincial del partido, Carlos García (2i), y el cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León por esta provincia, Miguel Ángel García Nieto (d), durante el acto de campaña celebrado hoy en Ávila. / RAÚL HERNÁNDEZ El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León respaldó las candidaturas municipales y autonómicas abulenses en un acto en el que también estuvo la candidata al Parlamento Europeo Ana Collado ISABEL MARTÍN Ávila Domingo, 19 mayo 2019, 16:35

El candidato popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, respaldó ayer en Ávila a los candidatos abulenses a la Alcaldía de Ávila, a las Cortes y a Europa. Gobierno la conexión con la A6 y la construcción de la A40 porque «es algo fundamental para Castilla y León» y, en especial, para el sur de la región.

«Soy de Salamanca y ya sabéis el cariño que nos tenemos los salmantinos y los abulenses», explicó Mañueco. «Quiero para mis hijas que tengan una oportunidad en esta tierra», añadió, y «lo que quiero para mis hijas es lo que quiero para vuestras familias».Fernández Mañueco se comprometió a abrir una nueva residencia de mayores en la capital abulense y aseguró que exigirá al Gobierno

Candidatura regional 'municipalista'

Miguel Ángel García Nieto, número uno a las Cortes regionales del PP abulense, invitó a los abulenses a no dejarse «deslumbrar por los colores fluorescentes», por los «tránsfugas» o por los «prestidigitadores de la mentira y del engaño» a la hora de votar. «Vamos a convencer a los abulenses» para «ganar en las urnas» y reunir el voto en los populares, y destacó que «nada está ganado, pero nada está perdido».

García Nieto defendió que candidatura autonómica de Ávila es «municipalista» por contar con varios candidatos alcaldes o que lo han sido. Y «somos exigentes y reivindicativos con las necesidades de nuestra tierra».

Radioterapia

Destacó que la radioterapia, cuya unidad para Ávila se licitó el pasado viernes, ha sido «una apuesta personal» de Fernández Mañueco aunque «un éxito de la sociedad abulense, de la AECC», pero también «del Gobierno regional y del PP». Añadió que «no descansaremos hasta verlo instalado y funcionando».

García Nieto defendió la necesidad de implantar la banda ancha en todos los municipios, que llegue la TDT y la señal de telefonía móvil. También reivindicó la mejora del cobro de los ataques del lobo y una tarifa eléctrica 'valle' para las zonas de riego.

En materia industrial reivindicó el desarrollo del suelo industrial en el polígono de Vicolozano «con todas las infraestructuras» y servicios, y el compromiso de que la Junta participe en la estrategia 2020. También habló de mejoras en las infraestructuras viarias, del transporte a la demanda en la provincia y del servicio sanitario.

En materia sanitaria, habló de la necesidad de mejoras en política mortuoria para«que los cadáveres no tengan que esperar 24 h en Madrid» para trasladarlos al a Comunidad castellanoleonesa.

Peaje y barrios

La candidata popular a la Alcaldía de Ávila, Sonsoles Sánchez-Reyes, explicó que trabajará para la bonificación del peaje de la AP-61 «y en su eliminación» porque «no podemos permitirnos» tener «una doble muralla en forma de peaje que nos separe de la capital». También aludió al tren, del que dijo que «no podemos esperar más tiempo» ni «podemos perderlo».

Sánchez-Reyes aseguró que «vais a oír mucho oír de Ávila» en las instituciones, y Ávila «necesita la cuadratura de este círculo» a nivel municipal y regional.

Del programa municipal, destacó que los populares quieren una «ciudad inclusiva donde todas las personas, tengan las capacidades que tengan, se sientan felices», con un «Ayuntamiento que entienda sus necesidades» y les trate «como ciudadanos de pleno derecho». Abogó por una «ciudad culta», «cohesionada», donde «cada uno de sus barrios se sienta centro», con «un comercio moderno» con posibilidades para «nacer, consolidarse y desarrollarse».

Explicó la importancia de incentivar la industria agroalimentaria y hacer de Ávila «un escaparate para esos productos de calidad», como la remodelación del mercado de Abastos, «punto de encuentro» gastronómico.

La conformación de una «universitaria», con nuevas titulaciones» que se adapten a las demandas de las empresas» y que esos estudiantes «puedan quedarse a realizar su proyecto de vida» en la ciudad fue otra de sus propuestas, junto con la puesta en valor de El Soto «como pulmón» y «lugar de divulgación» de la naturaleza, y por «una ciudad turística» con «rutas por todos sus barrios»

Carlos García, presidente del PP de Ávila, defendió que el programa de los populares no es «fruto de la ocurrencia», de la «demagogia» o del «populismo», y que están «diseñados para gobernar, no para mandar». También aseguró que «si no somos alternativa de gobierno, no somos partido».