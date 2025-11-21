Mañueco anuncia un nuevo TAC para la Unidad de Radioterapia de Ávila El presidente autonómico señala que la Junta seguirá reforzando los programas de detección precoz y los tratamientos contra el cáncer

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy la incorporación de un nuevo TAC simulador para la Unidad de Radioterapia de Ávila que, desde su puesta en marcha en noviembre de 2023, acogió un total de 6.500 consultas y más de 12.500 sesiones de tratamiento radioterápico. Además, Mañueco destacó que la Junta ya ha adjudicado la obra del Hospital de Día Oncohematológico de Ávila, con el objetivo de ofrecer una atención integral a los pacientes que padecen esta enfermedad.

El presidente de la Junta realizó estas declaraciones, recogidas por Ical, durante su participación esta tarde en el V Congreso Autonómico de Personas Afectadas por Cáncer, donde destacó los importantes avances logrados durante la legislatura en la comunidad en la lucha contra esta enfermedad y en la mejora del tratamiento y la atención a los pacientes.

Entre otros ejemplos, Fernández Mañueco señaló que el Gobierno autonómico amplió a nuevas franjas de edad los programas de cribado, a la vez que destacó que la Consejería de Sanidad creará un grupo de trabajo específico para el seguimiento de los programas de detección precoz del cáncer. Este grupo contará con la participación de profesionales sanitarios, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, y tendrá como objetivo compartir información, evaluar resultados y proponer medidas que permitan mejorar eficacia y calidad de estos programas.

Además, Mañueco recordó que el Ejecutivo autonómico ha puesto a disposición en Castilla y León más del doble de equipos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer que la media nacional, y continúa avanzando en la instalación de unidades de radioterapia en todo el territorio, que garantizan una atención «de calidad, cercana y humana, y que evita desplazamientos a los pacientes», informa Ical.

Respecto a otros avances en la comunidad dentro de este ámbito, el presidente autonómico destacó que la Unidad de Radioterapia de Soria ya está en funcionamiento, a la vez que avanzan las obras de la de Palencia y que las del Bierzo comenzarán en 2026. Además, ya se trabaja en la redacción del proyecto de la futura unidad de Segovia.

El Gobierno de Castilla y León también está apostando por la innovación, según señaló Mañueco, ofreciendo «todas las novedades diagnósticas y terapéuticas para los pacientes oncológicos» y explorando todas las posibilidades de la Inteligencia Artificial en este ámbito.

Así, Mañueco recalcó que, desde 2022, se han incorporado casi un centenar de equipos de alta tecnología sanitaria, además de robots quirúrgicos en todas las provincias, secuenciadores masivos de genoma para Medicina Personalizada y de Precisión, así como la inmunoterapia y fármacos avanzados como la terapia CAR-T.

Finalmente, el presidente de Castilla y León agradeció la labor que realiza la Asociación Española contra el Cáncer y destacó la amplia colaboración que el Gobierno autonómico mantiene con esta entidad, a través de diferentes programas de apoyo, acompañamiento y asistencia psicológica y social a las personas que padecen esta cáncer.