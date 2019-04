Juan Saborido (Confae): «Nadie puede quedar descolgado de la política» Reunión entre miembros de Confae y del PP de Ávila. / Isabel Martín La Confederación Abulense de Empresarios se reúne estos días con candidatos a las generales, municipales y autonómicas de «los principales partidos políticos» para exponer sus ideas empresariales ISABEL MARTÍN Ávila Jueves, 11 abril 2019, 21:58

La Confederación Abulense de Empresarios (CONFAE) ha puesto en marcha una serie de reuniones de trabajo que ha denominado 'Los Desayunos en clave electoral' con el objetivo de explicar a «los principales partidos políticos» las 153 propuestas empresariales de la patronal. Está previsto que se reúnan con los candidatos del PP, PSOE, Cs, IU, APyD, Vox, Podemos y Por Ávila, ocho de las agrupaciones que presentan candidatos a las elecciones generales, autonómicas y municipales.

El presidente de Confae ha justificado estas reuniones asegurando que «nadie puede quedar descolgado de la política», ya que «estamos en manos de los políticos» y «tenemos que trabajar todos juntos», «confiar» en ellos y «ayudarles».

Se han propuesto temas «a nivel nacional», pensando en las comunicaciones con Ávila, para trabajar en temas como la autopista, que «no es ilegal» pero «es una faena» y «hay que dar una solución urgente» antes de noviembre de este año, ha dicho Saborido. «Es el momento de que la autopista empiece a ser bonificada», ha añadido, asegurando que también es necesario que se haga el recorrido del tren Madrid-Ávila «en menos de una hora», mejorando «el trazado Ávila-El Escorial» con una lanzadera. Una apuesta, además, por el proyecto Ávila 2020, con dinero en los presupuestos generales del Estado y también a nivel municipal. Otra de las propuestas de Confae es rear un centro de atracción turística en el Mercado de Abastos, soluciones al aparcamiento.

Juan Saborido ha puntualizado que «queremos ser participativos» y «protagonistas» no solo durante el periodo electoral, sino a lo largo del año, para «hacer un seguimiento de los trabajos».

En la primera de estas reuniones, los empresarios se han reunido con representantes del Partido Popular en una «reunión agradable». Alicia García ha mostrado su defensa del diálogo social que «tengo la esperanza» de que dé «buenos resultados en Ávila». Ha recordado la «revolución fiscal» con una bajada de impuestos por la que apuesta el PP, suprimiendo «donaciones, patrimonio, impuesto de actos jurídicos documentados, bajada del 20 por ciento del impuesto de sucesiones, y el IRPF al 40%.

Y, además, la tarifa plana de tres años a los autónomos y pensado en »los más vulnerables» y «aquellos que más difícil lo tienen» para «posibilitar que las personas emprendan también en Ávila». «Estamos viendo una ralentización» de la economía y «la revolución fiscal tiene que llegar» para «generar riqueza».

La internacionalización y la digitalización también están en el programa del PP y «pelear por las comunicaciones« y la »industria agroalimentaria». «Estamos comprometidos con el tejido empresarial» de la provincia, ha alegado Alicia García.

Sonsoles Sánchez-Reyes, candidata del PP a la Alcaldía de Ávila, ha destacado en general los temas generales que han tratado en la reunión y ha asegurado que el Ayuntamiento «tiene que hacer suyas las reivindicaciones» de Confae para «trabajar conjuntamente» con «todos los sectores sociales», como es este caso. «Queremos que sea el programa compartido de los abulenses».

Juan Pablo Martín, por su parte, ha defendido la «apuesta por la industrialización» del PP para la provincia y criterios «compartidos» con Confae, como las «necesidades de vertebración» de Ávila como provincia, en referencia a su ámbito rural. También ha destacado las «necesidades de infraestructuras» y de «vertebración de Ávila en el conjunto de España». Y las demandas de Ávila, ha dicho «que deben ser defendidas en todas las administraciones» con «independencia del partido que gobierne».

Ávila Libre de Peajes se queja de no estar invitado

Uno de los partidos, de reciente creación, no convocado a estos desayunos es Ávila Libre de Peajes. Precisamente a eso ha achacado el partido que el presidente de Confae no les haya invitado a estas sesiones de trabajo, aunque también ha valorado que se trate de una «falta de simpatía» hacia la agrupación.

Ávila Libre de Peajes ha manifestado que en su programa también llevan puntos de apoyo «a los autónomos del pequeño comercio y mini empresas», a los que apoyarán «en todo lo que podamos», ya que conocen la situación de primera mano, han explicado desde el partido.

«Esperamos que estas propuestas que indican que tiene Confae sean innovadoras y no sean las de siempre», han dicho a través de un comunicado, ya que «han demostrado que no han dado frutos en el transcurso de los últimos años». Asimismo han pedido a la patronal que aproveche «la disposición que parece ser que tienen todos los partidos políticos de hacerse ahora todos reivindicativos (cuando no lo han sido)», y han recordado que toda reivindicación requiere «estudio, trabajo y buscar una solución para llegar a buen puerto».

Sobre el plan Ávila 2020, financiado «con dinero público», han deseado que «sea un éxito» y que lleguen «nuevas empresas que puedan dar puestos de trabajo».

«Seguiremos siendo», dicen desde Ávila Libre de Peajes, «los nuevos o locos», «quizá no nos inviten a ciertos debates y seamos dentro de las candidaturas la Cenicienta», pero «sabemos lo que queremos para los abulenses», concluyen.