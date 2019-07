Joven y preparado, «algo más que una cara bonita» Jesús Díaz, candidato a Miser Internacional España 2019 por Ávila / Luís Sáchez Schmitt El profesional de peluquería Jesús Díaz es candidato a Mister Internacional España 2019 y representa a la provincia de Ávila en el concurso que se celebrará mañana en Villanueva de la Jara (Cuenca) PAULA VELASCO Ávila Viernes, 5 julio 2019, 13:07

Sobre las diez y media de la mañana, poco después de abrir el negocio familiar, entramos en la peluquería que regentan Salvador y Estefanía. Curiosamente, y poco habitual, hoy no están. Pero en su lugar se encuentra Jesús Díaz, uno de sus dos hijos, que ya tiene a dos clientes —una mujer y un joven— con el tinte haciendo su efecto; una mujer esperando a lavarse el pelo, y un niño de ocho años para cortar, ahora que comienza el buen tiempo. Entre sus manos, unas tijeras que retocan, con precisión y tras repasar más de una vez el resultado, a un varón que parece bastantes años mayor que él.

Esa mañana, extraño, no están sus padres en el negocio, pero Jesús parece tener todo bajo control mientras levanta la vista (y la tijera) de vez en cuando, para señalar a una empleada y otra joven en prácticas lo que tienen que ir haciendo para que todo vaya funcionando. Tiene 23 años, probablemente le quede mucho por aprender del negocio, pero parece tener seguridad en lo que hace y cierta destreza que solo se adquiere cuando alguien lo ha visto hacer desde la cuna.

Jesús ha cursado sus estudios superiores de peluquería y le gusta el mundo de la moda. Tiene el brazo izquierdo cubierto de dibujos tatuados y lleva un peinado que se podría denominar «moderno». Tiene muy claro lo que le gusta, y es su trabajo y la moda. «Lo que más me gusta es la moda y la fotografía», cuenta a El Norte, «sobre todo la fotografía, muchísimo más que los desfiles». Y es que Jesús ha desfilado en varias ocasiones en algunos eventos y también ha posado y realizado diferentes sesiones de fotos. «Tras hacer esto, en septiembre del pasado año se me presentó la oportunidad de presentarme como representante de Ávila en la gala Mister Internacional España 2019», explica. «Como es un mundo que me gusta mucho, no quise desaprovechar la ocasión. Me hace mucha, muchísima ilusión representar a Ávila, a mi ciudad».

Jesús Díaz con la bandera de Ávila / Jesús Díaz

Y es que Jesús no solo es abulense de nacimiento, sino que vive en Ávila y también en Ávila trabaja, en el negocio familiar de sus padres, una peluquería en el barrio de San Antonio donde ha visto desde pequeño cómo funciona el negocio.

«Sé que el mundo de la moda es muy difícil, y es difícil entrar. Me gusta mucho y desde luego no iba a perder la oportunidad de presentarme a este concurso, pero la peluquería es mi trabajo, es donde sé que voy a estar, sobre todo si no gano o si no quedo entre los finalistas», explica Jesús, que asegura que no le importaría, puesto que de todo se aprende. De hecho, «peluquería no deja de ser moda».

Desde el lunes, Jesús se encuentra en la localidad de Villanueva de la Jara, en Cuenca. Un pueblo que ha visto sus calles invadidas de hombres estéticamente cuidados y con unas características físicas concretas, alterando la vida en él. «Es un pueblo muy pequeño, es la primera vez que lo hacen así, nos ha contado la alcaldesa. La gente sale a vernos, nos piden fotos… Hay un cariño especial».

Cariño, educación y saber estar, por ejemplo, «valores que confío que también se valoren, además de la juventud, tener las ideas claras… Quieren a una persona preparada en su conjunto, no solo una cara bonita». Jesús también confiesa que, aunque le hace mucha ilusión esta oportunidad, le hubiera gustado contar con algún año más, no solo por la «delineación de rasgos que podría suponer esa maduración, sino por la soltura en muchos más aspectos».

Desde el domingo a las seis de la tarde, Jesús ha estado aislado en el municipio con sus cincuenta y dos compañeros del resto de provincias de España. Allí, tuvo la presentación; el lunes, sesión de fotos con bañador y camisa; el martes ha tenido pruebas físicas que se han complementado con una visita a Cuenca el miércoles, y con la práctica del rafting el jueves.

Mañana día 6, sábado, tendrá lugar el concurso Mister Internacional España 2019, donde Jesús tendrá que desfilar en traje regional, de baño y de gala, este último si supera la primera fase. En esta ocasión, sí estará acompañado de su familia, quien le apoyará si gana, o le recibirá con los brazos abiertos si regresa, con una experiencia en el bolsillo, eso sí, de nuevo al mundo de la moda en el negocio familiar.